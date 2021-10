Football Talk. Antwerp zonder Nainggolan tegen Zulte Waregem

Time-Out Anderlecht-flop Samir Nasri (34) staat nog eens op een voetbal­veld en gaat meteen over de tongen

14 oktober Het Stade Vélodrome in Marseille was vanavond het decor voor een benefietwedstrijd van de Olympique Marseille-legendes tegen een UNICEF-team, maar vooral Samir Nasri (34) ging met de aandacht lopen. Niet omdat hij er bovenuit stak, wel omdat hij even na zijn afscheid als voetballer aardig wat coronakilo’s meezeult.