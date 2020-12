Football Talk. Assist Trésor levert Willem II niets op - Sovjet-icoon overleden - PSG ontbindt contract Jesé

Livios Bouwinnova­tie 2021 bedenkt knap alterna­tief: "Totale beursbele­ving, maar dan virtueel"

30 november Bouwinnovatie, de bouw-, renovatie- en interieurbeurs in Limburg, strijkt normaal elk jaar neer in de Grenslandhallen in Hasselt. Maar door de coronacrisis is een fysieke beurs niet mogelijk. Daarom kiest de organisatie voor een heel andere aanpak: Bouwinnovatie wordt in 2021 een digitale beurs voor heel België. Bouwsite Livios zocht uit wat je mag verwachten als bezoeker.