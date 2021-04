Football Talk. Bayern ook zonder Gnabry tegen PSG - Löw moet niet vroeger opkrassen

Bayern zonder Gnabry tegen PSG

Bayern kan woensdag in de clash tegen PSG in de kwartfinales van de Champions League geen beroep doen op aanvaller Serge Gnabry. De Duitse international is ziek en raakt niet speelklaar, zo bevestigde Bayern-coach Hansi Flick dinsdag.

Dat is een streep door de rekening van de Duitsers, die topschutter Robert Lewandowski moeten missen wegens blessure. Ook tegenstander PSG kampt met afwezigheden voor deze heruitgave van de finale van vorig jaar, toen de Duitsers met 1-0 aan het langste eind trokken.

Volledig scherm Gnabry. © Photo News

Keeperstrainer Hertha ontslagen na homofobe uitspraken

Hertha Berlijn heeft de samenwerking met keeperstrainer Zsolt Petry na zijn homofobe en anti-migratieverklaringen met onmiddellijke ingang stopgezet.

Petry, een 54-jarige Hongaarse ex-doelman die in zijn loopbaan onder meer voor AA Gent en Charleroi voetbalde, gaf zonder medeweten van het Hertha-bestuur een interview met de Hongaarse krant Magyar Nemzet, die nauwe banden heeft met de plaatselijke regering. Petry deed daarin krasse uitspraken over migratie en gaf kritiek op de Hongaarse doelman Peter Gulacsi van RB Leipzig, omdat hij voetbalt bij een club die onder meer het homohuwelijk steunt.

“Ik snap niet wat Gulacsi ertoe heeft aangezet om op te komen voor homo’s, travestieten en mensen met een seksueel andere geaardheid”, zei hij onder meer. “Ik begrijp ook niet hoe Europa momenteel moreel zo laag kan zinken”, klonk het verder. “Europa is een christelijk continent, ik hou er niet van om de morele achteruitgang te zien die het continent overspoelt. De liberalen blazen de tegengestelde opvattingen op: als je niet van migratie houdt - vreselijk veel criminelen hebben Europa immers overspoeld - dan zullen ze je meteen beschuldigen van racisme.”

“Zulke uitspraken stroken helemaal niet met de waarden van Hertha”, reageerde Carsten Schmidt, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Petry sloeg intussen mea culpa, al kon hij hiermee zijn ontslag dus niet afwenden. “Ik zou willen benadrukken dat ik noch homofoob noch xenofoob ben. Ik betreur ten zeerste mijn verklaringen over het migratiebeleid en wil mijn excuses aanbieden aan alle mensen die bij ons hun toevlucht zoeken en die ik beledigd heb.”

Volledig scherm Keeperstrainer Zsolt Petry. © AP

Noodlijdend Schalke ziet verliezen toenemen

Schalke 04 kwam vandaag met de berichtgeving dat de verliezen in 2020 opgelopen zijn tot 53 miljoen euro, terwijl dat het jaar voordien “slechts” 27 miljoen euro was.

De club uit Gelsenkirchen, die in acuut degradatiegevaar verkeert, zag haar omzet eveneens kelderen van 175 miljoen euro tot 100 miljoen euro. De voornaamste redenen hiervoor zijn de beduidend lagere toeschouwersaantallen en minder cateringinkomsten en sponsoropbrengsten. Door de coronapandemie speelde Schalke net zoals alle andere Duitse teams het merendeel van de wedstrijden in 2020 achter gesloten deuren.

De vooruitzichten zien er voor Schalke niet alleen op financieel vlak bijzonder somber uit. Ook sportief gaat het hen allesbehalve voor de wind: ze staan troosteloos laatste in de Bundesliga en staan al 15 punten achter op Mainz, de eerste club buiten de degradatiezone.

Een degradatie naar het tweede niveau lijkt onafwendbaar en zal serieuze financiële gevolgen met zich meebrengen voor de Duitse traditieclub, die in 2018 nog als tweede eindigde.

Christina Ruehl-Hamers, hoofd van de financiële dienst bij Schalke, schat het totale coronagerelateerde inkomensverlies op 70 miljoen euro tegen het einde van het seizoen.

Volledig scherm © Photo News

Cayman onderweg naar België na negatieve test

Red Flame Janice Cayman (32) mocht na een negatieve coronatest haar quarantaine in Lyon verlaten. Ze is onderweg naar België en kan zo donderdag met de nationale ploeg tegen Noorwegen spelen. Als Cayman twee keer speelt, tegen Noorwegen en Ierland, heeft ze 111 caps achter haar naam staan en evenaart ze het record van Aline Zeler. (DD)

Volledig scherm Janice Cayman. © Photo News

Duitse bond bevestigt: geen voortijdig vertrek van Löw

De Duitse voetbalbond (DFB) neemt niet in overweging om Joachim Löw vroeger te vervangen na de desastreuze 1-2-nederlaag in eigen huis tegen Noord-Macedonië in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. Het was het eerste verlies in een WK-voorronde in 20 jaar. “De teleurstellende partij tegen Noord-Macedonië verandert niets aan ons tijdsschema”, gaf DFB-voorzitter Fritz Keller te kennen aan Bild. “Vooral omdat we van meet af aan duidelijk hebben aangegeven dat we een nieuwe bondscoach zullen hebben tegen de tijd dat de WK-kwalificaties hervatten in september.”

