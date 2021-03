Football Talk. Assist voor Saelemaekers - Lukebakio matchwinnaar

Assist voor Saelemaekers

In de Serie A heeft AC Milan met 0-2 gewonnen van Hellas Verona. Alexis Saelemaekers speelde de hele wedstrijd en gaf de assist voor het tweede doelpunt van Diogo Dalot (50.). Rade Krunic (27.) had de Rossoneri voor rust al op voorsprong gebracht met een prachtige vrije trap.

Zlatan Ibrahimovic miste de wedstrijd in Verona vanwege een blessure. In de stand heeft Milan met 56 punten drie punten achterstand op stadsrivaal Inter Milaan. Romelu Lukaku bekampt morgen met Inter Atalanta Bergamo, de vijfde in de stand.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Invaller Denayer scoort voor Lyon in beker

Olympique Lyon heeft zich dankzij een ruime 5-2-overwinning tegen tweedeklasser Sochaux geplaatst voor de achtste finales van de Coupe de France, de Franse voetbalbeker. Jason Denayer kwam bij l’OL als invaller na 68 minuten tussen de lijnen. Tien minuten later scoorde hij met het hoofd de 4-2, zijn tweede goal van het seizoen voor Lyon.

Verder scoorden Benlamri (8.), Cornet (10.) en Cherki (45. en 87.) voor de thuisploeg. Voor Sochaux trof de Ivoriaan Chris Bedia (41. en 56.), ex-Charleroi en Zulte Waregem, tweemaal raak.

Bij Valenciennes was Baptiste Guillaume vroeg in het duel de antiheld tegen FC Metz. De aanvaller miste voor de tweedeklasser een elfmeter. Eersteklasser Metz scoorde voor rust wel tweemaal vanaf de stip, via Centonze (7.) en Ambrose (34.). Na rust legden Vagner (61.) en Sarr (89.) de 0-4 eindstand vast. Bij Valenciennes werd Guillaume al na 42 minuten naar de kant gehaald. Bij Metz viel Aaron Leya Iseka na 77 minuten in.

Volledig scherm © AFP

Delcroix in selectie Anderlecht

Achter de naam van Hannes Delcroix staan nog vraagtekens richting zondag. Wel zit hij in de selectie. De centrale verdediger blesseerde zich op Sclessin en miste ook al de bekermatch tegen Cercle. “Hij is op de goeie weg, maar we zien wel wanneer hij helemaal klaar is”, zei Kompany. “Is dat niet dit weekend, dan maar volgende week. Zijn blessure is gelukkig sowieso niet zo erg als gevreesd en dat is het allerbelangrijkste.” De kans lijkt groot dat Elias Cobbaut opnieuw zal starten. De Rode Duivel speelde ook al tegen Cercle - zijn eerste officiële minuten sinds zijn enkelbreuk. (TLB)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Delcroix. © Photo News

Rangers dicht bij nieuwe titel

De Rangers kunnen hun 55e landstitel in Schotland bijna ruiken. De ploeg van de Engelse coach Steven Gerrard versloeg zondag op eigen veld in Glasgow middenmoter St. Mirren met 3-0. Daarmee komt de voorsprong op nummer 2 Celtic op 21 punten. Indien de aftredende kampioen zondag niet wint bij Dundee United, is Rangers voor de eerste keer in tien jaar weer kampioen van Schotland. De ploeg van Gerrard is dit seizoen in 32 competitiewedstrijden nog ongeslagen. Vorige week knikkerden de Rangers Antwerp nog uit de Europa League.

Het toenmalige Glasgow Rangers werd in de zomer van 2012 teruggezet naar het laagste profniveau van Schotland, de vierde klasse, omdat het met grote financiële problemen kampte. De failliete topclub maakte vervolgens een doorstart onder de naam Rangers FC. Het duel met St. Mirren werd vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren gespeeld. Vele fans van de Rangers verzamelden zich echter voor het Ibrox-stadion en namen met een spontaan volksfeestje al een voorschot op de 55e landstitel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lukebakio matchwinnaar

Hertha Berlijn heeft zaterdag op de 24e speeldag van de Bundesliga op de valreep de overwinning gepakt tegen Augsburg (2-1). De ingevallen Dodi Lukebakio was de held van de namiddag met een rake penalty drie minuten voor tijd. Lukebakio was na 65 minuten op het veld gekomen. Dedryck Boyata ontbrak bij Hertha nog steeds met een enkelblessure. Voor Hertha was het de eerste overwinning sinds 2 januari.

