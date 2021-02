Football Talk. Bakkali meteen out bij Beerschot - Castro-Montes langer bij AA Gent

Castro-Montes langer bij AA Gent

AA Gent heeft het contract van Alessio Castro-Montes opengebroken. De flankverdediger had nog een verbintenis tot 2022 lopen in de Ghelamco Arena, maar hij heeft die nu met twee jaar verlengd.

Castro-Montes kwam vorig seizoen over van Eupen en speelde in zijn eerste jaargang meteen 31 wedstrijden waarin hij 2 keer scoorde en 4 assists gaf. Dit seizoen zit hij al aan 32 wedstrijden waarin hij 2 keer scoorde.

Thomas Buffel krijgt Tunesische collega-assistent bij Cercle

Enkele dagen na de officiële aankondiging van Yves Vanderhaeghe als T1 en Thomas Buffel als assistent, heeft Cercle weer een nieuwe naam toegevoegd aan de technische staf. Radhi Jaïdi neemt samen met Buffel de rol van assistent op zich. De 45-jarige Tunesiër is ex-international en tekent een contract tot het einde van het seizoen.

“Ik kijk er enorm naar uit om deze uitdaging aan te gaan en om betrokken te worden bij Cercle”, zegt Jaïdi op de clubwebsite. “Ik hoop dat mijn ervaringen helpen om de ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Ik kan niet wachten om van start te gaan en om iedereen in de organisatie te leren kennen!”

Instagram wil golf van racisme jegens voetballers stoppen

Instagram heeft maatregelen aangekondigd om de golf van racistische beledigingen aan het adres van voetballers in de Premier League te stoppen. Het sociale medium zal accounts verwijderen die dergelijke “gruwelijke” teksten verzenden, aldus een woordvoerder van Facebook, het moederbedrijf van Instagram.

Bekende voetballers, onder wie Anthony Martial, Marcus Rashford en Axel Tuanzebe van Manchester United en Reece James van Chelsea, zijn de afgelopen weken doelwit geweest van racisme op sociale media. “Wij zijn geschokt door het gif wat over de voetballers wordt uitgestort. We gaan deze accounts die de regels overtreden niet alleen blokkeren, maar ze helemaal verwijderen.”

De Engelse voetbalbond FA riep deze week naar aanleiding van het racisme op socialemediaplatformen de regering op om sneller en harder op te treden. Vorige maand omschreef de Britse prins William, erevoorzitter van de voetbalbond, racistische uitlatingen tegen voetballers als “verachtelijk”.

De Premier League lanceerde dinsdag een actieplan tegen racisme. Het plan is een vervolg op eerdere stappen die zijn genomen om gelijkheid, diversiteit en inclusie in de hoogste Engelse voetbalklasse te bevorderen. Ook staan er acties in om raciale vooroordelen uit te bannen.

Volledig scherm © Photo News

Bloeduitstorting voor Bakkali

Zakaria Bakkali’s uitleenbeurt bij Beerschot is slecht begonnen. Op training gleed de huurling van Anderlecht tijdens een wedstrijdvorm door en botste hard tegen een doelpaal. Bakkali liep daarbij een ernstige bloeduitstorting op aan het dijbeen. Hij is sowieso al enkele dagen out. Eind volgende week volgt een nieuwe scan om te bekijken wanneer hij kan hervatten.

Bayern-verdediger Boateng verlaat Qatar na dood ex-vriendin

Bayern München-verdediger Jérôme Boateng (32) verlaat het WK voor clubs in Qatar om privéredenen. Dat heeft Bayern-coach Hansi Flick meegedeeld. De ex-vriendin van Boateng, topmodel Kasia Lenhardt, werd dinsdag dood aangetroffen in haar woning in Berlijn. Op 2 februari maakten beiden bekend dat ze een punt achter hun relatie hadden gezet.

“Dat heeft ons natuurlijk aangegrepen. Jérôme is op mijn kamer gekomen en heeft me gevraagd of hij naar huis kon terugkeren”, zei Flick, die dit uiteraard toestond. Na het afleggen van een coronatest zal de voormalige Duitse international een vlucht naar Duitsland nemen.

Champions League-winnaar Bayern München neemt het morgen om 19u Belgische tijd in het Qatarese Ar Rayyan op tegen het Mexicaanse Tigres UANL in de finale van het WK voor clubs.

Volledig scherm Jérôme Boateng. © REUTERS

Real-coach Zidane ziet ook Marcelo in lappenmand belanden

Real Madrid-coach Zinédine Zidane moet het ook een tijdje zonder linksachter Marcelo (32) stellen. De Braziliaanse international heeft een spierblessure opgelopen in de linkerkuit. Dat heeft de Koninklijke woensdag bekendgemaakt. Volgens Spaanse media zou Marcelo drie weken buiten strijd zijn.

Naast de competitiewedstrijden tegen Valencia (14/02), Real Valladolid (20/02) en Real Sociedad (1/03) zou de verdediger zo ook de heenmatch van de achtste finales in de Champions League tegen Atalanta (24/02) missen.

Marcelo blesseerde zich dinsdag in het slot van de competitiematch tegen Getafe (2-0 zege), waarna Zidane hem naar de kant moest halen.

De ziekenboeg van Real Madrid puilt momenteel uit. Ook Eden Hazard, Sergio Ramos, Rodrygo, Federico Valverde, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Daniel Carvajal en Lucas Vázquez zijn out met blessures.

Volledig scherm © EPA

Rosa aangekomen bij Lommel

Diego Rosa is sinds deze week in België. De 18-jarige Braziliaan komt over van Gremio, uit zijn geboorteland. Rosa is een middenvelder en eigendom van de City Football Group, de multinational van voetbalclubs rond Manchester City, waar ook Lommel sinds mei 2020 toe behoort. Hij sluit nu pas aan bij de club, hij moest bij z'n aankomst in België in quarantaine.

