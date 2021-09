Football Talk. Balanta al opnieuw fit - Real een maand zonder Bale - RSCA maakt shortlist voor nieuwe T2

Balanta al opnieuw fit

Sterke spieren. Éder Balanta trainde gisteren al opnieuw mee bij Club - drie dagen nadat-ie tegen KV Oostende nog van het veld moest met een verrekking aan de heupbuiger. Blauw-zwart vreesde aanvankelijk dat Balanta forfait zou moeten geven voor de komst van PSG, maar zal - indien hij geen reactie ondervindt - nu toch een beroep kunnen doen op de Colombiaanse tank. Geen overbodige luxe, zo’n verdedigende middenvelder... (NP)

Real een maand zonder Bale

Real Madrid mist morgen in het groepsduel op bezoek bij Inter aanvaller Gareth Bale. De 32-jarige Welshman ontbrak zondag al in het met 5-2 gewonnen competitieduel tegen Celta. Volgens Spaanse media kampt Bale met een blessure aan de rechterhamstring en is hij zeker een maand niet inzetbaar. Bale, die vorige week Wales met drie doelpunten nog aan de overwinning had geholpen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, heeft de blessure op training opgelopen. De club meldt voorlopig niets over de aard van de kwetsuur. Verdediger David Alaba trainde maandag apart van de groep maar reist wel mee naar Milaan. Dat geldt behalve voor Bale ook niet voor Toni Kroos, Dani Ceballos en Ferland Mendy. Thibaut Courtois en Eden Hazard zitten uiteraard wel in de selectie van Real voor het duel met Inter. (KDZ)

RSCA maakt shortlist voor nieuwe T2

Na het vertrek van Aaron Danks en Craig Bellamy speurt Anderlecht naar minstens één nieuwe assistent. Vincent Kompany gaf aan dat paars-wit ook binnen de eigen rangen de opties zal bekijken, maar volgens onze informatie is een externe nieuwkomer evengoed een mogelijkheid. Anderlecht werkt aan een shortlist. Overigens is Bellamy teruggekeerd naar Groot-Brittannië, waar hij wil werken aan zijn gezondheid. Anderlecht benadrukt dat hij steeds welkom is op Neerpede. De club, die veel lof krijgt omdat het een complex thema niet uit de weg gaat, heeft op haar website links geplaatst om mensen met mentale problemen door te verwijzen naar gespecialiseerde instanties in Vlaanderen, Wallonië of Brussel. (PJC)

Demba Ba stopt

De Senegalese spits Demba Ba (36) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De aanvaller speelde dit seizoen slechts drie wedstrijden voor FC Lugano in Zwitserland, voordat zijn contract na enkele weken werd ontbonden. Bij ons is de Senegalees nog bekend vanwege zijn seizoen bij Moeskroen (2006-2007).

AC Milan vraagt onderzoek naar racisme jegens Bakayoko

De Fransman Tiemoué Bakayoko was zondagavond het slachtoffer van racisme in het competitieduel tussen zijn club AC Milan en Lazio. Bij zijn wissel kreeg de 27-jarige middenvelder een rist verwijten naar het hoofd van Romeinse supporters. “Aan de Lazio-fans en hun racistisch geschreeuw naar mij en mijn broeder Franck Kessié. Wij zijn sterk en trots op onze huidskleur. Ik heb het volste vertrouwen in mijn club dat de daders geïdentificeerd zullen worden”, schrijft hij op Instagram. Bakayoko wordt dit seizoen door Milan geleend van Chelsea. AC Milan liet gisteren weten de Italiaanse voetbalbond te hebben gevraagd een onderzoek in te stellen. “We willen dat er duidelijkheid komt over wat er precies is voorgevallen.”

