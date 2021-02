Football Talk. Antwerp zonder Mbokani naar Glasgow - Sampaoli op weg naar Marseille

Antwerp zonder Mbokani naar Schotland

Morgen stapt Antwerp op het vliegtuig richting Schotland. Wie daar niet bij zal zijn is Dieumerci Mbokani. De Congolees vierde afgelopen weekend zijn comeback maar zal dus niet meespelen tegen Rangers. Opvallend: Beiranvand is wél opgenomen in de selectie. Tegen STVV moest hij het veld nog vroegtijdig verlaten.

Visser en De Cremer fluiten Europese wedstrijd

Twee Belgische refs zullen deze week een wedstrijd op Europees niveau fluiten. Viki De Cremer zal de leiding over de interland Nederland - Duitsland op zich nemen. Lawrence Visser mag zich op zijn beurt dan weer opmaken voor een wedstrijd in de Europa League. Visser zal mogen afzakken naar Old Trafford voor de terugmatch tussen Manchester United en Real Sociedad.

Jorge Sampaoli op weg naar Olympique Marseille

De Argentijn Jorge Sampaoli neemt donderdag afscheid als coach bij de Braziliaanse topclub Atletico Mineiro, zo bevestigde hij in een open brief aan de supporters. Voor de zestigjarige Sampaoli is de weg nu helemaal vrij richting het Franse Olympique Marseille, waar hij volgens verscheidene media de opvolger zal worden van André Villas-Boas, die begin deze maand zijn ontslag indiende bij l’OM.

Voormalig Argentijns bondscoach Sampaoli is sinds maart vorig jaar aan de slag bij Atletico Mineiro en had er nog een contract tot eind dit jaar. Voordien coachte hij in Brazilië reeksgenoot Santos. In Europa verdiende hij zijn sporen als coach van Sevilla, alvorens bondscoach van Argentinië te worden. Hij leidde la Albiceleste naar het WK van 2018 in Rusland, dat voor de Argentijnen vroegtijdig eindigde met een uitschakeling in de achtste finales tegen Frankrijk, de latere wereldkampioen.

Volledig scherm Jorge Sampaoli. © REUTERS

Everton mag nieuw stadion bouwen

Everton heeft groen licht gekregen voor de bouw van een nieuw stadion. Nu spelen de Toffees nog op Goodison Park, maar dat stadion heeft ondertussen zijn beste tijd gehad. Het nieuwe stadion zal enkele kilometers verderop neergepoot worden aan de oevers van rivier Mersey. Het nieuwe thuis zal plaats bieden aan net geen 53 000 supporters. Goodison Park zal overigens niet gesloopt worden. Maar zal plaats bieden aan een sociaal project voor de lokale bevolking.

Mourinho nog steeds vol vertrouwen

Het gaat tegenwoordig niet goed met Tottenham Hotspur. Dat werd afgelopen weekend nog eens pijnlijk geïllustreerd met een 2-1 nederlaag tegen West Ham. José Mourinho panikeert nog niet en stelt dat hij de situatie nog steeds onder controle heeft. ‘Ik voel mij gesteund. Iedereen zit met hetzelfde probleem. Ik zie de situatie positief in’, voegde de Portugese oefenmeester daar nog aan toe.

