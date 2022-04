Football Talk. Antwerp zamelt geld in voor Me To You, de stichting waarvan Miguel Van Damme peter was - Nieuwe unieke shirts voor Red Flames

Antwerp zamelt geld in voor Me To You, de stichting waarvan Miguel Van Damme peter was

Antwerp is de op 29 maart overleden Miguel Van Damme nog niet vergeten. De Great Old heeft in samenwerking met sponsor Golden Palace beslist om geld in te zamelen voor Me To You, de stichting die Van Damme nauw aan het hart lag en waarvan hij ook peter was. “Ook werd er, in samenspraak met de spelers, beslist om Miguel komende zaterdag te eren met onder andere een speciaal shirt bij het oplopen en een minuut applaus voor de aftrap.”

Concreet zal Antwerp een veiling organiseren, waarvan de opbrengst integraal naar Me To You gaat. Me To You is een stichting die die het onderzoek naar leukemie steunt. Naast het onderzoek naar leukemie begeleidt Me To You ook patiënten van alle leeftijden en zorgt de stichting voor infocampagnes.

Smaakmaker Selemani misschien fit bij Kortrijk voor kraker tegen Anderlecht

De kans bestaat dat Faïz Selemani zondag kan spelen tegen Anderlecht. De Comorees miste de wedstrijden tegen Standard en KV Mechelen door een schouderblessure, maar geraakt hoogstwaarschijnlijk fit tegen zondag. “Hij heeft de trainingen hervat”, aldus KVK-coach Belhocine. “We bekijken het dag per dag en nemen zaterdag een beslissing.” Het zou een serieuze opsteker zijn voor KVK, want Selemani scoorde dit seizoen al dertien keer.

Hij was ook beslissend in de eerste confrontatie tussen beide ploegen. Selemani smeerde toen Raman een rode kaart aan na een kopstootje van de spits van Anderlecht. (IVDA)

KV Mechelen verlengt contract van jonge aanvaller Niklo Dailly

KV Mechelen heeft het aflopende contract van Niklo Dailly (20) verlengd tot juni 2023 met optie op een extra jaar. De jonge aanvaller - zoon van RWDM-voorzitter Thierry - maakte vorige zomer in de voorbereiding op dit seizoen indruk, maar viel langdurig uit met een zware knieblessure waar hij nog steeds van herstelt. (ABD)

Mehdi Bayat hoofdaandeelhouder van Charleroi

Mehdi Bayat bezit sinds maart van vorig jaar — enkele maanden voor hij ontslag nam als bondsvoorzitter — 100 procent van de aandelen van Sporting Charleroi. Dat blijkt uit een rapport van UEFA, ingekeken door de collega’s van La Dernière Heure. Sinds 2012 en tot dan was voorzitter Fabien Delbecq hoofdaandeelhouder met 95 procent en beperkte de participatie van gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat zich tot de resterende 5 procent.

Mehdi Bayat woont al ruim 20 jaar in België, maar vermits hij de Iraanse en Franse nationaliteit bezit, is Sporting Charleroi in feite de zoveelste Belgische club in buitenlandse handen. (AR)

Nieuwe shirts voor Red Flames

Naar aanleiding van het EK voor vrouwen deze zomer, worden de Red Flames in het nieuw gestoken. Met voor het eerst een volledig eigen uniek ontwerp. Tot voor kort speelden de vrouwen namelijk altijd in hetzelfde shirt als de mannen. Dat is vanaf nu verleden tijd.

Vroeger werd een tenue meestal gepresenteerd door de Rode Duivels en kregen de Flames een afgeleide. Als eerbetoon aan de Red Flames en aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal zullen ook de Rode Duivels, tijdens een van hun Nations League-wedstrijden in juni, het tenue eenmalig dragen.

Opvallend: geen rood thuisshirt. Tessa Wullaert & co treden aan in het zwart en geel.

Het truitje is volledig gemaakt van gerecycleerd Parley oceaanplastiek. “Het is altijd leuk om in een nieuw tenue te spelen, zeker nu omdat het een echt vrouwelijk tenue is. En zwart staat ook niet mis”, zei kapitein Tessa Wullaert in een eerste reactie.

Memphis Depay is weer geblesseerd aan hamstring

FC Barcelona-aanvaller Memphis Depay is opnieuw uitgeschakeld door een hamstringblessure. Daardoor mist de Nederlandse international donderdag in ieder geval de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League. Depay kwam in december, januari en februari nauwelijks in actie door een hamstringblessure.

