Football Talk. Barcelona pas in slot voorbij Real Betis - Januzaj helpt Real Sociedad met assist aan ruime zege

Invaller Trincão redt Barcelona tegen Real Bettis

Barcelona heeft in Sevilla een moeizame overwinning geboekt bij Real Betis. Het zegevierde met 3-2 in een grillige wedstrijd. In de 87ste minuut knalde invaller Francisco Trincão zijn ploeg naar de zwaarbevochten zege. Voor de 21-jarige Portugees was het zijn eerste competitiegoal voor de Spaanse grootmacht in La Liga.

Barcelona begon met onder anderen Lionel Messi en Frenkie de Jong op de bank. De Jong viel al in de 12e minuut in voor verdediger Ronald Araújo, die geblesseerd was geraakt. Uit een counter opende Borja Iglesias in de 37ste minuut de score voor de thuisclub.

Na de rust miste Juanmi namens Real Betis eerst nog een grote kans voordat Messi het veld in kwam. Binnen 2 minuten had de Argentijn de gelijkmaker op zijn naam gebracht. Hij schoot raak in de korte hoek (1-1). Nog geen 10 minuten later kwam Barça op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Victor Ruiz na een mislukte hakbal van Antoine Griezmann (1-2).

Een kwartier voor tijd kwam Victor Ruiz met een kopbal opnieuw tot scoren, maar deze keer in het goede doel: 2-2. Het was Trincão die Koeman alsnog 3 punten bezorgde. Op de ranglijst staat Barcelona tweede, met 7 punten minder dan Atlético Madrid. De koploper, die maandag thuis tegen Celta speelt, heeft twee duels minder gespeeld. Nummer 3 Real Madrid, dat hekkensluiter Huesca met 2-1 versloeg, heeft evenveel punten als Barcelona.

Marokko verlengt titel in African Championship of Nations

Marokko heeft in het Kameroense Yaoundé het African Championship of Nations gewonnen. Dat is het Afrikaanse kampioenschap waarbij de landen alleen spelers uit de eigen competitie mogen opstellen. In de finale werd Mali met 2-0 verslagen. Bij de rust was het nog 0-0. Na de pauze scoorden Soufiane Bouftini (69ste) en Ayoub El Kaabi (79ste).

De Leeuwen van de Atlas verlengden zo de titel die ze in 2018 in eigen land veroverden. Het was de zesde editie van het toernooi. Naast Marokko staan Congo (2009 en 2016), Tunesië (2011) en Libië (2014) op de erelijst.

Het toernooi zou aanvankelijk in april 2020 plaatsvinden, maar werd wegens de pandemie uitgesteld. In Kameroen was er bij de wedstrijden een beperkt publiek toegelaten. Bij de finale waren er 10.000 toeschouwers

Junior Edmilson helpt Al-Duhail met goal aan een vijfde plaats

De Qatarese kampioen Al-Duhail heeft zondag beslag gelegd op de vijfde plaats bij het WK voor clubs in eigen land. Het team van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson won in Al Rayyan met 3-1 van het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai, de Aziatische kampioen.

Edmilson opende de score na 21 minuten met een schot van buiten de zestien. Na de gelijkmaker van Yoon Bit-Garam drukten de Qatarezen door. Goals van Mohammed Muntari en Ali Almoez bezorgden Al-Duhail de overwinning.

Edmilson en co verloren in de kwartfinales met 1-0 van het Egyptische Al-Ahly, de Afrikaanse kampioen. Al-Ahly treft maandag in de halve eindstrijd Bayern München, de winnaar van de Europese Champions League.

Ulsan Hyundai had haar kwartfinale met 2-1 verloren van het Mexicaanse Tigres, de Noord-Amerikaanse kampioen. Het team van de Franse aanvaller André-Pierre Gignac treft zondag (om 19u) het Braziliaanse Palmeiras in de halve eindstrijd.

Januzaj helpt Real Sociedad met assist aan ruime zege tegen Cadiz

Real Sociedad heeft zondag met 4-1 gewonnen van Cadiz op de 22e speeldag in La Liga. Adnan Januzaj, 63 minuten op het veld, was goed voor een assist. De bezoekers speelden een helft met een man minder na een rode kaart voor Marcos Mauro. Vanaf de strafschopstip opende Mikel Oyarzabal de score in de 26e minuut. Negen minuten later verdubbelde de winger de voorsprong.

Met een man meer liep Real Sociedad in de tweede helft uit tot 4-0 dankzij twee treffers van Alexander Isak. Voor zijn eerste van de namiddag bedankte de Zweed Januzaj, die voor de assist zorgde. Jairo Izquierdo lukte nog een eerredder voor Cadiz. Met 35 punten staat Real Sociedad op de zesde plaats in La Liga. Cadiz is 13e met 24 punten.

Duel tussen Bielefeld en Bremen afgelast door sneeuw

De zondag (18u) voorziene Bundesliga-wedstrijd tussen het Arminia Bielefeld van Nathan de Medina en Werder Bremen is afgelast vanwege de hevige sneeuwval. Dat heeft de Duitse voetballiga (DFL) bekendgemaakt.

“Vanwege de hevige sneeuwval in combinatie met de vorst is het niet gegarandeerd dat de wedstrijd op een normale manier kan gespeeld worden”, zo laat de DFL weten. Een nieuwe datum voor de match wordt binnenkort aangekondigd.

De Nederlander Michel Vlap, door Anderlecht uitgeleend aan Arminia Bielefeld, had zondag zijn debuut kunnen maken voor de promovendus.

