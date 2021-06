Football Talk. Augsburg heeft miljoenen veil voor Dorsch (AA Gent) - Paraguay en Uruguay naar kwartfinales op Copa América

Rode Duivels Onze chef voetbal gaat op zoek naar de code om Portugal te kraken: “Pfft, ze zijn een nachtmer­rie”

8:36 Hoe overleven onze Rode Duivels de achtste finales van het EK? Onze chef voetbal ging te rade bij ingewijden in het Belgische en internationale voetbal. Over de inschatting van de tegenstander is men eensgezind - “Portugal is een valstrik”. Maar hoé Martínez de code moet kraken, daarover zijn de meningen verdeeld. “Wees niet bang om er zelf een afschuwelijke wedstrijd van te maken. Doe met hén wat zij met joú willen doen.”