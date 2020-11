Football Talk. Batshuayi en Benteke missen reuzenkansen - Zlatan minstens 10 dagen out - Engelse stadions gaan na 2 december in beperkte mate open

Burnley pakt eerste seizoenszege tegen Palace, met Batshuayi en Benteke op het veld

Burnley heeft op de negende speeldag van de Premier League zijn eerste overwinning behaald. Het team van coach Sean Dyche versloeg Crystal Palace, met Michy Batshuayi als basisspeler en Christian Benteke als invaller, met 1-0.

De Nieuw-Zeelander Chris Wood maakte al na acht minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij schoot de bal in de linkerhoek voorbij Palace-doelman Guaita. De bezoekers hadden niet meteen een reactie in huis, maar kregen na rust wel enkele kansen. Michy Batshuayi kon op het uur niet afwerken. Hij kon zijn goede prestatie, en twee goals, met de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Zwitserland geen vervolg geven in clubverband. Christian Benteke, die een kwartier voor tijd inviel, kreeg in de slotminuut van de reguliere speeltijd een dot van een kans. Beide spitsen scoorden dit seizoen nog niet voor Crystal Palace.

Burnley klimt door de overwinning naar de zeventiende plaats met vijf punten. Het staat zo net boven de degradatiestreep. Crystal Palace zakt naar de tiende plaats met dertien punten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twee speeldagen effectieve schorsing voor Shamir (Standard)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief en één voorwaardelijk, en een boete van 2.000 euro (waarvan 1.500 euro effectief) gevorderd als sanctie voor Standard-middenvelder Eden Shamir. De Rouches leggen zich daarbij neer.

De Rouches moesten zaterdag in de thuismatch tegen Eupen (2-2) de tweede helft met een man minder spelen. Op slag van rust kreeg Shamir een rechtstreekse rode kaart voor een tackle met gestrekt been op de rechtervoet van de vinnige Eupen-speler Nils Schouterden. De Israëlische middenvelder probeerde een verkeerde controle recht te zetten, maar kwam te laat.

Standard mist Shamir in de topper op het veld van RSC Anderlecht (29/11) en de thuismatch tegen KV Mechelen (06/12), aangezien de Rouches de minnelijke schikking aanvaarden en niet voor het Disciplinair Comité verschijnen. “Standard en de speler hebben samen beslist om dit schorsingsvoorstel te aanvaarden”, klinkt het maandagavond op de clubwebsite.

Volledig scherm Eden Shamir. © Photo News

Alen Halilovic (ex-Standard) tekent transfervrij bij Birmingham City

Alen Halilovic heeft een nieuwe club gevonden. De 24-jarige Kroaat ondertekende een contract tot het einde van het seizoen bij de Engelse tweedeklasser Birmingham City. Hij zat zonder club sinds zijn contract bij AC Milan vorige maand werd ontbonden.

Halilovic kwam in het voorjaar van 2019 een half seizoen uit voor Standard. Daarin kwam hij tot veertien officiële duels, geen enkele goal en één assist. Het was Milan die de Kroaat destijds verhuurde aan de Rouches. Vorig seizoen verhuurden de Rossoneri Halilovic aan Heerenveen, maar ook dat werd geen doorslaand succes.

Halilovic maakte als zestienjarig toptalent in 2014 de overstap van Dinamo Zagreb naar FC Barcelona. Daar bleef een doorbraak echter uit. Nadien volgde een odyssee langs Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas, Milan, Standard en Heerenveen.

Birmingham City, de negende club van Halilovic, staat momenteel zeventiende (op 24 teams) in de Championship.

Volledig scherm Alen Halilovic bij Standard. © Photo News

Engelse voetbalstadions gaan na 2 december in beperkte mate open

In Engeland zal vanaf 2 december, na het einde van de nationale lockdown, in beperkte mate weer publiek welkom zijn bij sportwedstrijden en andere live-evenementen.

In gebieden met het laagste risico mogen in de buitenlucht maximaal 4000 bezoekers worden toegelaten bij onder meer voetbalwedstrijden. Daarbij blijft onderling de veilige afstand van 1,5 meter van kracht. Sportcomplexen mogen sowieso onder de nieuwe regelgeving maar maximaal de helft van de beschikbare bezoekerscapaciteit vrijgeven.

In regio’s met een gemiddeld risicoprofiel kunnen maximaal 2000 toeschouwers aanwezig zijn bij sportevenementen in de openlucht. Sportaccommodaties in gebieden met een hoog coronarisico blijven vooralsnog gesloten voor publiek. Voor indoorwedstrijden geldt in de eerste twee risicogebieden een plafond van 1000 bezoekers.

Sinds de invoering van de eerste landelijke lockdown in maart worden in Engeland toeschouwers geweerd bij sportwedstrijden, op een paar uitzonderingen na. De voetbalstadions in onder meer de Premier League zijn tot dusver ook leeg gebleven. De huidige lockdown ging op 5 november in.

