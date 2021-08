Football Talk. Arnaud Bodart verlengt bij Standard - Boyata blijft kapitein - Anderlecht praat met Bounida

Arnaud Bodart ondertekent nieuw contract bij Standard

Doelman Arnaud Bodart heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Standard. De 23-jarige Bodart had nog een overeenkomst bij de Luikenaars tot 30 juni 2023. Hij is al sinds de zomer van 2006 aangesloten bij Standard, waar hij de volledige jeugdopleiding doorliep. Sinds januari 2017 maakt de neef van oud-keeper en aanvoerder van Standard Gilbert Bodart deel uit van de A-kern. Arnaud Bodart stond al in 89 wedstrijden tussen de palen.

“Zijn mooie ontwikkeling maakt onze club trots, en in het bijzonder ons opleidingscentrum SL16 Football Campus waar hij een voorbeeld is voor onze jonge talenten die ervan dromen om op een dag op Sclessin te spelen”, zo klinkt het op de clubwebsite.

Dedryck Boyata blijft aanvoerder van Hertha Berlijn

Rode Duivel Dedryck Boyata blijft aanvoerder van Hertha Berlijn. “Hij heeft de nodige uitstraling, de jongens luisteren naar hem”, verklaarde coach Pal Dardai op een persconferentie. De 30-jarige verdediger is bij Hertha zijn laatste contractjaar ingegaan. Hij speelt voor de Berlijnse club sinds de zomer van 2019, toen hij overkwam van Celtic. Zondag speelt Hertha in de eerste ronde van Duitse beker uit tegen derdeklasser SV Meppen. Boyata zal nog niet in de basis starten, zo liet Dardai nog weten. Afgelopen seizoen eindigde Hertha Berlijn op de 14e plaats in de Bundesliga.

RSCA-toptalent Bounida scoort er drie bij U16

Getekend heeft-ie nog niet, maar Rayane Bounida (15) zit duidelijk nog met zijn hoofd bij Anderlecht. In zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft de aanvallende middenvelder bij de U16 meteen drie keer gescoord: 5-1 tegen de U18 van Club Luik. Bounida geniet belangstelling van clubs als Manchester City en Ajax - in Amsterdam ging hij zelfs op bezoek -, op Anderlecht is men ervan overtuigd dat hij niet zal verhuizen. De gesprekken over een profcontract verlopen constructief. (PJC)

