Football Talk. Aster Vranckx valt bij Wolfsburg meteen uit met kuitblessure - Engeland moet boete betalen voor laserpen in ogen van Schmeichel

De Engelse voetbalbond of kortweg de FA heeft van de UEFA een boete van 30.000 euro ontvangen. De Europese voetbalbond sanctioneert de Engelsen daarmee voor de laserpen die net voor een strafschop in de halve finales van het EK in de ogen van doelman Kasper Schmeichel scheen. De Deense doelman ondervond geen hinder van het laserlicht, maar op beelden uit de herhaling was duidelijk te zien dat iemand uit het publiek Schmeichel met een laserpen probeerde te verblinden.

Schmeichel stopte de penalty van Kane in eerste instantie, maar de Engelsman schoot in de rebound alsnog raak. Het zou de winnende treffer van de partij worden. De toeschouwer in kwestie werd niet geïdentificeerd. Engeland kreeg ook nog een boete van om en bij de 5.000 euro voor het gejouw van het publiek tijdens het Deense volkslied.

Aster Vranckx valt bij Wolfsburg meteen uit met kuitblessure

Aster Vranckx is niet goed begonnen aan de voorbereiding bij zijn nieuwe club Wolfsburg. De achttienjarige middenvelder viel op training uit met een spierblessure aan de rechterkuit en staat lange tijd aan de kant.

Vranckx werkte vorige week zijn eerste training af bij de Bundesliga-club. Hij maakte in het tussenseizoen de overstap van KV Mechelen, dat zo’n acht miljoen euro ontving voor de transfer.

Wolfsburg beëindigde de Bundesliga vorig seizoen als vierde en mag zo dit seizoen rechtstreeks deelnemen aan de poulefase van de Champions League.

Voormalige Engelse topspits Paul Mariner sterft op 68-jarige leeftijd

Paul Mariner, een oud-spits van Ipswich Town en de Engelse nationale ploeg, is vrijdag op 68-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen hersenkanker. Dat maakte zijn familie bekend in een persbericht. Mariner scoorde 139 goals in 339 wedstrijden voor Ipswich Town. Hij won met de Blues de FA Cup in 1978 en de UEFA Cup in 1981.

Mariner speelde het grootste gedeelte van zijn carrière voor Ipswich (1976-1984), maar kwam verder ook nog uit voor Plymouth, Arsenal, Portsmouth, het Australische Wollongong City en de Amerikaanse teams Albany Capitals en San Francisco Bay.

Hij verzamelde ook 35 caps voor Engeland, waarin hij 13 keer scoorde. Hij was met de Three Lions aanwezig op het EK van 1980, waar Engeland in de groepsfase 1-1 gelijkspeelde tegen de Rode Duivels, het WK van 1982.

Als hoofdcoach was hij actief voor Plymouth en MLS-team Toronto.

Foden ontbreekt op laatste training Engeland

Phil Foden is zaterdagmiddag in het uitvalsoord in Burton upon Trent niet op het veld verschenen voor de laatste training van Engeland voor de EK-finale van zondagavond in Londen tegen Italië.

Volgens de Engelse voetbalfederatie FA bleef de 21-jarige winger van Manchester City aan de kant omdat hij een lichte trap geïncasseerd had. Het is onduidelijk of Foden twijfelachtig is voor het duel tegen La Nazionale. Hij begon het toernooi als basisspeler, maar verloor na twee groepsduels zijn stek in de startelf.

Voor het overige kon bondscoach Gareth Southgate rekenen op een volledig fitte selectie. Later op zaterdag reizen The Three Lions af naar de hoofdstad Londen.

LONDEN 10/07 (DPA/BELGA) = De Engelse Voetbalbond FA heeft van de disciplinaire commissie van de Europese Voetbalconfederatie UEFA een geldboete van 30.000 euro gekregen voor de incidenten van woensdag in de halve finale van EURO 2020 tussen Engeland en Denemarken, zo maakte de UEFA zaterdag bekend.

Het ging om drie incidenten: bij de beslissende strafschop die Harry Kane in de verlengingen in de rebound voorbij Kasper Schmeichel trapte, werd vastgesteld dat er vanuit de tribunes met een laserpen op de Deense doelman gericht werd. Op televisiebeelden is immers te zien dat net voordat Kane schiet, er een groen licht over zijn gezicht flitst en zijn ogen nadert. Ook scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar in zijn rapport melding van.

Daarnaast werd er door fans vuurwerk afgestoken en werd voor de aftrap met gefluit het Deense volkslied verstoord. Ook eerder al, in de achtste finales tegen Duitsland, werd het volkslied van het bezoekende land in het Wembleystadion op boegeroep getrakteerd.

Zondagavond staat Engeland in Wembley in de EK-finale tegenover Italië.