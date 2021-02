Football Talk. Axel Witsel trapt nog eens een balletje in revalidatieproces - Wolfsburg van Casteels wint vlot bij Bielefeld

Wolfsburg van Casteels wint vlot bij Bielefeld

Wolfsburg heeft vrijdag op de 22e speeldag van de Duitse Bundesliga met 0-3 gewonnen bij Arminia Bielefeld. Koen Casteels stond onder de lat bij de bezoekers, Nathan De Medina viel een kwartier voor tijd in voor Bielefeld.

Ook Anderlecht-huurling Michel Vlap begon aan de wedstrijd voor Bielefeld, maar speelde zich in tegenstelling tot vorige week tegen Bayern München niet in de kijker. Het was Renato Steffen (29., 47.) die met twee doelpunten voor een comfortabele voorsprong voor Wolfsburg zorgde, Maximilian Arnold (54.) breidde nog uit tot 0-3.

In de stand staat Wolfsburg steviger op de derde plaats, met een voorsprong van drie punten op nummer vier Eintracht Frankfurt. De kloof op nummers één en twee Bayern en RB Leipzig bedraagt respectievelijk zeven en twee punten.

In de Nederlandse Eredivisie haalde Utrecht stevig uit door met 0-6 te gaan winnen bij Willem II. Mike Trésor verscheen aan de aftrap bij de thuisploeg, Othman Boussaid bij Utrecht.

Volledig scherm Koen Casteels. © AFP

Axel Witsel trapt weer tegen een bal in revalidatie

Axel Witsel werkt in België aan zijn revalidatie nadat hij zijn achillespees scheurde bij Borussia Dortmund. Volgende week mag de brace er eindelijk af. “Dan start het harde werk pas”, klonk het in een video van zijn Duitse club. Nu mag Witsel in de fitness wel al een balletje trappen. Op zijn Twitter plaatste de Belg een video van zijn revalidatie.

Witsel blesseerde zich op 9 januari tijdens de topper tegen RB Leipzig. De Rode Duivel ging in de 28ste minuut zonder voorafgaand contact door zijn enkel en moest vervangen worden. Dortmund bevestigde daags nadien dat Witsel een scheur in de achillespees had opgelopen, met een operatie als gevolg. Hij moet nu maanden revalideren. De kans op een EK deze zomer is klein.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leicester City kan opnieuw op Castagne rekenen

Timothy Castagne is opnieuw speelklaar bij de Engelse topclub Leicester City, zo bevestigde coach Brendan Rodgers vrijdag tijdens zijn persbabbel.

Het zou best kunnen dat de Rode Duivel meteen in de selectie wordt opgenomen voor het Premier League-duel van zondag op bezoek bij Aston Villa. “Hij heeft vandaag erg goed getraind en we denken dat hij klaar is voor zondag”, vertelde de Leicester-coach.

De Rode Duivel viel eind vorige maand in het duel met promovendus Leeds United uit met een hamstringblessure. Sinds vorig weekend traint hij opnieuw mee bij The Foxes, die op een met Manchester United gedeelde tweede plaats staan in de Premier League, op tien punten van leider Manchester City. Er breken belangrijke weken aan voor de club, met naast de strijd om de Champions League-plaatsen ook de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League tegen Slavia Praag en de FA Cup.

Volledig scherm © Photo News

Geen zwaardere straf voor Moeskroen-trainer Jorge Simao

Jorge Simao krijgt geen zwaardere straf opgelegd door de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond. Het Bondsparket eiste twee speeldagen schorsing omdat de trainer van Moeskroen een eerdere schorsing tegen KRC Genk omzeilde tijdens de wedstrijd. Maar de Portugees blijft één speeldag geschorst. Die zal hij uitzitten op het veld van Beerschot.

Simao was tijdens de competitiewedstrijd van 16 januari tegen KRC Genk geschorst, na twee gele kaarten in een vorige wedstrijd. Maar hij kon het in de eerste helft niet laten om alsnog aanwijzingen te roepen naar zijn spelers. In de tweede helft nam hij tot twee keer toe zijn telefoon om de spelersbank te contacteren. De match delegate wees hem op zijn schorsing, waarna Simao berichten begon te sturen. Ook nadat zijn smartphone was afgenomen, kwam een staflid van Moeskroen nog de tribunes in om aan de Portugees advies te vragen.

Het was de derde straf op korte tijd, want ook in en tegen Eupen (1-1) moest Jorge Simao vanuit de tribunes toekijken na een duwtje aan vierde official Lardot op het veld van STVV. (YGG)

Volledig scherm Jorge Simao. © Photo News

Rode Ster Belgrado zoekt ‘supporter' die Zlatan Ibrahimovic racistisch bejegende

Zlatan Ibrahimovic is tijdens de Europa League-wedstrijd in en tegen Rode Ster Belgrado het slachtoffer geworden van een racistisch incident. De spits van AC Milan bleef de hele wedstrijd op de tribune, maar werd daar uitgemaakt voor “stinkende Bosnische moslim”. Zlatan heeft de Zweedse nationaliteit, maar ook Bosnische roots.

