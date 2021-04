Football Talk. Barnes out voor rest van het seizoen - Perfect rapport voor Leko in China

Seizoen meer dan waarschijnlijk voorbij voor Leicester-winger Harvey Barnes

Het heeft er alle schijn van dat flankspeler Harvey Barnes het seizoenseinde bij Leicester aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Dat maakten The Foxes bekend op hun clubwebsite.

Barnes, goed voor 13 doelpunten over alle competities heen dit seizoen, liep in de thuiswedstrijd op 28 februari tegen Arsenal vlak na rust een blessure op aan zijn linkerknie. De 23-jarige Engelsman ging onder het mes, maar moest nog een tweede ingreep ondergaan.

“Barnes zal naar alle waarschijnlijkheid out zijn voor de rest van het seizoen. Het plan is om hem door deze tweede, kleine operatie te loodsen en klaar te stomen voor de voorbereiding op volgend seizoen”, aldus Brendan Rodgers, coach van Leicester. Door de terugval mist Barnes hoogstwaarschijnlijk ook het EK van komende zomer.

Europa League - Arsenal rekent mogelijk toch op aanvallers Aubameyang en Lacazette

Arsenal kan donderdag in de heenwedstrijd van de halve finales van de Europa League tegen Villarreal mogelijk toch een beroep doen op spitsen Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette. Dat goede nieuws kon coach Mikel Arteta op zijn persconferentie meedelen.

Aubameyang, de kapitein van de Gunners, miste sinds begin april vier wedstrijden nadat hij tijdens de interlandbreak in maart in zijn thuisland Gabon malaria opliep. De 29-jarige Lacazette miste het competitieduel tegen Everton van vorige vrijdag door een dijblessure. Ook verdedigers Kieran Tierney en David Luiz, die beiden sukkelden met een knieblessure, lijken opnieuw klaar voor de strijd.

“Ze komen allemaal in aanmerking voor de wedstrijd”, zei Arteta op zijn persbabbel. “Dat is goed nieuws. We hebben ze nodig. Topspelers kunnen het verschil maken in topwedstrijden zoals die van morgen. Ik ga wel geen risico’s nemen. Als ze niet kunnen spelen, zullen ze niet spelen. Ik denk dat het niet juist is om een gokje te wagen.”

Volledig scherm © EPA

Leko pakt 6 op 6 met zijn Chinese club

Ivan Leko en Shangai Port hebben hun start in de Chinese competitie niet gemist. De club won gisteren met 3-1 van Beijing Guoan en pakt daardoor 6 op 6. De partij werd al snel in een beslissende plooi gelegd na twee doelpunten in de eerste vijf minuten van de wedstrijd. Ex-Standardspeler Jonathan Viera kon nog de aansluitingstreffer maken, maar Lü besiste de wedstrijd met de 3-1 in de tweede helft.

Volledig scherm © Photo News

Ryan Giggs pleit onschuldig in zaak over huiselijk geweld

Ryan Giggs is in Manchester een eerste keer voor de rechter verschenen in de zaak van mogelijke mishandeling van zijn ex-partner en diens jongere zus. De Welshe bondscoach, die door de affaire het EK moet missen, pleitte onschuldig.

De 47-jarige Giggs wordt aangeklaagd vanwege het toebrengen van een lichamelijk letsel bij zijn 36-jarige ex-partner Kate Greville. Verder wordt hij ook beschuldigd van mishandeling van een andere vrouw, de jongere zus van zijn voormalige partner. Dit zou begin november 2020 gebeurd zijn. Giggs maakte zich volgens de aanklager ook schuldig aan dwingend en controlerend gedrag tussen 2017 en 2020.

Giggs, in grijs pak en met mondmasker, antwoordde ‘niet schuldig’ op de schuldvragen, waarna de zaak werd verplaatst naar 26 mei. De hoorzitting duurde slechts dertien minuten. Giggs mag voorlopig geen contact hebben met Kate Greville of haar zus Emma, noch zich naar een adres begeven waar zij zijn.

Door deze affaire moet Giggs het EK aan zich voorbij laten gaan, zo bevestigde de Welshe voetbalbond al eerder. Hij wordt vervangen door assistent Robert Page. Die zal worden bijgestaan door Albert Stuivenberg (ex-Genk). Page stond ook in de voorbije kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022, waaronder die tegen de Rode Duivels op 24 maart, aan het roer bij Wales. Dat was ook al het geval bij de laatste drie interlands van de Welshmen in 2020. Begin november werd Giggs gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin Kate Greville. De ex-speler van Manchester United ontkende toen alle aantijgingen en werd op borgtocht vrijgelaten.

Volledig scherm © AFP

Eric Smith ruilt AA Gent definitief voor St. Pauli

De Zweed Eric Smith keert deze zomer niet terug naar AA Gent. De Buffalo’s bevestigen woensdag dat de 24-jarige verdedigende middenvelder op definitief naar FC St. Pauli verhuist. Daar speelt hij sinds januari op huurbasis.

Smith werd in de zomer van 2018 door Gent weggeplukt bij het Zweedse Norrköping. Een jaar later verkaste hij op huurbasis naar het Noorse Tromso. Daar bleef hij vier maanden, tot eind 2019, waarna de Zweed opnieuw werd uitgeleend aan Norrköping tussen mei en december 2020. Sinds begin januari voetbalde hij in de Duitse tweede klasse bij Sankt-Pauli. Daar speelde hij, mede door een kuitblessure, slechts vijf matchen.

Jesse Marsh vervangt Nagelsmann bij RB Leipzig volgens Kicker

RB Leipzig heeft een akkoord bereikt met Jesse Marsch om Julian Nagelsmann op te volgen, zo schrijft het magazine Kicker woensdag. De nummer twee uit de Bundesliga zoekt een vervanger voor Julian Nagelsmann, die volgend seizoen bij Bayern München aan de slag gaat.

De 47-jarige Marsch is de huidige trainer van de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg, waar hij nog tot 2022 onder contract ligt. Volgens Kicker wees de Amerikaan een bod af van Tottenham en verkoos hij een overstap naar Leipzig. Maar tussen beide zusterclubs zou nog worden onderhandeld over een transfersom.

Jesse Marsch verhuisde in 2018 na enkele succesvolle jaren bij New York Red Bulls naar Leipzig, waar hij assistent was van Ralf Rangnick. Een jaar later stapte hij over naar Salzburg, waarmee hij vorig seizoen de dubbel titel-beker pakte.

Volledig scherm Nagelsmann © Photo News