Football Talk. Augsburg ontslaat Heiko Herrlich en haalt Markus Weinzierl terug - Kovacic out voor treffen met ex-club

Augsburg zet Herrlich op straat

Weinzierl moet Augsburg behoeden voor degradatie. Vrijdag ging het met 2-3 onderuit tegen het Keulen van Sebastiaan Bornauw, 16e in de stand. Die plaats komt op het einde van het seizoen neer op een play-off voor het behoud en Augsburg is daar met nog drie speeldagen voor de boeg slechts vier punten van verwijderd. Hertha Berlijn is voorlaatste met zeven punten minder dan Augsburg, maar het team uit de Duitse hoofdstad heeft na een corona-uitbraak wel drie wedstrijden minder gespeeld. De voorlaatste en de laatste in de Bundesliga degraderen rechtstreeks.