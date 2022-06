Football Talk. Australië naar WK na penaltyreeks tegen Peru - Spelregelcommissie maakt regel van vijf wissels permanent

Australië plaatst zich ten koste van Peru voor WK

Australië heeft het voorlaatste ticket veroverd voor het WK voetbal (21 november-18 december). In WK-gastland Qatar haalden de ‘Socceroos’ het na penalty’s van Peru in een intercontinentale play-off. De Australiërs nemen voor de vijfde opeenvolgende keer deel aan een WK, de zesde keer in totaal.

In het Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan stond na 90 minuten nog steeds een brilscore op het bord. Ook in de verlengingen werd niet gescoord, waardoor een strafschoppenreeks over het WK-ticket zou beslissen. Daarin haalde Australië het met 5-4. Doelman Andrew Redmayne, die speciaal voor de penaltyreeks Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) was komen vervangen, was de held van de avond door de elfmeter van Alex Valera te pakken. Voormalig KV Kortrijk-verdediger Trent Sainsbury bleef de hele match op de bank bij Australië.

Peru eindigde op de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Australië schakelde de Verenigde Arabische Emiraten uit in de Aziatische barrages.

Op het WK komt Australië terecht in poule D, samen met titelverdediger Frankrijk, Denemarken en Tunesië. Op het WK van 2018 zat Australië ook al met Frankrijk en Denemarken in een poule. Het vierde land was toen Peru.

Dinsdag strijden Nieuw-Zeeland en Costa Rica om het laatste WK-ticket. De winnaar van dat duel treft in groep E Duitsland, Spanje en Japan.

IFAB maakt regel van vijf wissels permanent

De uitbreiding van drie naar vijf wissels in het internationale voetbal wordt definitief verankerd in de reglementen. De International Football Association Board (IFAB), de organisatie die verantwoordelijk is voor de regels in het voetbal, keurde de wijziging maandag op een algemene vergadering in het Qatarese Doha goed.

Het toelaten van extra wissels tijdens een wedstrijd werd in mei 2020 ingevoerd om de spelers te beschermen tegen overbelasting in de coronapandemie. De voorlopige maatregel werd nadien enkele keren verlengd en wordt nu dus definitief opgenomen in de spelregels.

In het Belgische voetbal besliste de Hoge Raad van de KBVB onlangs al dat de clubs ook de volgende seizoenen vijf wissels mogen doorvoeren. In de Jupiler Pro League, Scooore Super League, 1B Pro League, de beloftencompetitie en de Croky Cup mogen trainers in maximaal drie vervangmomenten (exclusief de rust) in totaal vijf wissels doorvoeren. Bij verlengingen, bijvoorbeeld in de beker, mag nog een zesde wisselspeler worden ingebracht.

Bölöni aan zet bij FC Metz ?

Laszlo Bölöni wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe coach van FC Metz, als opvolger van Frédéric Antonetti, die de buiteling van ‘Les Grenats’ naar de Franse Ligue 2 niet kon vermijden. De ex-coach van Standard (landskampioen in 2009), Antwerp en AA Gent (zeer kort), 69 inmiddels, kent de Franse competitie als zijn broekzak. Hij sloot dertig jaar geleden zijn carrière als speler af bij US Orléans, vestigde zich in Nancy, en coachte Nancy, Rennes, Monaco en Lens. Bronnen in de Franse pers leggen een verband tussen zijn nakende aanstelling en de rol van Luciano D’Onofrio (sportieve baas van Bölöni bij Standard en Antwerp) als vriend/raadgever van voorzitter Bernard Serin van FC Metz. (AR)

Enkele nieuwe stafleden bij KVK

KV Kortrijk heeft twee nieuwe stafleden. Damien Januel vervoegt de technische staf en staat in de voor de video- & data-analyse. Jochen De Coene zal de coördinatie van de medische staf voor zijn rekening nemen. (IVDA)

Prevljak weer in de kijker met Bosnië

Smail Prevljak blijft met Bosnië zijn stats verzorgen in de Nations League. Na zijn doelpunten tegen Finland en Roemenië, volgde afgelopen weekend een assist tegen Montenegro. De centrumspits van AS Eupen verving in de 61ste minuut Miralem Pjanic (Barcelona/Besiktas) en liet één minuut later, bij zijn eerste actie, Luka Menalo (Dinamo Zagreb) toe 0-1 te maken. De wedstrijd eindigde op 1-1. Dinsdag is er nog Bosnië - Finland, waarna Smail Prevljak zich, na een korte rustperiode, bij de Panda’s voegt. Voor hoelang blijft een vraag, want zijn marktwaarde en de interesse stijgen gestaag. (AR)