In Engeland kwam hij niet in aanmerking voor een werkvergunning, daarom stalt de club hem op het vasteland. Rosa tweette een foto: “Vandaag begint een nieuwe fase in mijn leven. Ik wil de City-groep bedanken voor het vertrouwen en ook Lommel SK voor het openen van deuren. Ik beloof de kleuren te verdedigen en mijn best te doen zolang ik hier ben. Het is een eer om dit shirt te mogen dragen.”

CL-duel tussen Atlético Madrid en Chelsea vindt plaats in Boekarest

De heenmatch van de achtste finale van de Champions League tussen Atlético Madrid en Chelsea zal gespeeld worden in de Arena Nationala in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Dat is een gevolg van de reisrestricties die in Spanje gelden vanwege het coronavirus. De match blijft voorzien op 23 februari, met aftrap om 21u.

Dinsdag besloot de Spaanse overheid het inreisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de Britse virusvariant, te verlengen tot 2 maart. Om die reden kreeg ook de match in de Europa League tussen Real Sociedad en Manchester United een nieuwe locatie. Die partij wordt volgende week donderdag in het stadion van Juventus Turijn gespeeld.

Eerder al raakte bekend dat het Champions League-duel tussen Leipzig en Liverpool volgende week dinsdag zal plaatsvinden in Boedapest. Borussia Mönchengladbach-Manchester City, tevens een match in de achtste finales van het kampioenenbal, wordt op 24 februari ook in de Hongaarse hoofdstad afgewerkt. In Duitsland geldt eveneens een vliegverbod voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Het Atlético van Yannick Carrasco speelt op 17 maart de return in Londen tegen Chelsea.

Volledig scherm © Photo News

PSG kan geen beroep doen op Di Maria in heenmatch tegen Barcelona

Paris Saint-Germain kan volgende week dinsdag niet rekenen op middenvelder Angel Di Maria in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, bij FC Barcelona. De Argentijn liep tegen Marseille een blessure aan de rechterdij op.

Volledig scherm © AP

Ajax leent Bandé uit aan NK Istra uit Kroatië

Ajax leent Hassane Bandé uit aan het Kroatische NK Istra 1961. Het huurcontract (met aankoopoptie) loopt tot 30 juni 2022. De 22-jarige Bandé kwam in de zomer van 2018 voor ruim 8 miljoen euro over van KV Mechelen. Maar na amper twee weken in dienst bij Ajax raakte Bandé zwaar geblesseerd aan kuitbeen en enkel tijdens een oefenduel met Anderlecht, waarna een lange revalidatie volgde. Begin 2020 werd hij uitgeleend aan het Zwitserse Thun. Na zijn terugkeer zette Ajax Bandé bij de beloften.

Volledig scherm Erik Ten Hag met Bandé. © ANP

AZ-verdediger Ron Vlaar zet punt achter loopbaan

Ron Vlaar stopt per direct met voetballen. De 35-jarige verdediger van AZ heeft dat besloten vanwege aanhoudende fysieke klachten. Hij is al in zijn gesprek over een andere rol bij de club uit Alkmaar, zo meldt AZ.

Vlaar kwam op 15 september vorig jaar tijdens een duel met Dinamo Kiev voor het laatst voor AZ in actie. ‘Ron Beton’ debuteerde in april 2005 tijdens een duel van AZ met RKC in het profvoetbal en speelde tussen 2006 en 2012 voor Feyenoord. Vlaar droeg tussen 2012 en 2015 het shirt van Aston Villa en keerde vervolgens terug naar AZ.

De centrale verdediger speelde 32 interlands voor het Nederlands elftal. Hij was tijdens het WK van 2014 in Brazilië een van de steunpilaren van Oranje, dat onder bondscoach Louis van Gaal als derde eindigde. Vlaar miste in de verloren halve finale tegen Argentinië een strafschop.

Vlaar kreeg na het WK te maken met veel blessureleed. Hij won met Feyenoord in 2008 de beker en veroverde tweemaal de Europese titel met Jong Oranje.

Volledig scherm Ron Vlaar. © ANP

Beerschot verhuurt Masangu

Beerschot verhuurt middenvelder Keres Masangu tot het einde van het seizoen aan het Kroatische HNK Sibenik. Dat heeft de ploeg van het Kiel woensdag gemeld. In het akkoord is een aankoopoptie opgenomen.

Beerschot plukte de 20-jarige Antwerpenaar, ex-KV Mechelen, afgelopen zomer weg bij AS Roma waar hij voor de beloften uitkwam. Masangu ruilde in 2017 KV Mechelen voor Roma. Hij was toen 17 en klopte op de deur van de A-kern van de Mechelaars.

Dit seizoen kwam hij bij de Ratten helemaal niet aan de bak, waardoor hij bij Sibenik een doorstart moet maken. “Beerschot wil Keres zo meer kansen op speelminuten geven en hem zo de kans geven om verder stappen te zetten”, klinkt het in een mededeling.

Volledig scherm Masangu. © Beerschot

Real Madrid-legende Pachin overleden

Real Madrid-legende Enrique Perez Diaz, die beter gekend was onder de voetbalnaam Pachin, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Real woensdag gemeld.

Pachin kwam tussen 1959 en 1968 in totaal 218 keer in actie voor het team uit de Spaanse hoofdstad. Hij won tweemaal de Europacup I, het WK voor clubs en zeven keer de Spaanse titel.

De verdediger kwam verder ook uit voor Gimnastica, Burgos, Osasuna, Real Betis en Toluca. Daarna ging hij aan de slag als trainer, onder meer bij de jeugd van Real.

