Football Talk. België zet in kwalificaties EK futsal groepsleider Italië opzij - Club Brugge informeert naar Balikwisha

De Belgische nationale futsalploeg heeft in Luik zijn vijfde wedstrijd in de tweede kwalificatiefase voor het EK 2022 gewonnen. Tegen de ongeslagen en al geplaatste groepsleider Italië werd het 5-4 (rust: 3-2).

Diniz Pinheiro (2.), Marvin Ghislandi (4.) en Omar Rahou (9.) zorgden in de Country Hall voor de Belgische goals in de eerste helft. Carmelo Musumeci (5.) en een eigen doelpunt van Ahmed Sabati (19.) zetten de Italianen op het scorebord.

In de tweede periode diepte Leo (28., 30.) de voorsprong van de Belgen uit tot 5-2. Eduardo Alano (32.) en Musumeci (36.), met zijn tweede, milderden nog voor Italië maar dichter kwamen de bezoekers niet.

Vorige maand speelden beide teams nog tegen elkaar in het Italiaanse Prato. Het werd toen 4-1. België opende in groep 7 met een 3-3-gelijkspel in Luik tegen Finland. Daarna volgden een zege (6-2) en een nederlaag (4-3) tegen Montenegro. Op 13 april volgt nog een laatste duel in en tegen Finland.

België staat tweede in zijn poule met 7 punten. Italië is met 12 punten al zeker van kwalificatie. Finland is derde met 4 punten, Montenegro (3 punten) sluit de rij. Vrijdagavond staat Montenegro-Finland op het programma.

De winnaars van de acht kwalificatiepoules en de beste zes runners-up plaatsen zich voor de eindronde. De twee andere tweedes spelen een barrageduel voor het laatste ticket. Nederland is als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het EK, dat zal plaatsvinden van 19 januari tot 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen

Club informeert naar Balikwisha (Standard)

De Luikse jeugd doet het goed dit seizoen. Eén van de exponenten daarvan is Michel-Ange Balikwisha (19). Hij scoorde dit seizoen al zeven keer en heeft zich op de radar van Club Brugge gevoetbald. Blauw-zwart zou bij de Rouches al geïnformeerd hebben naar de belofteninternational. Balikwisha maakte zondag nog de winninggoal tegen AA Gent. (SJH/TTV)

Zulte Waregem haalt drie spelers van Club NXT

Lennert Hallaert (17), Lukas Willen (17) en doelman Sef Van Damme (18) worden door Zulte Waregem weggeplukt bij Club NXT. Zij starten volgend seizoen in de B-kern bij Essevee. (LUVM)

Lionel Messi evenaart met 45e Clasico record van Sergio Ramos

Lionel Messi zal komend weekend de 45e Clasico uit zijn loopbaan afwerken. De Argentijn komt zo op gelijke hoogte met recordhouder Sergio Ramos, die dit weekend met een kuitblessure zal moeten toekijken vanuit de tribunes.

Messi won de Clasico tot dusver negentien keer. Veertien keer moest hij het onderspit delven en elfmaal eindigde de tweestrijd zonder winnaar. De Argentijn heeft het record van meeste doelpunten in de kraker tussen Barça en Real alvast op zak: 26 keer vond hij de weg naar doel. Tijdens de zes laatste Clasico’s lukte het Messi echter niet meer om te scoren.

Deze Clasico zou weleens beslissend kunnen zijn in de titelstrijd. Barcelona staat 2de met amper 1 puntje achterstand op leider Atletico, dat 66 punten telt. Real moet dan weer winnen om in de titelrace te blijven. ‘Los Blancos’ staan namelijk 3de met 63 punten.

Arsène Wenger hoopt op automatisch detectiesysteem voor buitenspel in Qatar

Arsène Wenger pleit voor een systeem dat automatisch buitenspel detecteert tijdens een voetbalwedstrijd. De ex-coach van Arsenal hoopt dat een soortgelijk systeem al op poten kan staan tegen het WK 2022 in Qatar.

