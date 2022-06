Football Talk. Assistent-coach Willem Weijs verlaat Anderlecht voor Lommel - Laszlo Bölöni naar FC Metz

Bölöni naar FC Metz

Laszlo Bölöni is wel degelijk de nieuwe coach van FC Metz. Dat bevestigde clubvoorzitter Bernard Serin. “We willen zo snel mogelijk opnieuw naar de Ligue 1. Daar is ervaring voor nodig en daar staat Laszlo borg voor”, beklemtoonde de voorzitter zijn keuze voor de Roemeen.

Volgens Bernard Serin ontbrak het vorig seizoen de groep aan een ijzeren hand om de degradatie te ontlopen. Op dat vlak — en niet alleen daarom — is hij met Bölöni alvast gediend.

Bölöni zal worden bijgestaan door Pierre Dréossi (62) als sportief directeur. De twee werkten al samen bij Rennes en Panathinaikos.

Tijdens de laatste weken van de competitie werd de hoop op het behoud bij ‘Les Grenats’ nog enigszins in leven gehouden door Didier Lamkel Zé. De Kameroener werd gehuurd van Antwerp en heeft daar nog een contract lopen tot juni 2023, maar mag/moet vertrekken. Of de aanstelling van zijn ex-coach op de Bosuil de 25-jarige fantast er kan toe bewegen met Metz in de Ligue 2 aan de slag te gaan? De vraag werd gesteld omdat het niet de eerste speler zou zijn die een stap terugzet om daarna verder te springen. Om financiële en sportieve redenen valt een verlenging van zijn verblijf echter sterk te betwijfelen. Aan interesse van hoger gequoteerde clubs zullen Antwerp en Lamkel Zé de komende weken geen gebrek hebben. (AR)

Volledig scherm Bölöni. © Photo News

Assistent-coach Willem Weijs verlaat Anderlecht voor Lommel

De Nederlander Willem Weijs is niet langer assistent-coach bij RSC Anderlecht. Na het vertrek van hoofdtrainer Vincent Kompany verlaat de 35-jarige Weijs op zijn beurt het Astridpark om in 1B aan de slag te gaan bij Lommel, onderdeel van de City Football Group. Hij wordt er assistent van hoofdcoach Steve Bould en ondertekende er een overeenkomst voor onbepaalde duur.

Weijs werd in september vorig jaar naar Anderlecht gehaald, om er het vertrek van de coaches Craig Bellamy en Aaron Danks op te vangen. Voordien verdiende hij zijn eerste strepen als jeugdcoach bij PSV Eindhoven, AFC Ajax en NAC Breda. Bij NAC Breda werd Weijs vervolgens assistent-coach van de A-kern en leidde hij als interim-coach ook enkele wedstrijden van het eerste elftal. In juli 2020 koos Weijs voor een functie als hoofdtrainer van de beloften van Willem II.

De rest van zijn staf nam Kompany mee naar Burnley, waardoor paars-wit naast de nieuwe coach Felice Mazzu nog heel wat nieuwe gezichten zal mogen verwelkomen. De verwachting is dat ook Mazzu een deel van zijn technische staf van bij Union zal meeloodsen naar het Astridpark.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Paul Van den Bulck enige kandidaat-voorzitter bij KBVB

Brussels advocaat Paul Van Den Bulck zal zo goed als zeker de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond worden. De kandidaturen voor de verkiezing moesten op 6 juni binnen zijn en Van Den Bulck is de enige die zich kandidaat heeft gesteld. Dat schrijft Het Nieuwsblad op donderdag en wordt bevestigd door de KBVB. De verkiezing volgt op dinsdag 21 juni, op de Raad van Bestuur van de bond.

Van Den Bulck zal zo hoogstwaarschijnlijk huidig voorzitter Robert Huygens (73) opvolgen als bondsvoorzitter. Die werd in augustus 2021 aangesteld als voorzitter nadat Mehdi Bayat zijn mandaat niet wilde verlengen om meer te kunnen focussen op zijn voetbalploeg Charleroi.

