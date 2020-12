Football Talk. Aubameyang beboet voor aantasten imago Afrikaanse voetbal - MLS leed ongeveer een miljard dollar verlies in 2020

Aubameyang beboet voor aantasten imago Afrikaanse voetbal

Pierre-Emerick Aubameyang is door de Afrikaanse voetbalbond beboet voor “het aantasten van de eer en het imago” van het voetbal op het continent. De 31-jarige speler van Arsenal had zich op sociale media cynisch uitgelaten over de gang van zaken rondom een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup.

Aubameyang en zijn ploeggenoten bij Gabon moesten voorafgaand aan de kwalificatiewedstrijd bij aankomst in Gambia op de luchthaven blijven, in verband met onenigheid tussen officials over de geldende coronavoorschriften. De ploeg moest zelfs op het vliegveld overnachten.

“Goed werk, Confederation of African Football. Alsof we terug zijn in de jaren 90", had Aubameyang geschreven. Later kwam hij met meer uitleg. “Dit zal ons niet demotiveren, maar mensen moeten dit weten en de CAF moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is 2020 en we willen Afrika laten groeien. Maar zo lukt dat niet.”

De bond was niet gediend van het gedrag van de aanvaller op sociale media. De disciplinaire commissie van CAF oordeelde dat de inhoud beledigend en vernederend was. De boete voor Aubameyang bedraagt 10.000 dollar, omgerekend zo’n 8.250 euro.

De Gambiaanse bond kreeg een forsere boete voor het niet voldoen aan de waarden met betrekking tot loyaliteit, integriteit en sportiviteit. De spelers van Gabon arriveerden vlak voor middernacht en mochten pas vijf uur later richting hun hotel. Gambia won het duel met 2-1.

MLS leed ongeveer een miljard dollar verlies in 2020

De Major League Soccer (MLS) heeft dit jaar in vergelijking met 2019 ongeveer een miljard dollar verlies geleden vanwege de coronacrisis. Dat meldt commissaris Don Garber.

"De verliezen zijn dramatisch", zegt Garber. "De clubs moeten zo rigoureus mogelijk omgaan met hun financiën. We zullen ons moeten aanpassen, dat is de realiteit wanneer je een profsportcompetitie leidt tijdens een pandemie."

Zaterdag tracht regerend kampioen Seattle Sounders zijn derde titel te veroveren. In de MLS-finale is Columbus Crew de tegenstander.

Het kampioenschap, begin maart na twee speeldagen stopgezet omwille van de coronacrisis, werd in augustus hervat na een 'MLS is Back'-toernooi achter gesloten deuren in Disney World (Florida). De resultaten van de groepsmatchen van dat toernooi telden mee voor het reguliere seizoen.

"Ik hoop dat 2021 beter zal zijn dan 2020, want ik weet niet of we twee opeenvolgende jaren met zo'n economische impact aankunnen", aldus Garber. De MLS ontsloeg 20 procent van zijn werknemers, ook bij de clubs vielen ettelijke ontslagen en de spelers aanvaardden een salarisreductie van vijf procent.

Nu de langverwachte coronavaccins op komst zijn, is er volgens de MLS-commissaris nog geen garantie dat de supporters in 2021 opnieuw toegelaten zullen worden in de stadions.

