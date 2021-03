Football Talk. AZ legt PSV over de knie - Chelsea zet ongeslagen reeks verder in FA Cup

Buitenlands voetbal Lewandow­ski scoort hattrick en wordt 2de beste schutter ooit in Duitsland

20 maart Lewandowski is in bloedvorm. De Pool scoorde een hattrick voor Bayern tegen Stuttgart en is nu alleen 2de in de topschutterslijst allertijden in de Bundesliga. Lewa kan op recordjacht, maar heeft nog een lange weg te gaan.