Paul Van Den Bulck, 56 en advocaat aan de balies van Parijs en Brussel, was in de zomer van 2021 al de gedoodverfde bondsvoorzitter. Hij bleek toen echter nog niet lang genoeg aan de slag te zijn bij de KBVB, aangezien kandidaat-voorzitters minstens een jaar aan het werk moeten zijn bij de bond. Van Den Bulck werkt er pas sinds juni 2021. Om de periode te overbruggen werd Robert Huygens aangesteld, als overgangsfiguur.

Van Den Bulck is een onafhankelijk bestuurder en lijkt daardoor de geknipte verbindingspersoon tussen de twee regionale voetbalbonden. Zowel Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen als David Delferière , voorzitter van ACFF zeggen blij te zijn met een onafhankelijke voorzitter. Bij Voetbal Vlaanderen net te meer omdat Van Den Bulck, zoals de regels dat sinds recent voorschrijven, tweetalig is. In het recente verleden was het vaak zo dat de voorzitter alleen Frans kon. Daarnaast staat Van Den Bulck ook bekend als een goede bemiddelaar.

Volledig scherm © Photo News

Kalender Premier League bekend: Kevin De Bruyne en Manchester City beginnen in West Ham

Vanmorgen is de kalender van het nieuwe Premier League-seizoen bekendgemaakt. Op vrijdag 5 augustus trappen Crystal Palace en Arsenal in een Londense derby op Selhurst Park het nieuwe seizoen op gang. Nog op de eerste speeldag gaat Liverpool op bezoek bij Fulham, ontvangt de nieuwe Manchester United-trainer Erik Ten Hag Brighton op Old Trafford en maakt City de verplaatsing naar subtopper West Ham.

Op de tweede speeldag krijgen we met Chelsea-Tottenham al meteen een absolute topper voorgeschoteld. Een week later staat de ‘Hate Game’ tussen Manchester United en Liverpool gepland. Verder is het uitkijken naar de eerste Manchester Derby op speeldag negen. Titelfavorieten Liverpool en Manchester City kruisen de degens voor het eerst op speeldag elf.

De Premier League wordt onderbroken op 12 november, amper negen dagen voor de start van het WK in Qatar. De dag na Kerstmis, op Boxing Day, wordt de competitie hernomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Charleroi stelt fandag uit op vraag van supporters

Charleroi organiseert zijn traditionele fandag op zaterdag 24 september. Aanvankelijk wilden de Zebra’s het evenement op zondag 17 juli houden, maar op vraag van de supporters wordt de fandag verplaatst. De club legt donderdag uit dat er een vraag kwam van supportersgroep Le Douzième Homme (de twaalfde man). “Het bewijst opnieuw dat de club naar haar basis luistert”, klinkt het.

De supporters vroegen om uitstel om verschillende redenen, stelt Charleroi, onder meer om het einde van de transferperiode af te wachten en meer keuze te hebben in de boetiek. Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League begint in het weekend van 24 en 25 juli.

Volledig scherm © Photo News

Oefenprogramma KV Kortrijk bekend

KV Kortrijk speelt morgenavond een oefenwedstrijd tegen derdeprovincialer KdNS Heule. De aftrap wordt om 19 uur gegeven. Zaterdag 25 juni komt KV Mechelen op bezoek. Ook tegen Dordrecht, SK Beveren, Virton en Club NXT wordt er nog een oefenpartij gespeeld. Sterkhouder Kevin Vandendriessche mist door een aanslepende blessure hoogstwaarschijnlijk de competitiestart. (IVDA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rudi Cossey T2 bij Charleroi

Rudi Cossey werd door Sporting Charleroi bevestigd als assistent van Edward Still, ter vervanging van de naar Anderlecht vertrokken Samba Diawara. Cossey tekende bij de Carolo’s een contract voor onbepaalde duur. Met de 60-jarige Brusselaar haalt Charleroi een pak ervaring binnen. Cossey voetbalde bij RWDM, Club Brugge en Lokeren en was daarna als T2 actief bij Lokeren, OHL, AEC Bergen, AA Gent, Racing Genk, Club Brugge, Cercle Brugge en Antwerp. Bij Club Brugge en Antwerp werkte hij al samen met Edward Still onder leiding van Ivan Leko. (AR)

