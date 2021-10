Football Talk. Bayerncoach Nagelsmann keert zonder team terug uit Portugal na positieve coronatest - Clubleiding Union Berlijn aangevallen in Rotterdamse bar

Bayerncoach Nagelsmann keert zonder team terug uit Portugal na positieve coronatest

Julian Nagelsmann, de trainer van de Duitse recordkampioen Bayern München, heeft positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt het team via zijn sociale media. Nagelsmann vertoeft momenteel met zijn selectie in het Portugese Lissabon, waar Bayern op de derde speeldag van de Champions League met 0-4 won van het Benfica van Jan Vertonghen. Die wedstrijd volgde de trainer al vanuit zijn hotelkamer omdat hij zich grieperig voelde.

Nagelsmann zal zich nu isoleren en met een medisch vliegtuig terugkeren naar München, waar hij in quarantaine gaat. Bayern benadrukt overigens dat de 34-jarige Nagelsmann volledig gevaccineerd is tegen corona.

Volledig scherm © AFP

Clubleiding van Union Berlijn aangevallen in Rotterdamse bar

Een delegatie van de Duitse voetbalclub 1. FC Union Berlin was het doelwit van de aanval van zo’n twintig hooligans in een bar in Rotterdam. Onder anderen voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche behoorden tot de 25 personen die woensdagavond in horecagelegenheid De Huismeester werden bekogeld met stoelen en andere voorwerpen. Union Berlijn speelt donderdagavond in De Kuip tegen Feyenoord.

Eén lid van de Duitse delegatie moest met verwondingen naar het ziekenhuis, de politie hield vooralsnog één persoon aan. “Gelukkig waren er geen ernstige verwondingen, de schrik was vooral groot”, aldus de woordvoerder van Union Berlijn. “Zoiets verwacht je niet. Ongeveer een derde van de delegatie bestond uit vrouwen en er waren ook ouderen bij.”

In eerste instantie werd gemeld dat de groep hooligans, naar verluidt aanhangers van Feyenoord, op zoek zou zijn geweest naar supporters van Union Berlijn. Het bleek echter te gaan om de clubleiding, die naar De Huismeester was gegaan om de avond voor de wedstrijd iets te eten en drinken. Op de sociale media van De Huismeester, een bar en tapasrestaurant aan De Meent in het centrum, staat een filmpje van het incident. Daarop is te zien dat zo’n twintig personen wegrennen bij de horecagelegenheid op het moment dat een politieauto komt aanrijden. “Hey Feyenoord-supporters! We houden allemaal zo van die club hè. Maar een terras slopen in jullie eigen bloedmooie stadje is niet zo netjes toch?!”, staat bij de korte video. De Rotterdamse club heeft vooralsnog niet gereageerd.

Zo’n 2.500 supporters van Union Berlijn komen naar Rotterdam om hun ploeg aan te moedigen. De fans verzamelen voor de wedstrijd in de Oude Haven en worden met shuttlebussen naar De Kuip vervoerd. De aftrap van het duel met Feyenoord in de Conference League is om 18.45 uur. De Rotterdamse ploeg gaat met 4 punten uit twee wedstrijden aan kop in groep E, Union Berlin heeft 3 punten.

Volledig scherm Spelers van FC Union Berlin tijdens een training in De Kuip. © ANP