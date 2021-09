Football Talk. Barcelona verliest Pedri en Alba met dijblessures - Jeunechamps weg bij Moeskroen

Jeunechamps weg bij Moeskroen

José Jeunechamps is niet langer assistent van Enzo Scifo bij Excelsior Moeskroen. De 54-jarige Luikenaar kon zich niet meer vinden in de samenwerking met de Gouden Schoen 1984 en de overige leden van de technische staf. Met Jeunechamps verliest Moeskroen wel een pak ervaring, opgedaan als assistent of hoofdcoach van Seraing, Standard, FC Metz, Charlton, Cercle Brugge, OHL en Antwerp.

José Jeunechamps verstrekte uitleg bij de collega’s van Notélé: “Als de opvattingen zo ver uit elkaar liggen, heeft het geen zin samen door te gaan. Tot die conclusie ben ik gekomen na een gesprek met Enzo en Mbo Mpenza (voetbaldirecteur van l’Excel, red.). Enzo vond dat ik te veel initiatief nam, maar dat deed ik enkel omdat anderen niet deden wat van hen mocht worden verwacht. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Onze visies over het beroep waren gewoonweg niet compatibel.”

Volledig scherm José Jeunechamps. © BELGA

Barcelona verliest Pedri en Alba met dijblessures

Pedri en Jordi Alba hebben allebei een dijblessure overgehouden aan de eerste groepsmatch van FC Barcelona in de Champions League. Dat bevestigt de club daags na de 0-3 nederlaag tegen Bayern München.

De 18-jarige Pedri, het nieuwe goudhaantje centraal op het middenveld van Barça, speelde de volledige wedstrijd maar klaagde achteraf over pijn aan de linkerdij. Hij sukkelt met een spierblessure in de quadriceps.

Bij de ervaren linkerflankverdediger Jordi Alba (32) gaat het om een hamstringblessure in de rechterdij. Hij werd tegen Bayern na 74 minuten gewisseld.

Beide spelers vallen voorlopig uit en het is afwachten wanneer coach Ronald Koeman weer over hen kan beschikken.

Volledig scherm Pedri. © REUTERS

Rode Duivels blijven nummer één op FIFA-ranking

De Rode Duivels blijven na de laatste WK-kwalificatiewedstrijden de FIFA-ranglijst aanvoeren. Nummer twee Brazilië verkleint de kloof in het klassement, dat morgen/donderdag officieel wordt vrijgegeven, wel een beetje. Het verschil bedraagt nu 20 in plaats van 24 punten (1832 tegen 1812).

Sinds de publicatie van de huidige ranking op 12 augustus kwamen de troepen van Roberto Martinez drie keer in actie in de voorronde van het WK 2022 in Qatar. Zowel tegen Estland (2-5), Tsjechië (3-0) als Wit-Rusland (0-1) werd gewonnen.

Engeland (1755 punten) wipt in het nieuwe klassement over wereldkampioen Frankrijk (1754 punten) naar de derde plaats. Europees kampioen Italië (1736 punten) behoudt de vijfde stek voor Argentinië.

De volgende afspraak voor Romelu Lukaku en co wordt de Final Four van de Nations League, met op 7 oktober de halve finale tegen Frankrijk in Turijn. Drie dagen nadien staat de match om goud/brons op de agenda tegen Spanje of Italië. In november spelen de Belgen hun laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van het jaar: thuis tegen Estland (FIFA 111, 13/11) en uit bij Wales (FIFA 19; 16/11).

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt.

Volledig scherm © Photo News