De partij tegen Augsburg was nochtans dramatisch begonnen. Benes opende al na twee minuten de score voor de bezoekers. De thuisploeg moest tot op het uur wachten voor de gelijkmaker van Piatek. De ingevallen Lukebakio klaarde de klus vervolgens in de slotfase. Na een dramatische 2/27 kon Hertha zo eindelijk nog eens winnen. In de tussenstand blijven de hoofdstedelingen wel pas veertiende, met 21 punten na 24 speeldagen. Ze tellen slechts drie punten voorsprong op Mainz, dat als zestiende de barrageplek in de Bundesliga bezet.

Koen Casteels slikte voor Wolfsburg, op bezoek bij Hoffenheim, zijn eerste tegentreffer in 673 minuten en keerde uiteindelijk puntenloos huiswaarts. De Wolven verloren met 2-1, hun eerste nederlaag sinds 3 januari. Na de openingstreffer van Baumgartner (8.) voor de thuisploeg kon Weghorst (23.) nog gelijkmaken, maar Kramaric (41.) besliste het duel al voor rust met de 2-1. Wolfsburg blijft in de tussenstand wel derde, met acht punten minder dan de voorlopige nieuwe koploper Leipzig. De Oost-Duitsers wonnen zaterdag met 0-3 in Freiburg. Bayern München kan later op de avond wel nog opnieuw over Leipzig wippen. De Rekordmeister speelt om 18u30 de topper tegen Borussia Dortmund.

Orel Mangala tot slot speelde met Stuttgart 1-1 gelijk bij Frankfurt. Mangala speelde de hele wedstrijd en zag zijn team op voorsprong komen via Kalajdzic. Kostic kon een minuut later echter al tegenscoren. Stuttgart is in de tussenstand negende.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Real Madrid heeft Benzema terug voor stadsderby

Real Madrid kan in de stadsderby tegen Atlético weer beschikken over Karim Benzema. De Franse spits, clubtopscorer in La Liga met twaalf doelpunten, is hersteld van de spierblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. Atlético en Real nemen het zondag vanaf 16u15 tegen elkaar op in Wanda Metropolitano. Eden Hazard is wel nog afwezig met een spierblessure.

Atlético verdedigt in eigen stadion de koppositie met een voorsprong van 5 punten op Real en FC Barcelona. Barcelona komt zaterdagavond al in actie tegen Osasuna. Real Madrid kwam de afgelopen weken zonder Benzema moeizaam tot scoren. In drie wedstrijden maakte de ‘Koninklijke’ drie doelpunten.

“We werken naar deze wedstrijd toe alsof het een finale is”, blikte trainer Zinedine Zidane vooruit. “Dat doen we altijd, want wij willen iedere wedstrijd winnen. Wat er zondag ook gebeurt: we blijven meedoen in de titelstrijd.”

Zidane kan - naast Hazard - niet beschikken over Sergio Ramos en Dani Carvajal. Beide verdedigers zijn ook geblesseerd. Bij Atlético Madrid is de Engelse vleugelverdediger Kieran Trippier weer inzetbaar voor trainer Diego Simeone. Trippier zat een schorsing van tien weken uit vanwege het overtreden van de gokregels en hervatte deze week de training.

Volledig scherm Karim Benzema. © AFP

Club opnieuw zonder Dost, wel met Rits

Opnieuw geen Bas Dost dit weekend bij Club Brugge - de Nederlander is nog steeds herstellende van een spierblessure aan de hamstring. Voor Dost komt Zulte Waregem te vroeg, mogelijk is hij inzetbaar tegen Charleroi en AA Gent. Hetzelfde geldt voor Mats Rits en Charles De Ketelaere - gisteravond was het nog wachten op de resultaten van hun nieuwe Covid-19-test. Ook Horvath blijft zo goed als zeker aan de kant. Club hoopt de drie laatste positief bevonden spelers alvast in de loop van volgende week te recupereren.

De 16-jarige Noah Mbamba, donderdag voor het eerst in de wedstrijdkern, maakt de definitieve overstap van Club NXT naar de A-kern. (TTV)

Volledig scherm Bas Dost. © Photo News

Homofobe posts op sociale media OHL

De vraag is of de Jordaniër Mousa Tamari, vorige week uitblinker bij OHL tegen Antwerp, zaterdag in Eupen aan de aftrap zal komen. De voetbalbond en de Pro League hebben de speeldag in het licht gezet van ‘diversiteit en inclusie’. Toen OHL daarover op haar sociale media berichtte, kreeg het honderden boze en homofobe reacties van Jordaanse fans die dit initiatief ‘onzedig’ noemen, en erger. OHL kwam met een statement dat het de regenboogactie voluit steunt en dat aanvoerder Mercier zaterdag in Eupen een kapiteinsband met de kleuren van de regenboog zal dragen. (HML)