Football Talk. Antwerpse recordaankoop Balikwisha meteen weken out - Laçi neemt optie op match tegen Anderlecht

Anderlecht tegen Laçi?

Anderlecht staat dicht bij een trip naar Albanië in de derde voorronde van de Conference League. FC Laçi won vanavond de heenmatch in de tweede voorronde tegen het Roemeense Universitatea Craiova met 1-0. De Montenegrijn Zarubica scoorde het enige doelpunt. De terugmatch wordt volgende week donderdag in Roemenië gespeeld. Wie doorstoot, neemt het op 5 en 12 augustus op tegen Anderlecht. (SVL)

Balikwisha twee tot drie weken out

Brute pech voor Antwerp: de Great Old zal het in de eerste weken van de nieuwe competitie moeten stellen zonder recordaankoop Michel-Ange Balikwisha. De 20-jarige aanvaller blesseerde zich eerder deze week op training aan de quadriceps en zal daardoor twee tot drie weken aan de kant moeten blijven.

Igor de Camargo ondergaat kijkoperatie

In overleg met de specialist is beslist dat Igor de Camargo (37) morgen een kijkoperatie moet ondergaan aan de knie. De spits blesseerde zich tijdens de oefenmatch tegen Standard aan de meniscus. Het is nog onduidelijk hoe lang hij out is, maar hij mist al zeker de competitiestart. (ABD)