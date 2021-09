Football Talk. Arsène Wenger countert kritiek op hervormingsplannen WK - Club moet Dani Olmo niet vrezen bij Leipzig

Club Brugge moet Dani Olmo niet vrezen bij Leipzig

RB Leipzig kan dinsdag op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League, in eigen huis tegen Club Brugge, niet rekenen op aanvaller Dani Olmo. De Spanjaard staat enkele weken aan de kant met een scheur in de hamstring.

“Hij zal tijdens de interlandbreak waarschijnlijk bij ons blijven”, zei coach Jesse Marsch vrijdag. Olmo is een vaste waarde in de Spaanse selectie die begin oktober, net als de Rode Duivels, de eindronde van de Nations League afwerkt in Italië. “We bekijken over twee of drie weken hoe zijn blessure evolueert”, zei Marsch nog. Olmo was afgelopen zomer met Spanje aanwezig op het EK (halve finales) en de Olympische Spelen (verliezend finalist).

Vicekampioen Leipzig ontvangt zaterdag in de Bundesliga Hertha Berlijn. Na een tegenvallende start, met slechts één overwinning in vijf matchen, staan de manschappen van nieuwe coach Jesse Marsch voorlopig twaalfde. In de Champions League verloor Leipzig in zijn eerste groepsduel met 6-3 bij Manchester City. Club Brugge behaalde op de eerste speeldag een knap 1-1 gelijkspel tegen PSG.

Naast Olmo staat ook Marcel Halstenberg aan de kant met een enkelblessure. De verdediger kan ten vroegste over anderhalve maand opnieuw spelen. “Hopelijk kan hij begin november de groepstraining hervatten”, zei Marsch. Halstenberg is volgende zomer einde contract bij Leipzig, een verlenging lijkt momenteel niet aan de orde.

Arsène Wenger countert kritiek op hervormingsplannen WK

Het voornemen van de wereldvoetbalbond FIFA om het WK in de toekomst tweejaarlijks te organiseren, heeft al heel wat kritiek opgeleverd. Toch wil voormalig Arsenalcoach Arsène Wenger, die namens de FIFA een studiegroep voorzit die het project onderzoekt, het plan niet opgeven. “Het plan om de speelkalender te hervormen is geen ego-trip”, vertelde de Fransman in een interview met de BBC.

Onder meer de UEFA en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond schoten het idee van een tweejaarlijks WK inmiddels af, maar Wenger roept op naar een breder kader te kijken. “Het plan om de speelkalender te hervormen is geen ego-trip. Men mag dit niet herleiden tot een plan om meer WK’s te spelen. Een wereldkampioenschap om de twee jaar heeft alleen zin als men alles in onverweging neemt en de hele kwalificatiestructuur hervormt.”

Het idee is na 2024 het aantal kwalificatiematchen voor toernooien te verminderen en daarvoor minder, maar wel langere interlandbreaks te organiseren. Clubs zouden hun spelers op die manier minder vaak moeten missen en de voetballers zouden minder reizen. Het aantal matchen zou niet verhogen. “Ik ben ervan overtuigd dat de clubs en de spelers hiervan profiteren”, aldus Wenger.

De kritiek dat een tweejaarlijks WK de waarde van het kampioenschap zou doen dalen, vindt Wenger evenmin terecht. “Het WK is zo’n groot evenement dat de reputatie niet zal worden aangetast”, gelooft het hoofd voetbalontwikkeling van de FIFA. “Men wil de beste in de wereld zijn, en dat wil men elk jaar zijn.”

De FIFA-plannen stuitten vooral in Europa op hevig verzet. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dreigde al met een boycot en wijst erop dat de belasting voor de spelers enorm zal verhogen. Hij wil evenmin dat het EK dan ook om de twee jaar wordt gehouden. De Belgische voetbalbond liet intussen ook al verstaan tegen de hervormingsplannen gekant te zijn.

Shved (KV Mechelen) is hersteld

KV Mechelen kan tegen Charleroi terug rekenen op Marian Shved, die hersteld is van een hamstringblessure. Ook Iebe Swers (adductoren) is fit. Storm en Mrabti vielen deze week enkele dagen ziek uit, maar zijn klaar voor zondag. Van Hecke is (ook wegens ziekte) onzeker. Peyre (enkel), Dailly (knie), Dassy (knie), Asare (buikspieren) en Van den Eynden (adductoren) zijn out. Malinwa oefent tijdens de aanstaande interlandbreak (8/10) in en tegen Deinze. (ABD)