Volledig scherm Rudi Cossey. © Photo News

Bestuur van Spaanse competitie dient klacht in bij UEFA tegen Manchester City en PSG

De directie van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga heeft een klacht ingediend bij de UEFA tegen Manchester City en Paris Saint-Germain. Beide voetbalclubs zouden de regels van Financial Fair Play hebben geschonden. La Liga meldt ook juridische stappen te ondernemen tegen de rechtssystemen van de Europese Unie, Frankrijk en Zwitserland. Die bieden volgens de Spanjaarden gelegenheid voor deze clubs om “voortdurend de huidige regels van Financial Fair Play te overtreden”.

De klacht tegen Manchester City was al in april ingediend, meldt La Liga, deze week gevolgd door de klacht tegen Paris Saint-Germain. Voorzitter Javier Tebas sprak er eerder al schande van dat Kylian Mbappé zijn contract bij Paris Saint-Germain voor een astronomisch salaris alsnog verlengde en niet koos voor een overstap naar Real Madrid. “Het is schandalig dat een club als PSG, die vorig seizoen een verlies van meer dan 220 miljoen euro rapporteerde na in voorgaande seizoenen verliezen van meer dan 700 miljoen euro te hebben opgelopen, zo’n overeenkomst kan sluiten”, aldus Tebas.

Volledig scherm Javier Tebas. © AFP

Antwerp moet naar Finland of Kosovo voor de Conference League

Inter Turku uit Finland of FC Drita uit Kosovo: één van die twee wordt Antwerps eerste tegenstander op weg naar de poulefase van de Conference League. Antwerp begint op 21 juli thuis aan zijn Europese seizoen.

De Uefa heeft geloot voor de tweede kwalificatieronde voor de Conference League en ook Antwerp ging mee in de trommel. De Great Old krijgt op 21 en 28 juli de winnaar voorgeschoteld van het duel tussen Turku en Drita, twee teams die al een ronde eerder aan de bak moeten.

In Finland is de competitie momenteel volop bezig. Inter Turku prijkt na elf speeldagen op een vijfde plaats. Grote sterren telt de selectie van de Spaanse trainer Miguel Grau niet, maar in België doet de naam Turku misschien wel nog een belletje rinkelen. In 2010 versloeg Racing Genk de Finnen met 1-5 en 3-2 in de voorrondes van de Europa League.

FC Drita is evenmin een grote naam, maar toch kan Antwerp maar beter op zijn tellen passen. De ploeg uit de stad Glijan hield vorig seizoen ei zo na de latere finalist Feyenoord uit de Conference League. Pas in de slotminuut van het onderlinge kwalificatieduel konden de Rotterdammers afstand nemen. Drita eindigde vorig jaar als tweede in de eigen competitie. (KDC)

Volledig scherm De resultaten van de loting. © Conference League

Nicky Hayen nieuwe coach Club NXT

Club Brugge heeft Nicky Hayen (41) aangesteld als nieuwe hoofdcoach van de beloften van Club NXT. Hayen is de opvolger van Rik De Mil, die assistent wordt van Carl Hoefkens bij het eerste elftal. De Limburger komt over van de Welshe eersteklasser Haverfordwest County, waar hij sinds begin dit jaar T1 was. In het seizoen 2020-2021 stond hij aan het roer bij Waasland-Beveren, dat toen degradeerde uit 1A.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Costa Rica pakt ten koste van Nieuw-Zeeland laatste WK-ticket

Costa Rica heeft het laatste ticket uit de brand gesleept voor het WK voetbal (21 november - 18 december). In WK-gastland Qatar toonden Los Ticos zich met 1-0 te sterk voor Nieuw-Zeeland in een intercontinentale play-off. Het wordt voor Costa Rica de zesde deelname aan een WK, terwijl de Oceaniërs voorlopig blijven steken op twee eindrondes.

