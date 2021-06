Football Talk. Barcelona heeft derde aanwinst beet - Mark van Bommel wordt coach van Koen Casteels

Mark van Bommel wordt coach van Koen Casteels

Mark van Bommel (44) is de nieuwe coach van Wolfsburg en Koen Casteels. De Nederlander ondertekende een tweejarig contract. “Het is een grote eer en uitdaging om te coachen in de Bundesliga, waar ik zo lang heb gespeeld”, reageert Van Bommel, die van 2006 tot 2011 het shirt van Bayern München droeg. De voormalige Nederlandse international (79 caps) werd eind 2019 ontslagen bij PSV. Eerder was hij assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploegen van Australië en Saudi-Arabië.

Van Bommel is de opvolger van Oliver Glasner. Een week geleden raakte bekend dat de Oostenrijker volgend seizoen aan de slag gaat bij Eintracht Frankfurt. Glasner slaagde er dit seizoen in om Wolfsburg naar de Champions League te loodsen met een knappe vierde plaats in de Bundesliga.

Unieke trainingsoutfits voor acht Chelsea-spelers

Knap cadeau. Acht spelers van Chelsea die een persoonlijk contract hebben met Adidas kregen van de kledingsponsor een unieke trainingsoutfit. César Azpilicueta, N’Golo Kanté, Timo Werner, Kepa Arrizabalaga, Édouard Mendy, Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi en Emerson werden beloond voor de eindwinst in de Champions League.

De tenues dragen geen logo en dus verwijzingen naar Chelsea, dat een samenwerking heeft met rivaal Nike. Op de outfit staan twee sterren die alluderen op de twee CL-edities (2012 en 2021) die The Blues konden winnen in hun geschiedenis. Kanté kreeg nog een extraatje. Zijn exemplaar verwijst naar de vier keer dat de Franse middenvelder werd verkozen tot Man van de Match in de laatste vier CL-matchen van Chelsea.

Versterking op komst bij City

Manchester City is bereid om komende zomer enkele gerichte versterkingen te doen. Dat vertelt voorzitter Khaldoon Al Mubarak op de clubwebsite. “De grootste fout zou zijn om na de titel in de Premier League en de finale in de Champions League op onze lauweren te rusten. Dit is het moment om een krachtig signaal te geven. Agüeros schoenen zijn moeilijk te vullen, maar ik ben ervan overtuigd dat we de juiste versterking zullen vinden.” Harry Kane (Tottenham) en Erling Haaland (Borussia Dortmund) werden al in verband gebracht met City.

En op andere posities? “Er zijn nog enkele plekken waar we in willen investeren. Maar niet te veel. Het gaat om kwaliteit, niet kwantiteit. Onze financiële situatie is goed. Al zullen we ook creatief te werk moeten gaan.”

Volledig scherm Khaldoon Al Mubarak. © Photo News

Gewilde Balikwisha mag niet praten

Verschillende journalisten hadden gisteren graag met Michel-Ange Balikwisha (20) gesproken op het persmoment van de jonge Duivels. In samenspraak met Standard vond de KBVB dat evenwel niet verstandig. Balikwisha zit midden in een transferstorm, en men besefte maar al te goed dat alle vragen daarover zouden gaan.

De aanvaller staat op de radar van Club Brugge, dat al een bod van 5 miljoen euro neerlegde bij Standard, ook Antwerp en Duitse clubs houden de situatie in de gaten. Na de interland in Kazachstan wil Balikwisha beslissen over zijn toekomst. (PJC)

Volledig scherm Balikwisha bij Standard © BELGA

Weer uitstel integratie beloften?

Normaal zou de Pro League vandaag stemmen over de integratie van de beloften in de amateurreeksen, en/of een verlenging van het competitieformat met 18 in 1A. Maar gisterenavond was er nog te weinig consensus. Mogelijk wordt de stemming weer uitgesteld. Club Brugge is bereid om het format met een jaar te verlengen, in ruil voor de afschaffing van de halvering van de punten. Blauw-zwart krijgt weinig bijval van de andere topclubs. (NVK)

Geen EK voor coronaslachtoffer Cillessen

Domper voor Oranje. Eerste doelman Jasper Cillessen gaat niet mee naar het EK. De keeper van Valencia testte vorige week positief op corona en wordt daarom door bondscoach Frank de Boer uit de definitieve EK-selectie gehaald. Tim Krul (Norwich) en Maarten Stekelenburg (AZ) moeten nu uitvechten wie er tussen de palen komt, Marco Bizot (AZ, ex-RC Genk) wordt opgeroepen als derde keeper.

“Ik heb Jasper vanochtend (dinsdagochtend, red.) op de hoogte gesteld van mijn beslissing”, klonk De Boer. “Hij heeft een belangrijk deel van de voorbereiding gemist, we weten bovendien niet hoelang het gaat duren tot hij weer 100 procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Ik vind het ontzettend naar voor Jasper, maar ik denk dat de keuze gerechtvaardigd is.” (MVS)

Barcelona haalt Emerson terug naar Camp Nou

Officieel is de transfermarkt nog niet geopend, maar FC Barcelona heeft toch al zijn derde versterking aangekondigd. Na Eric Garcia en Sergio Agüero haalt de Catalaanse club nu ook Emerson naar Camp Nou. De Braziliaanse rechtsachter was al eigendom van Barça, maar voetbalde de afgelopen twee seizoenen voor Real Betis. Barcelona heeft nu beslist de optie te lichten om Emerson terug te halen.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © Photo News