Football Talk. Bas Dost scoort vier keer voor Club tegen Deinze (7-2) - Gianni Bruno valt uit bij Buffalo’s

Dost (4), Pérez (2) en Badji rollen Deinze op: 7-2

Ze weigeren zich neer te leggen bij de hiërarchie, de échte centrumspitsen van Club Brugge. Bas Dost, Daniel Pérez en Youssouph Badji deelden vanmiddag met hun drie een rammeling uit aan 1B-club Deinze: 7-2. De scherpste was Dost. Die scoorde er in z’n eentje vier. Pérez en Badji – met een strafschop – verdeelden de overige drie goals onder hun tweetjes. Voorts deed ook Tibo Persyn, die op Zulte Waregem debuteerde voor Club, matchritme en vertrouwen op. Hij had in een paar doelpunten een voet. (NP)

Bruno valt uit bij AA Gent

Gianni Bruno werd aangekondigd in de basis bij AA Gent, maar het was Malede die aan de aftrap kwam. Bruno bleek een probleem aan de adductoren te hebben. “We hebben hem een kwartier voor de rest de opwarming laten beginnen. Zo konden we testen of hij er klaar voor was”, aldus Hein Vanhaezebrouck. dat bleek niet het geval. “Nu is het afwachten.” (SDG)