In maart liet Löw reeds weten dat hij het Duitse nationale team verlaat na het EK van komende zomer. Hij staat al sinds 2006 aan het roer bij Die Mannschaft, met eindwinst op het WK van 2014 in Brazilië als uitschieter.

Ook Oliver Bierhoff, algemeen directeur van de DFB, blijft Löw steunen. “Löw heeft de capaciteiten en de ervaring om het team succesvol te leiden tijdens het EK. Hij is uitermate gemotiveerd om van zijn laatste toernooi als bondscoach een succes te maken.”

Sinds Löw zijn vertrek aankondigde, staat Bierhoff in contact met verschillende kandidaat-opvolgers en hun entourages. “De komende weken zullen we de gesprekken opnieuw aanknopen. Mijn plan is om een opvolger voor te stellen aan het Uitvoerend Comité van de DFB wanneer het EK op gang komt.”

Bierhoff kwam ook nog even kort terug op de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. “Natuurlijk mogen we die match nooit verliezen. Een gebrek aan kansen, geslepenheid en frisheid leidden ertoe dat we het laken niet naar ons toe trokken. We hebben het onheil op een onnodige manier over ons afgeroepen.”

Volledig scherm Joachim Löw. © REUTERS

Oranje oefent tegen Schotland en Georgië

In de aanloop naar het EK speelt het Nederlands elftal in juni oefeninterlands tegen Schotland en Georgië. Het duel met Schotland vindt woensdag 2 juni plaats in Estádio Algarve in Almancil. Oranje is die week op trainingskamp in het Portugese Lagos. Schotland neemt komende zomer eveneens deel aan het EK.

Voor bondscoach Frank de Boer is het een terugkeer naar het stadion waar hij voor de laatste keer het shirt van het Nederlands elftal droeg. Dat was in juni 2004 in de na strafschoppen gewonnen EK-kwartfinale tegen Zweden (0-0). De Boer speelde 112 interlands.

Op zondag 6 juni komt Oranje in Enschede tegen Georgië uit. De wedstrijd in het stadion van FC Twente begint om 18.00 uur. Nederland speelde nog niet eerder tegen het nationale team van Georgië, dat sinds 1990 actief is en in 1992 toetrad tot de FIFA en UEFA.

Het duel met Georgië is de laatste oefenwedstrijd voor Nederland in de voorbereiding op het EK, dat op de planning staat voor 11 juni tot en met 11 juli in twaalf landen.

Volledig scherm Depay. © ANP

Play-off-thuismatchen OHL allicht niet aan Den Dreef

Als OHL de play-offs haalt, is de kans groot dat de Leuvenaars hun thuismatchen niet aan Den Dreef zullen afwerken. De Leuvense club wil meteen na de slotspeeldag van de reguliere competitie (18 april) starten met de heraanleg van het gehavende speelveld. Een nieuwe drainage, veldverwarming en een nieuwe 'klasse grasmat' aanbrengen vergt tijd, en die is te krap als OHL nog tot 24 mei nog play-off-wedstrijden moet afwerken aan Den Dreef. De club kijkt uit naar mogelijkheden om de - eventuele - play-offs 'in een naburig stadion' te spelen. Het AFAS-stadion van KV Mechelen lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, zeker indien de Mechelaars naast de play-offs zouden grijpen. Er wordt ook gedacht aan 't Kuipje in Westerlo. Er lopen onderhandelingen met beide clubs.

Play-off 1 mag OHL nu wel vergeten, al kan het mathematisch nog. Ook play-off 2 is nog geen feit. "Laten wij er vooral vol aan de bak gaan in de resterende twee wedstrijden, bij Cercle en thuis tegen Waasland Beveren, dan zien we wel waar we landen", zei assistent-coach Issame Charaï die op de trainersbank zat omdat Marc Brys geschorst was.

In het hypothetische geval dat OHL via de play-offs Europees voetbal zou afdwingen, moeten de Leuvenaars daar allicht voor passen. Omdat Leicester City vrijwel zeker een Europees ticket bemachtigt, zou OHL uit de Europese boot vallen omdat beide clubs eigendom zijn van de King Power Group. De UEFA laat niet toe dat twee clubs van dezelfde eigenaar Europees spelen. "Als die kans zich aandient, zoeken we uit hoe we alsnog Europa in kunnen", zegt CEO Peter Willems. (HML)

Volledig scherm Mousa Tamari. © Photo News