Beide naties gaven elkaar partij in het Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan. Joel Campbell zette Costa Rica na amper drie minuten speeltijd op rozen. Chris Wood (40.) dacht op slag van rust de score in evenwicht te brengen, maar de VAR had een overtreding geconstateerd. Halverwege de tweede helft liet invaller Kosta Barbarouses de All Whites in de steek door na amper zeven minuten tussen de lijnen een rechtstreekse rode kaart te incasseren.

In het winnende kamp speelde Oscar Duarte (ex-Club Brugge) de volledige wedstrijd mee, terwijl voormalig AA Gent-smaakmaker Bryan Ruiz de tweede helft mocht meepikken. Aan de overzijde maakte gewezen STVV-speler Liberato Cacace dan weer de 90 minuten vol.

De Costa Ricanen krijgen eind dit jaar in groep E af te rekenen met loodzware tegenstanders: Duitsland, Spanje en Japan.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Gérard Lopez na Moeskroen ook met Bordeaux failliet?

2022 is een ‘annus horribilis’ voor Gérard Lopez en al wie in het voetbal met de 50-jarige Luxemburg-Spaanse zakenman te maken heeft (gehad). Na het faillissement van Excelsior Moeskroen riskeert Girondins Bordeaux hetzelfde lot beschoren. In beide gevallen was/is Gérard Lopez de hoofdaandeelhouder. De gewezen Franse topclub — in het verleden zes landstitels en Europees voetbal aan de lopende band — degradeerde na afloop van het voorbije seizoen naar de Franse Ligue 2, werd daaropvolgend door de financiële controlecommissie van de Franse voetbalbond naar National 1 verwezen en dreigt nu zelfs failliet te gaan.

Bordeaux is de ex-club in veel betere jaren van onder meer Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, Eric Cantona, Raymond Goethals en zijn assistent Martin Lippens, Enzo Scifo, Gilbert Bodart, Patrick Vervoort, Marc Wilmots en Piet den Boer.

Los van de actuele problemen met Bordeaux, wordt Gérard Lopez ook geciteerd in een mogelijke fraudezaak toen hij in 2020, als voorzitter van LOSC Lille, betrokken was bij de recordtransfer van Victor Osimhen (ex-Sporting Charleroi) naar Napoli. (AR)

Volledig scherm Gérard Lopez. © AFP

Legends Game levert 4.000 euro op voor het Healthy Heart Fund

Op dinsdagvoormiddag 14 juni overhandigden ex-profvoetballers Olivier Deschacht en Davy De fauw in het UZ Leuven de opbrengst van de Legends Game waarmee ze eerder dit jaar afscheid namen van hun carrière. Een cheque van 4000 euro werd overhandigd aan het Healthy Heart Fund, een fonds dat de strijd aanbindt met hart- en vaatziekten.

Zaterdag 16 april verzamelden heel wat bekende voetbalnamen in de Elindus Arena voor het afscheid van Olivier Deschacht en Davy De fauw. De twee iconen van het Belgische voetbal en oudgedienden van SV Zulte Waregem, samen goed voor meer dan 700 officiële wedstrijden op het hoogste niveau, trakteerden zo’n 3000 fans op een spectaculaire wedstrijd met veel doelpunten en de nodige animo.

De opbrengst van deze galawedstrijd gaat naar de Leuvense organisatie Healthy Heart Fund, die instaat voor cardiovasculair onderzoek en opbokst tegen hart-en vaatziekten. Hun logo prijkte op de truitjes van beide teams in de Legends Game. Hartfalen bij jonge mensen blijft een belangrijk thema, ook tijdens de Legends Game.

Op dinsdagvoormiddag 14 juni overhandigden Olivier Deschacht en Davy De fauw een cheque van 4.000 euro aan professor Budts, de beheerder van het Healthy Heart Fund. “We gaan met dit budget jonge onderzoekers ondersteunen en mensen nog meer bewust maken van het nood aan een gezonde levensstijl” vertelt professor Werner Budts.