Depay is de laatste tijd niet meer zeker van een basisplaats bij Barcelona. Bij het Nederlands elftal speelde de 28-jarige spits eind vorige maand wel mee in de oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland.

Hjulsager blijft twee wedstrijden geschorst voor Disciplinair Comité

Het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft woensdag beslist de twee speeldagen effectieve schorsing voor Gent-middenvelder Andrew Hjulsager te handhaven. Van de twee speeldagen met uitstel die het Bondsparket had uitgesproken, valt er wel eentje weg.

Gent ging maandag niet akkoord met het voorstel van het Bondsparket om Hjulsager twee matchen aan de kant te zetten na zijn rode kaart tegen Cercle Brugge. De Deense middenvelder raakte Cercle-middenvelder Leonardo Da Silva Lopes, nadat die hem neerhaalde, met de schoen tegen het hoofd. Ref Nicolas Laforge oordeelde dat de actie van Hjulsager bewust was en gaf hem een rode kaart.

Gent hoopte voor het Disciplinair Comité op strafvermindering, maar kwam bedrogen uit. Hjulsager mist zo voorlopig het competitieduel van komende zondag tegen OH Leuven en de bekerfinale van 18 april tegen Anderlecht. De kans lijkt wel erg groot dat de Buffalo’s nog in beroep gaan tegen de beslissing van het Disciplinair Comité. Hjulsager is een mogelijke vervanger van Vadis Odjidja op het Gentse middenveld. De kapitein sukkelt met een knieblessure.

Voorzitter Lierse haalt uit naar relschoppers: “Crimineel en dom”

De voorzitter van voetbalclub Lierse, Luc Van Thillo, biedt in een open brief zijn verontschuldigingen aan bij de supporters die vrijdagavond gewond raakten bij de incidenten tijdens het duel tegen Waasland-Beveren. Tegelijk haalt hij fel uit naar de relschoppers, die hij crimineel gedrag verwijt.

In de tweede helft van de 1B-wedstrijd tussen Lierse en Waasland-Beveren gingen een aantal supporters zwaar over de schreef. Er werden bommetjes en vuurpijlen op het veld gegooid en er werd ook pyrotechnisch materiaal richting de bezoekende supporters geworpen. Naar verluidt zouden er zware jongens uit Nederland betrokken zijn. De Pro League legde Lierse inmiddels al een boete van 10.000 euro op.

“Wat vrijdag gebeurde op het Lisp, kan ik nog altijd niet plaatsen”, opent Van Thillo zijn boodschap. “Terwijl ik in mijn huis Oekraïense mensen opvang die gevlucht zijn voor een echte oorlog, zijn er hier bij ons criminelen die het normaal vinden dat ze tijdens een normale voetbalwedstrijd ook wapens kunnen gebruiken. Groter kan het contrast niet zijn. Onbegrijpelijk, triest, beschamend... Ik vind er de juiste woorden zelfs niet voor.”

Van Thillo verontschuldigt zich bij de “schitterende supporters van Beveren” en wenst iedereen die hinder ondervindt beterschap “na het gedrag van enkele criminelen die de naam supporter onwaardig zijn”. De voorzitter legt uit hoe hij vier jaar geleden “als een goede huisvader” begon met de heropbouw van Lierse en stelt zich nu onder meer de vraag hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen voorkomen worden en waar het met de club heen moet. (BELGA)

Belofteploegen van Genk en Anderlecht zijn zeker van 1B

De U21 van Racing Genk en Anderlecht zijn zeker van hun stek in 1B volgend seizoen. De Genkse beloften wonnen overtuigend van Charleroi (5-0), Anderlecht haalde het op het veld van AA Gent met 0-4. Door de overwinningen kunnen Genk en Anderlecht niet meer uit de top 4 vallen. Die top 4 speelt volgend seizoen in 1B. Club Brugge, Standard en AA Gent strijden voor de laatste twee plaatsen.

Genk en Anderlecht tellen aan kop van de ranglijst elk 44 punten, maar de Limburgers hebben nog drie matchen te goed. Club Brugge (36 ptn na 19 matchen), Standard (32 ptn na 16 matchen) en AA Gent (28 ptn na 16 matchen) volgen op ruime afstand. Donderdag staat in het Lotto Park de topper Anderlecht-Genk op het programma.

