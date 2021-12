Football Talk. Aster Vranckx valt geblesseerd uit bij Wolfsburg - Dortmund lijdt puntenverlies

Aster Vranckx valt geblesseerd uit bij Wolfsburg

Pech voor Aster Vranckx (19). De jonge Wolfsburg-middenvelder is tijdens het duel tegen Stuttgart geblesseerd uitgevallen. Vranckx ging na 20 minuten op de grasmat zitten en werd vervangen door Guilavogui. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een spierblessure, al is het nog afwachten hoe groot de schade precies is. Voor Vranckx is het een domper, want hij had zich de voorbije weken in de basiself geknokt. Meer zelfs: hij was een lichtpuntje in een wisselvallig Wolfsburg.