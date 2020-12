Football Talk. Balotelli scoort bij debuut - City hervat training - Barcelona moet Coutinho tijdje missen met knieblessure

Balotelli scoort bij debuut voor Monza

Mario Balotelli heeft zijn debuut voor Monza in de Serie B gevierd met een doelpunt en een overwinning. De 30-jarige aanvaller opende in de thuiswedstrijd tegen koploper Salernitana al in de 3de minuut de score. De 36-voudige international kon de bal van dichtbij intikken. Het duel eindigde op 3-0. Balotelli ging na ruim een uur naar de kant. Ook zijn vermaarde ploeggenoot Kevin-Prince Boateng uit Ghana werd in de slotfase gewisseld.

Balotelli ondertekende ruim drie weken geleden een contract tot het einde van het seizoen bij Monza. De wispelturige spits kwam vorig seizoen nog uit voor Brescia in de Serie A. Hij liet zich tijdens de coronapauze in april en mei niet zien bij de club. Toen hij in juni weer wilde gaan trainen, werd hem de toegang ontzegd. Brescia had hem in de tussentijd ontslagen.

Met de oud-speler van onder meer Inter Milaan, Manchester City, AC Milan en Liverpool hoopt Monza de stap naar de Serie A te maken. Voormalig premier Silvio Berlusconi is sinds 2018 eigenaar van de club, die nu op de derde plaats staat in de Serie B, met nog maar 2 punten minder dan Salernitana.

Volledig scherm Mario Balotelli. © Photo News

Spelers Manchester City hervatten training

De spelers van Manchester City hebben de trainingen hervat nadat bij de laatste testsessie geen nieuwe coronagevallen aan het licht kwamen. Dat meldt de Premier League-club van Kevin de Bruyne.

Coach Pep Guardiola en alle spelers die niet in quarantaine waren gegaan, werden gisteren opnieuw getest. Daags voordien werd de Premier League-match tussen Everton en Manchester City uitgesteld en werd het trainingscentrum afgesloten na een corona-uitbraak bij de Citizens. Vijf spelers zitten momenteel in quarantaine.

“De gebouwen gebruikt voor de trainingen van het eerste elftal werden de voorbije 48 uur grondig gereinigd”, zo klinkt het in een mededeling op de clubwebsite. “De meeste faciliteiten blijven gesloten, enkel de essentiële delen worden opnieuw geopend. De komende dagen zal de bubbel verder getest worden. De volgende stappen die we zullen nemen, hangen af van de resultaten.”

De eerstvolgende match van Man City staat komende zondag gepland. Dan is de topper tegen Chelsea op Stamford Bridge voorzien.

Volledig scherm De Bruyne. © Pool via REUTERS

Barcelona moet Coutinho tijdje missen met knieblessure

FC Barcelona zal een poos niet kunnen rekenen op Philippe Coutinho. De 28-jarige Braziliaan liep gisteren in de competitiewedstrijd thuis tegen Eibar (1-1) een meniscusblessure op aan de linkerknie en ondergaat de komende dagen een kijkoperatie.

Coutinho viel tegen Eibar even na het uur in voor Pjanic, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. De Braziliaan moest de wedstrijd staken met een knieblessure. Barça liet niet weten hoelang het Coutinho denkt kwijt te zijn.

Dit seizoen was Coutinho al goed voor drie doelpunten en twee assists in in totaal veertien wedstrijden. In de Liga staat Barcelona voorlopig op een eerder tegenvallende zesde plaats met 25 punten uit vijftien duels.

Volledig scherm © EPA