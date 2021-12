Football Talk. Barça spoelt CL-kater niet door na draw bij Osasuna - Napoli en Mertens glijden af naar vierde plaats na thuisverlies tegen Empoli

Barça spoelt CL-kater niet door na draw bij Osasuna

Barcelona heeft de rug niet kunnen rechten na de CL-eliminatie van afgelopen midweek. Het slikte zondag op de zeventiende speeldag van La Liga een late gelijkmaker bij Osasuna (2-2).

Nico (12.) maakte er op aangeven van dat andere Catalaanse jeugdproduct Gavi 0-1 van, maar David Garcia (14.) sloeg onmiddellijk terug. Abdessamad Ezzalzouli (49.) tekende voor de nieuwe voorsprong alvorens Chimy Avila (86.) in de laatste minuten een punt in Pamplona hield.

Een nieuwe opdoffer voor de Blaugrana, dat het Xavi-tijdperk begonnen is met een 8 op 15 in de Spaanse hoogste klasse. Het staat voorlopig op een teleurstellende achtste plaats met 24 punten, op een straatlengte afstand van leider Real Madrid (39 ptn.).

Real, met Thibaut Courtois en Eden Hazard, ontvangt zondagavond nog Atletico en Yannick Carrasco in de altijd fel beladen stadsderby (21u).

Volledig scherm © EPA

Napoli en Mertens glijden af naar vierde plaats na thuisverlies tegen Empoli

Napoli lijkt de pedalen kwijt in de Serie A: ook op de zeventiende speeldag liep het zondagavond averij op tegen Empoli (0-1).

Met Dries Mertens in de basis dacht Napoli op voorsprong gekomen te zijn, maar Juan Jesus werd teruggefloten door de VAR. Dat had kwalijke gevolgen toen Patrick Cutrone (71.) de bezoekers wel op rechtmatige wijze de leiding schonk. Mertens was op dat moment al naar de kant gehaald.

Napoli kon van zijn zes laatste competitiewedstrijden er maar een winnen (1 zege, 2 draws, 3 nederlagen) en blijft daardoor terrein verliezen bovenin het klassement. Het glijdt af naar de vierde plaats met 36 punten, na Atalanta en Inter Milaan (37 ptn.), en koploper AC Milaan (39 ptn.). Inter kan zondagavond nog haasje over spelen met zijn stadsgenoot als het degradatiekandidaat Cagliari verslaat (20u45).

Sassuolo trok gelijktijdig met Napoli-Empoli aan het langste eind tegen Lazio Rome (2-1).

Volledig scherm © EPA

Batshuayi is grote held Besiktas

Besiktas heeft zondagavond op de zestiende speeldag van de Turkse Super Lig de rug gerecht met een 4-2 triomf tegen Kayserispor. Michy Batshuayi was de grote held met twee doelpunten en een assist in het slot.

Sergen Yalcin werd midweeks de laan uitgestuurd na een dramatische reeks en dat ontslag leek de Turkse landskampioen aanvankelijk geen beterschap te brengen: 20 minuten voor tijd stond het nog 1-2 in het krijt. In de laatste minuten besloot Batshuayi zijn duivels te ontbinden met de 2-2 en 3-2 in de 84e en 89e minuut. Guven Yalcin (90.+6) maakte er diep in de blessuretijd op aangeven van de Rode Duivel zowaar nog 4-2 van. Na een eerdere 1 op 15 kan Besiktas terug naar boven kijken. Het is momenteel zevende met 24 punten.

Volledig scherm © AP

Bodö/Glimt is tweede keer op rij Noors kampioen

FK Bodö/Glimt is voor het tweede seizoen op rij Noors kampioen voetbal geworden. De Noorse club veroverde vorig jaar zijn eerste competitietitel en verzekerde zich zondagavond van de tweede door op de 30e en laatste speeldag met 3-0 te winnen van Mjöndalen.

Molde FK, de ex-club van Erling Haaland eindigde op de tweede plaats in de Eliteserien, net als in 2020, na een 1-2 overwinning in Haugesund. Ze staan drie punten achter Bodö/Glimt. De derde plaats is voor Viking Stavanger, zes punten achter de kampioenen.

Volledig scherm © Photo News

Aster Vranckx valt geblesseerd uit bij Wolfsburg

Pech voor Aster Vranckx (19). De jonge Wolfsburg-middenvelder is tijdens het duel tegen Stuttgart geblesseerd uitgevallen. Vranckx ging na 20 minuten op de grasmat zitten met nekpijn en werd vervangen door Guilavogui. De blessure zou meevallen. Afwachten of hij fit geraakt voor het competitieduel van dinsdag tegen Köln. Hoe dan ook is dit voor Vranckx een domper, want hij had zich de voorbije weken in de basiself geknokt. Meer zelfs: hij was een lichtpuntje in een wisselvallig Wolfsburg.

Volledig scherm © Photo News

Dortmund ziet leider Bayern verder weglopen na nieuw puntenverlies

Borussia Dortmund raakte niet voorbij Bochum: 1-1. Met de rust in zicht ging het licht uit bij Dortmund-goalie Gregor Kobel, die een penalty veroorzaakte na een onbesuisde charge op Christopher Antwi-Adjei. Dat was een kolfje naar de hand van Sebastian Polter (40.), die zijn zesde competitietreffer op koelbloedige wijze tegen de netten prikte voor de promovendus.

In de tweede helft moesten de Borussen, met basisspeler Thomas Meunier en bankzitters Thorgan Hazard en Axel Witsel, de rug zien te rechten. Dat leek binnen het kwartier te lukken, maar op aangeven van de Var werd het doelpunt van Marius Wolf afgekeurd. Julian Brandt zag zijn goal vijf minuten voor tijd wel gevalideerd worden. Hazard betrad in de 68e minuut het speelveld, Witsel bleef voor de tweede competitiematch op rij aan de bank gekluisterd. Dortmund blijft tweede in het klassement met 31 punten, maar ziet Bayern uitlopen tot zes eenheden. De Beierse koploper hield de punten thuis tegen Mainz (2-1).

Hertha, met kapitein Dedryck Boyata, nam het in de hoofdstad op tegen Bielefeld. De Montenegrijnse man in vorm Stevan Jovetic (54.) opende na de pauze snel de score voor de hoofdstedelingen. Davie Selke (90.+5) trok de zege definitief over de streep in de slotseconden. Hertha is veertiende met 18 punten.

In de twee andere confrontaties die gelijktijdig afgewerkt werden nam RB Leipzig ruim de maat van het geplaagde Borussia Mönchengladbach (4-1) en won Hoffenheim op een diefje bij Freiburg (1-2).

Volledig scherm © Photo News