Wenger was meer dan twee decennia coach van Arsenal en is sinds 2019 in dienst bij de FIFA als directeur voetbalontwikkeling. “Ik denk dat een systeem met automatische buitenspeldetectie tegen 2022 klaar zal zijn”, zei de Fransman in de uitzending Living Football van de wereldvoetbalbond. “Als dan een speler in buitenspel loopt, krijgt de lijnrechter meteen een rood signaal op zijn horloge.”

Het automatische systeem moet het werk van de VAR vereenvoudigen en vooral zorgen dat het sneller duidelijk is of een speler in buitenspel stond of niet. “Op dit moment moeten we gemiddeld zeventig seconden wachten op een beslissing van de VAR over buitenspel”, vervolgde Wenger. “Soms loopt die tijd nog langer op, als het echt millimeterwerk is. Het is belangrijk dat daaraan iets gedaan wordt.”

Het International Football Association Board (IFAB), dat de spelregels in het voetbal vastlegt, liet in maart in samenspraak met de FIFA weten een semi-automatisch systeem te willen testen rond buitenspeldetectie. Dat systeem zou de VAR, en niet de scheidsrechter of lijnrechters op het veld, informeren in geval van buitenspel.

Basaksehir, met heroptredende Chadli, lijdt nederlaag tegen Gaziantep en Mirallas

Nacer Chadli heeft donderdag zijn eerste competitieminuten bij zijn Turkse club Basaksehir gemaakt sinds begin januari. De Rode Duivel viel in tijdens de uitmatch bij Gaziantep van Kevin Mirallas. Gaziantep won de confrontatie met 2-0, Mirallas was goed voor een assist.

Chadli viel na 73 minuten in. De eindstand stond toen al op het bord na twee goals van Alexandru Maxim. Die opende na 32 minuten de score vanop de stip. In de 52e minuut tekende hij, op assist van Mirallas, voor zijn tweede van de namiddag.

Basaksehir blijft met 33 punten uit 32 matchen als zestiende in het klassement net boven de degradatiezone hangen. Gaziantep staat vijfde met 50 punten uit 31 matchen.

Ajax-fans mogen bekerfinale niet vanuit eigen stadion volgen

Ajax zal volgende week geen 5.000 supporters toelaten in de Johan Cruijff ArenA om naar de bekerfinale tegen Vitesse in De Kuip kijken. “Het was te complex en te kort dag om dat nu nog te organiseren”, Laat een woordvoerder van de club weten.

De Nederlandse overheid maakte dinsdag bekend dat er deze maand weer voorzichtig publiek kon toegelaten worden bij duels in het betaalde voetbal, dit in het kader van een grootschalige pilot om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. Bij de bekerfinale in De Kuip, het stadion van Feyenoord in Rotterdam, zijn nog geen fans welkom.

Ajax en Vitesse mogen hun eigen stadions wel openstellen om daar supporters op grote schermen naar de finale te laten kijken. In Arnhem zijn 3.000 fans welkom, in Amsterdam 5.000 maar Ajax ziet daar dus vanaf.

Ajax wil op 25 april wel 7.500 seizoenkaarthouders toelaten voor het thuisduel met AZ. Dat is mogelijk de kampioenswedstrijd van de club uit Amsterdam. Ajax wil de seizoenkaarthouders zo snel mogelijk informeren als het exact weet aan welke voorwaarden het moet voldoen.

Denayer helpt Lyon aan bekerzege tegen derdeklasser Red Star

Lyon heeft zich donderdag na strafschoppen geplaatst voor de kwartfinales van de Coupe de France tegen derdeklasser Red Star. Na 90 minuten stond het 2-2 en dan volgen in de Franse beker onmiddellijk penalty’s. Rode Duivel Jason Denayer viel in net voor het einde van de reguliere speeltijd en zette zijn strafschop probleemloos om.

Lucas Paqueta opende op het halfuur de score in het voordeel van Lyon. Memphis Depay verdubbelde de score nog net voor rust: 0-2. Lyon leek op weg naar een vlotte kwalificatie, maar Pape Meissa Ba en Jimmy Roye zetten Red Star nog op gelijke hoogte. Lyon deed het uitstekend in de strafschoppenreeks en miste geen enkele keer, ook Denayer deed zijn duit in het zakje als vierde. Bij de thuisploeg ging Diego Michel in de fout en dat kostte Red Star de kwartfinales.

