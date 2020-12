Football Talk. Assist Trésor levert Willem II niets op - Sovjet-icoon overleden

Voetbal “Ik dacht dat ik jullie niet meer zou zien”: geschrok­ken Boskamp vertelt over periode met zware griep

5 december Johan Boskamp (72) is weer helemaal de oude. De Nederlander was een tijdje buiten strijd met een zware griep. Even was er vrees voor corona, maar hij testte negatief. Intussen is Boskamp genezen en maakte-ie z'n comeback in het Nederlandse voetbalprogramma ‘Veronica Inside’. “Ik schrok me kapot”, was hij duidelijk onder de indruk.