AC Milan zal doelpunten van Ibrahimovic poos moeten missen

AC Milan zal minstens tien dagen niet kunnen rekenen op Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse aanvaller is out met een linkerdijbeenblessure, zo weet het Franse persbureau AFP van een bron dicht bij de club.

Ibrahimovic was zondag in de 1-3-zege op het veld van Napoli weer goed voor twee doelpunten bij Milan, maar moest het veld een klein kwartier voor tijd verlaten met pijn aan het linkerdijbeen. De 39-jarige Zweed, met tien treffers topschutter in de Serie A, staat naar verwachting minstens tien dagen aan de kant. Hij mist al zeker de wedstrijd van donderdag op de vierde speeldag van de Europa League in Rijsel.

Ook Alexis Saelemaekers kwam niet ongeschonden uit het duel in Napels. De winger moest even voor Ibrahimovic naar de kant en zou zijn enkel bezeerd hebben. Ook hij is onzeker voor het treffen met Rijsel.

Milan is sterk aan het seizoen begonnen en staat na acht speeldagen in de Serie A aan kop. In hun EL-poule staan de Italianen met zes punten tweede, achter Rijsel (7 ptn). Het Franse team won begin deze maand met zware 0-3 in Milaan.

Volledig scherm © Photo News

Alan Pardew gaat aan de slag in Bulgarije

Alan Pardew, als coach jarenlang een vaste waarde in de Premier League, gaat aan de slag als technisch directeur bij de Bulgaarse traditieclub CSKA Sofia. De 59-jarige Engelsman treedt onmiddellijk in dienst. De club benadrukt dat Pardew “zijn enorme ervaring en contacten zal gebruiken om de globale ontwikkeling van de club te bevorderen en spelers aan te trekken”.

Pardew werd in Engeland Trainer van het Jaar in 2012 na een knap seizoen met Newcastle. Hij was verder ook coach van onder meer West Ham, Southampton, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Zijn laatste opdracht, en tevens zijn eerste buiten Engeland, eindigde in april dit jaar bij ADO Den Haag.

CSKA Sofia staat momenteel derde in de Bulgaarse competitie. De club bereikte dit seizoen de groepsfase van de Europa League waarin gestart werd met twee nederlagen en één gelijkspel.

CSKA Sofia telt sinds twee weken ook een nieuwe trainer, de Bosniër Bruno Akrapovic. De club is met 31 landstitels recordkampioen in Bulgarije. Met Adalberto Penaranda (ex-Eupen) staat er één oude bekende van de Jupiler Pro League onder contract.

Volledig scherm © ANP Sport

Duitse voetbalbond gaat volgende week in op functioneren Löw

De Duitse voetbalbond gaat eind volgende week, op vrijdag 4 december, in op de positie van bondscoach Joachim Löw. Tot die tijd wordt gekeken naar het functioneren van Löw, wiens positie na de 6-0-nederlaag tegen Spanje in de Nations League ter discussie staat.

“De DFB heeft unaniem een ​​tijdschema aangenomen om bevindingen te verzamelen, te evalueren en zich erover te laten adviseren”, meldt de bond in een verklaring op de website. “Dit zorgt er ook voor dat de bondscoach de tijdelijke en emotionele afstand krijgt om om te gaan met de huidige situatie van het nationale team. En om de duidelijke nederlaag in Sevilla te analyseren en met de grote persoonlijke teleurstelling om te gaan.”

Voormalig aanvaller Oliver Bierhoff, technisch directeur bij de Duitse bond, geeft volgende week een presentatie waarin hij de algehele voortgang van ‘Die Mannschaft’ bespreekt. Löw is al sinds 2006 bondscoach. Hij werd in 2014 wereldkampioen met de Duitsers.

Duitsland komt pas in maart weer in actie.

Volledig scherm © Photo News

FIFA schorst sjoemelende voorzitter van Afrikaanse voetbalbond vijf jaar

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond (CAF), de Malagassiër Ahmad Ahmad, een schorsing van vijf jaar opgelegd wegens financieel gesjoemel. Hij moet ook een boete van 200.000 Zwitserse frank (185.000 euro) betalen.

Volgens de FIFA is de 60-jarige Ahmad, die onlangs een coronabesmetting opliep, schuldig aan het krijgen en uitdelen van giften en andere voordelen, het misbruiken van zijn positie en het mismanagement van fondsen. Het gaat om feiten tussen 2017 en 2019.

Ahmad, ook vicevoorzitter van de FIFA, leidde de Afrikaanse voetbalbond sinds maart 2017 en was kandidaat voor een tweede mandaat. In de zomer van 2019 werd hij in Parijs al eens aangehouden op verdenking van corruptie.

Volledig scherm © AP

Bodö/Glimt is voor het eerst Noors kampioen

FK Bodö/Glimt heeft zich voor de eerste keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Noorwegen gekroond. Dankzij een 1-2 zege zondagavond bij Strömsgodset is het team vijf speeldagen voor het einde van de competitie zeker van de titel. Eerste achtervolger Molde kan de kloof van achttien punten niet meer overbruggen. Molde was de kampioen van vorig seizoen.