De wedstrijd vond nochtans achter gesloten deuren plaats, alleen in de loges waren genodigden welkom. De dader opsporen lijkt dus geen moeilijke klus te worden. Rode Ster wil daar alvast aan meewerken en reageerde op het incident: “We veroordelen de beledigingen ten strengste. Rode Ster verontschuldigt zich bij Ibrahimovic.” (YGG)

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic werd het slachtoffer van racisme. © EPA

Yohan Cabaye hangt voetbalschanen aan de haak

De Franse middenvelder Yohan Cabaye kondigde op Twitter zijn pensioen aan. Cabaye zat sinds de zomer, toen zijn contract bij Saint-Étienne afliep, zonder club. Daarvoor speelde hij voor Al-Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten, Crystal Palace, Paris Saint-Germain, Newcastle United en Lille OSC. Hij werd drie keer Frans landskampioen, twee keer met PSG en één keer aan de zijde van Eden Hazard bij Lille.

Zijn carrière beëindigen was voor Cabaye, ook 48-voudig Frans international, geen makkelijke keuze: “Hoewel deze beslissing evident, logisch en onvermijdelijk kan lijken na 35 jaar in de voetbalwereld, blijft ze moeilijk om te nemen en te accepteren. Zo immens is mijn liefde voor voetbal." (YGG)

Volledig scherm Yohan Cabaye speelde 48 wedstrijden voor Les Bleus. © AP

Naby Keita mogelijk fit, Fabinho nog out voor wedstrijd tegen Everton

Dit weekend staat in Engeland met de wedstrijd Liverpool - Everton een leuke derby op het programma. Liverpooltrainer Jürgen Klopp kan mogelijk weer beschikken over Naby Keita. ‘Hij kon geselecteerd worden voor de wedstrijd tegen Leipig. Maar hij trainde nog maar 2 dagen met de groep. We hadden liever dat hij thuis bleef om voluit te trainen. We zien wel of hij minuten maakt. Als blijkt dat het nog te vroeg is, dan laten we hem uit de wedstrijdselectie”, zei Klopp op de persbabbel voor de match. Fabinho trainde vandaag, net zoals Virgil van Dijk en Joe Gomez, in de fitnesszaal. Maar de derby komt voor Fabinho nog te vroeg

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tolisso moet vrezen voor EK na dijblessure

Bayern München zal een hele poos niet kunnen rekenen op Corentin Tolisso. De 26-jarige Fransman heeft een peesscheur opgelopen in de linkerdij en ging vrijdag al onder het mes. Dat heeft trainer Hans-Dieter Flick op een persmoment bevestigd.

“Hij heeft een zware spierblessure opgelopen”, zei Flick. “Bij een schot op training voelde hij een intense pijn. Niets wees erop dat hij een soortgelijke kwetsuur ging krijgen.”

Volgens de Duitse media staat Tolisso de rest van het seizoen aan de kant en zou hij zes maanden out zijn. Dat zou ook betekenen dat hij komende zomer met Frankrijk een kruis moet maken over het EK.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Real-coach Zidane ziet ook Benzema geblesseerd uitvallen

Real Madrid-aanvaller Karim Benzema mist volgende week woensdag mogelijk de heenmatch van de achtste finales van de Champions League op bezoek bij Atalanta. Coach Zinédine Zidane bevestigde vrijdag dat de 33-jarige Benzema donderdag een blessure heeft opgelopen.

De Franse spits nam vrijdagochtend niet deel aan de training. Zidane gaf aan dat Benzema niet met de selectie meereist voor de competitiematch van zaterdag op het veld van Real Valladolid. De coach van Real Madrid maakte niet duidelijk om welke blessure het precies gaat. Volgens Spaanse media heeft Benzema last aan de enkel. “We zullen nog zien voor volgende week”, vulde Zidane aan.

De afwezigheid van Benzema tegen Atalanta zou een serieuze tegenslag zijn voor de Madrilenen. Dit seizoen trof de Fransman al 17 keer raak.

“We weten wat Karim bijdraagt en hoe belangrijk hij is voor ons”, verklaarde Zidane. “Maar we moeten hiermee omgaan en hem zo snel mogelijk laten terugkeren, net zoals bij de anderen.” De Koninklijke heeft een goed gevulde ziekenboeg. Eden Hazard, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Federico Valverde en Rodrygo sukkelen met blessures.

Real is tweede in La Liga, met zes punten minder en één match meer gespeeld dan stadsgenoot Atlético.

Volledig scherm Benzema is de nieuwste toevoeging aan de Madrileense ziekenboeg. © AFP

Zaha zal niet meer knielen

Wilfried Zaha van Crystal Palace zal dit weekend niet meer zal knielen in protest tegen racisme. ‘Door te knielen vergeten sommige mensen waarom we het doen. Het is iets geworden wat we gewoon doen. Dat is niet genoeg voor mij’, verklaarde Zaha zijn standpunt. Eerder beslisten Brentford, QPR en Middlesbrough ook te stoppen met knielen voor BLM.

Volledig scherm Zaha zal dit weekend niet meer op z'n © Photo News