“Helaas zagen we de laatste jaren regelmatig jonge sporters met hartfalen op het veld, dat zijn enorm harde beelden. Met deze financiële bijdrage willen we het Healthy Heart Fund ondersteunen in de preventie voor en verdere onderzoeken naar hartfalen”, vertellen Deschacht en De fauw. (LUVM)

Amerikaanse eigenaars Standard breiden netwerk uit met Leicester-analist

De scouting van Standard krijgt een nieuwe impuls. 777 Partners, de Amerikaanse eigenaars van de Luikse club, hebben Mladen Sormaz aangesteld als Head of Football Analytics. De voormalige Leicester-analist gaat zich bezighouden met alle clubs van het 777-netwerk.

Sormaz fungeerde de laatste drie jaar als hoofd data van Leicester City. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor performanceanalyse, scouting en sportwetenschap. Hij zal hetzelfde gaan doen voor het gehele voetbalnetwerk van 777, waartoe behalve Standard ook Genoa, het Franse Red Star, Sevilla en weldra Vasco da Gama behoren. De Amerikaanse investeringsgroep wil de scouting centraliseren en met gebruik van data jonge spelers vinden die op termijn voor veel geld moeten worden doorverkocht.

Eerder werd de Brit Don Dransfield aangesteld als CEO van de voetbaltak van 777. Hij is afkomstig van de City Football Group, net als kersvers Standard-trainer Ronny Deila en Fergal Harkin, de sportief directeur die vanaf 1 augustus start in Luik. (BFA)

Tomasson moet Blackburn Rovers van Kaminski naar Premier League loodsen

De voormalige Deense topspits Jon Dahl Tomasson is aangesteld als nieuwe trainer van de Blackburn Rovers, de club van doelman Thomas Kaminski. Hij ondertekende een contract tot 2025.

De 45-jarige Tomasson komt over van het Zweedse Malmo FF, dat hij naar twee opeenvolgende titels en de poules van de Champions League loodste. De ex-spits van onder meer Newcastle, Feyenoord en AC Milan vervangt bij de Rovers de Engelsman Tony Mowbray. Die was er sinds 2017 aan de slag en werd met de club afgelopen seizoen achtste in de Championship.

Met drie landstitels (de laatste in 1995) en zes FA Cups hebben de Blackburn Rovers een rijk verleden maar in 2012 tuimelden ze uit de Premier League en vijf jaar volgde zelfs degradatie naar de League One. Na een seizoen promoveerden ze opnieuw.

Thomas Kaminski (29) speelt sinds de zomer van 2020 voor Blackburn, dat hem overnam van AA Gent. Hij is er al twee seizoenen basisspeler.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Australië plaatst zich ten koste van Peru voor WK

Australië heeft het voorlaatste ticket veroverd voor het WK voetbal (21 november-18 december). In WK-gastland Qatar haalden de ‘Socceroos’ het na penalty’s van Peru in een intercontinentale play-off. De Australiërs nemen voor de vijfde opeenvolgende keer deel aan een WK, de zesde keer in totaal.

In het Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan stond na 90 minuten nog steeds een brilscore op het bord. Ook in de verlengingen werd niet gescoord, waardoor een strafschoppenreeks over het WK-ticket zou beslissen. Daarin haalde Australië het met 5-4. Doelman Andrew Redmayne, die speciaal voor de penaltyreeks Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) was komen vervangen, was de held van de avond door de elfmeter van Alex Valera te pakken. Voormalig KV Kortrijk-verdediger Trent Sainsbury bleef de hele match op de bank bij Australië.

Volledig scherm © ANP / EPA

Peru eindigde op de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Australië schakelde de Verenigde Arabische Emiraten uit in de Aziatische barrages.

Op het WK komt Australië terecht in poule D, samen met titelverdediger Frankrijk, Denemarken en Tunesië. Op het WK van 2018 zat Australië ook al met Frankrijk en Denemarken in een poule. Het vierde land was toen Peru.

