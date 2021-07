Football Talk. Barcelona wil Griezmann en Dembélé sanctie opleggen na racismerel - Voorzitter Benfica gearresteerd

Barcelona overweegt sanctie voor Dembélé en Griezmann na ophef rond uitgelekte video

FC Barcelona denkt eraan om Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann een sanctie op te leggen nadat er een video opdook van de twee Franse ploegmaats waarin ze de draak steken met hotelmedewerkers in Japan. Woensdagnamiddag verontschuldigde de Catalaanse club zich openlijk in een persbericht in het Engels en het Japans.

De video dateert van 2019, toen het tweetal een voorbereidingstoernooi in Azië afwerkte met Barça. Dembélé drijft meermaals de spot met enkele Aziatische hotelmedewerkers en Griezmann lacht vrolijk mee. De video deed de voorbije dagen heel wat stof opwaaien. Beide spelers boden intussen al hun excuses aan. Griezmann liet weten dat hij geen racistische bedoelingen had: “Ik heb me altijd geëngageerd tegen elke vorm van discriminatie”. Dembélé verklaarde dat hij “dezelfde uitdrukkingen overal ter wereld” zou gebruikt hebben en dat hij dus “geen gemeenschap” viseerde.

De Japanse computerspellenfabrikant Konami verbrak zijn contract met Griezmann. “We hadden aangekondigd dat Antoine Griezmann onze Yu-Gi-Oh!-ambassadeur zou worden, maar in het licht van de recente gebeurtenissen hebben we besloten om het contract te annuleren”, klonk het bij Konami. “Discriminatie in al zijn vormen is onaanvaardbaar.”

FC Barcelona is ook allerminst opgezet met het filmpje. De club betreurt “het gebrek aan respect” van zijn spelers. “Deze houding past niet bij de waarden die FC Barcelona vertegenwoordigt en verdedigt”, zo klinkt het bij de Blaugrana. “FC Barcelona behoudt zich het recht voor interne maatregelen te nemen die het gepast acht.”

Dinsdag vroeg de topman van Rakuten, de shirtsponsor van Barcelona, Hiroshi Mikitani om “uitleg”. Hij kondigde op Twitter aan dat hij “officieel zijn ongenoegen bij de club zou laten blijken”

Volledig scherm Antoine Griezmann. © AFP

Voorzitter van Benfica gearresteerd op verdenking van fraude

De voorzitter van voetbalclub Benfica Lissabon en drie anderen zijn gearresteerd in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke fraude en belastingontduiking, zo meldden lokale media. De autoriteiten hebben 45 huiszoekingen gedaan in de regio’s Lissabon en Braga (noorden van Portugal) waarbij “vier personen zijn gearresteerd: twee zakenlieden, een sportmakelaar en een sportbestuurder”, aldus een verklaring van het openbaar ministerie. In die verklaring wordt Benfica-voorzitter Luis Filipe Vieira echter niet bij naam genoemd.

Volgens berichten in de Portugese media werden het huis van de voorzitter van de populairste club van het land, het hoofdkwartier van de club, de Portugese bank Novo Banco en het huis van zakenman Jose Antonio dos Santos doorzocht.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt “feiten die zich grotendeels vanaf 2014 tot heden hebben afgespeeld en waarbij mogelijk sprake is van het plegen van onder meer vertrouwensbreuk, fraude, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen”, aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens de plaatselijke media heeft Luis Filipe Vieira het banksysteem opgelicht. Verder zou hij misbruik gemaakt hebben van zijn positie als clubvoorzitter om José Antonio dos Santos, zijn vriend, in staat te stellen grote winsten te behalen bij de verkoop van aandelen in Benfica, in ruil voor de kwijtschelding van zijn eigen schulden.

De 72-jarige Luis Filipe Vieira staat sinds 2003 aan het hoofd van de club van Jan Vertonghen en Mile Svilar. Zijn voorzitterschap werd de laatste jaren ontsierd door een half dozijn rechtszaken waarbij hij direct of indirect betrokken was.

Volledig scherm © AP

1.000 Italiaanse fans naar Wembley

De Italiaanse voetbalbond zal duizend fans vanuit Italië naar Engeland laten overvliegen voor de finale van het EK voetbal, zondag om 21 uur op Wembley in Londen. Italië en Groot-Brittannië bereikten een akkoord over de aanwezigheid van duizend fans.

Die moeten in Londen toekomen met chartervluchten uit Milaan of Rome en mogen slechts twaalf uur in Groot-Brittannië blijven. Voor vertrek en bij terugkeer ondergaan ze een coronatest en terug in Italië moeten ze vijf dagen in quarantaine.

Het wordt voor de Squadra Azzurra zondag de eerste EK-finale sinds 2012 toen Spanje met 4-0 te sterk was. Dinsdagavond namen de Italianen revanche op de Spanjaarden door een zege in de halve finale met strafschoppen (4-2). Na 120 minuten was de stand 1-1.

De finale wordt voor Italië haar derde wedstrijd op Wembley, na de achtste finale tegen Oostenrijk (2-1 n.v.) en de halve finale tegen Spanje. In de twee voorgaande partijen konden enkel Italianen die in Groot-Brittannië wonen tickets aankopen. Voor deze fans zijn voor de finale opnieuw 6.500 toegangsbewijzen beschikbaar.

Volledig scherm Italiaanse fans in Milaan. © AP

Salernitana krijgt toelating om aan te treden in Serie A

De Italiaanse voetbalclub Salernitana heeft groen licht gekregen om te mogen aantreden in de Serie A. De club moest aantonen dat ze economisch onafhankelijk is van Lazio Rome, omdat de twee clubs een gemeenschappelijke eigenaar hebben. De club in Salerno, ten zuiden van Napels, is inderdaad mede-eigendom van Lazio Rome-baas Claudio Lotito. De federale regelgeving verbiedt echter twee clubs van dezelfde eigenaar in dezelfde divisie.

Om hieraan te voldoen, maakte Salernitana eind juni bekend dat ze in de toekomst van eigenaar zou veranderen. De aandelen van de huidige managers werden aanvankelijk toevertrouwd aan een trust, een onafhankelijke structuur die verantwoordelijk is voor het vinden van een koper binnen zes maanden. Die trust wordt beheerd door iemand zonder connectie met Lazio.

De Italiaanse voetbalfederatie (FIGC) keurde deze formule woensdag goed en oordeelde dat de economische onafhankelijkheid van Salernitana gegarandeerd werd. Maar de club moet binnen zes maanden wel van eigenaar veranderen, anders wordt ze alsnog uitgesloten van de Serie A.

Salernitana verzekerde zich van een plaats in de hoogste klasse door vorig seizoen als tweede te eindigen in de Serie B. Voor de club uit Salerno wordt dit het derde verblijf in de Serie A, het eerste sinds het seizoen 1998-1999. Sindsdien beleefde de club zwarte jaren, met zelfs een faillissement en herstart in de Serie D, de vijfde klasse.

Volledig scherm Fans van Salernitana vieren de promotie. © EPA