Dinsdag strijden Nieuw-Zeeland en Costa Rica om het laatste WK-ticket. De winnaar van dat duel treft in groep E Duitsland, Spanje en Japan.

Volledig scherm © ANP / EPA

IFAB maakt regel van vijf wissels permanent

De uitbreiding van drie naar vijf wissels in het internationale voetbal wordt definitief verankerd in de reglementen. De International Football Association Board (IFAB), de organisatie die verantwoordelijk is voor de regels in het voetbal, keurde de wijziging maandag op een algemene vergadering in het Qatarese Doha goed.

Het toelaten van extra wissels tijdens een wedstrijd werd in mei 2020 ingevoerd om de spelers te beschermen tegen overbelasting in de coronapandemie. De voorlopige maatregel werd nadien enkele keren verlengd en wordt nu dus definitief opgenomen in de spelregels.

In het Belgische voetbal besliste de Hoge Raad van de KBVB onlangs al dat de clubs ook de volgende seizoenen vijf wissels mogen doorvoeren. In de Jupiler Pro League, Scooore Super League, 1B Pro League, de beloftencompetitie en de Croky Cup mogen trainers in maximaal drie vervangmomenten (exclusief de rust) in totaal vijf wissels doorvoeren. Bij verlengingen, bijvoorbeeld in de beker, mag nog een zesde wisselspeler worden ingebracht.

Volledig scherm © ANP

Thibo Baeten op huurbasis naar Beerschot

Beerschot heeft zich versterkt met aanvaller Thibo Baeten. De 20-jarige Oost-Vlaming wordt voor een jaar gehuurd van het Nederlandse NEC (met aankoopoptie). Baeten werd opgeleid bij AA Gent en Club Brugge. Bij de Brugse beloften mocht hij in de campagne 2020-2021 al eens proeven van 1B. in een half seizoen scoorde Baeten toen zes keer. Nadien volgden korte passages bij NEC (in de Nederlandse tweede klasse) en bij de beloften van het Italiaanse Torino (op uitleenbasis).

Volledig scherm © BELGA

Bölöni aan zet bij FC Metz ?

Laszlo Bölöni wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe coach van FC Metz, als opvolger van Frédéric Antonetti, die de buiteling van ‘Les Grenats’ naar de Franse Ligue 2 niet kon vermijden. De ex-coach van Standard (landskampioen in 2009), Antwerp en AA Gent (zeer kort), 69 inmiddels, kent de Franse competitie als zijn broekzak. Hij sloot dertig jaar geleden zijn carrière als speler af bij US Orléans, vestigde zich in Nancy, en coachte Nancy, Rennes, Monaco en Lens. Bronnen in de Franse pers leggen een verband tussen zijn nakende aanstelling en de rol van Luciano D’Onofrio (sportieve baas van Bölöni bij Standard en Antwerp) als vriend/raadgever van voorzitter Bernard Serin van FC Metz. (AR)

Volledig scherm © Photo News

Enkele nieuwe stafleden bij KVK

KV Kortrijk heeft twee nieuwe stafleden. Damien Januel vervoegt de technische staf en staat in de voor de video- & data-analyse. Jochen De Coene zal de coördinatie van de medische staf voor zijn rekening nemen. (IVDA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prevljak weer in de kijker met Bosnië

Smail Prevljak blijft met Bosnië zijn stats verzorgen in de Nations League. Na zijn doelpunten tegen Finland en Roemenië, volgde afgelopen weekend een assist tegen Montenegro. De centrumspits van AS Eupen verving in de 61ste minuut Miralem Pjanic (Barcelona/Besiktas) en liet één minuut later, bij zijn eerste actie, Luka Menalo (Dinamo Zagreb) toe 0-1 te maken. De wedstrijd eindigde op 1-1. Dinsdag is er nog Bosnië - Finland, waarna Smail Prevljak zich, na een korte rustperiode, bij de Panda’s voegt. Voor hoelang blijft een vraag, want zijn marktwaarde en de interesse stijgen gestaag. (AR)

Volledig scherm © ANP / EPA