Seraing gunt belangrijke spelers rust tegen Genk in aanloop naar barragematchen tegen RWDM

Met het oog op de dubbele confrontatie met RWDM op zaterdag 23 en 30 april, gunt Jean-Louis Garcia, de Franse trainer van Seraing, enkele belangrijke spelers rust. Onder andere Youssef Maziz, Gerald Kilota en Marius, die gevaar lopen voor een vijfde gele kaart, zullen er zondag tegen Genk niet bij zijn. Na de reguliere competitie vallen de gele kaarten weg en begint iedereen opnieuw met een propere lei. Morgan Poaty, die zaterdag tegen KV Oostende rood pakte, zal zondag zijn schorsing moeten uitzitten. Ook Ibrahima Cissé en Georges Mikautadze zullen zondag waarschijnlijk rust krijgen om zich zo optimaal voor te bereiden voor de dubbele confrontatie met RWDM. Garcia gelooft alvast dat Seraing een grote kans maakt om zich te verzekeren van het behoud: “Onze recente prestaties tegen Standard, Leuven en Oostende hebben aangetoond dat we op de goede weg zijn om een serieuze kans te maken ons behoud te verzekeren.”

Red Flame Vanmechelen fysiek niet klaar, Tysiak en Van Kerckhoven geblesseerd

Amber Tysiak (OHL) en Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht) hebben de selectie van de Red Flames geblesseerd moeten verlaten. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB dinsdag bekend. De Belgische nationale vrouwenploeg is zich in het nationaal oefencentrum in Tubeke aan het voorbereiden op de WK-kwalificatieduels in en tegen Albanië (donderdag) en Kosovo (komende week dinsdag). Charlotte Tison (Anderlecht) werd opgeroepen als vervangster. Bondscoach Ives Serneels had vorige week maandag een 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het tweeluik. Belangrijkste afwezige daarin was Davinia Vanmechelen. De middenveldster van Standard is nochtans niet geblesseerd en zou op basis van slechte fysieke parameters naast de selectie gevallen zijn. Na zes speeldagen staat België in WK-kwalificatiegroep F op de tweede plaats met 13 punten, dat zijn er 3 minder dan leider Noorwegen. De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus 2023), de tweede speelt een barrageduel.

Limbombe vertrekt bij Nantes

FC Nantes heeft het contract van Anthony Limbombe in onderling overleg ontbonden. Onze landgenoot had nog een overeenkomst tot juni 2023 bij de Franse eersteklasser, maar beide partijen konden al geruime tijd niet meer door één deur. De 27-jarige Limbombe streek in de zomer van 2018 neer bij Nantes. Die club betaalde destijds acht miljoen euro aan Club Brugge voor zijn diensten.

AA Gent verzet zich tegen schorsing Hjulsager

AA Gent tekent verzet aan tegen het schorsingsvoorstel dat het bondsparket formuleerde voor Andrew Hjulsager. De Deen kreeg zondag rood tegen Cercle Brugge, nadat hij - dixit Hein Vanhaezebrouck - “met zij been het hoofd van Lopes raakte, nadat die een perfecrugbytackle had uitgevoerd op Andrew”. Volgens Vanhaezebrouck verdiende Lopes rood en niet Hjulsager. Het bondsparket stelt een schorsing van 4 speeldagen voor, waarvan 2 effectief, plus een boete van 3000 euro. AA Gent aanvaardt dat voorstel niet, wat betekent dat het een zaak voor de disciplinaire commissie wordt.

De Neve naar rivaal KV Kortrijk

Dion De Neve verlaat Zulte Waregem en trekt naar aartsrivaal KV Kortrijk. Het jeugdproduct van Essevee was er einde contract. De flankaanvaller kwam zeventien maal in actie voor Zulte Waregem en scoorde twee keer. De Neve tekende voor drie seizoenen, met optie op nog een extra jaar. Zijn transfer ligt erg gevoelig bij de supporters van Essevee. Op sociale media werd hij al een “vuile rat” genoemd. (IVDA)

Rafa Romo vertrekt na twee seizoenen bij OH Leuven

Rafael Romo trekt komende zomer de deur achter zich dicht bij OH Leuven. De 32-jarige doelman ziet zijn contract aflopen en dat wordt niet verlengd. Romo maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. Hij verloor de voorbije maanden zijn plek onder de lat bij Leuven aan de IJslander Alex Runarsson.

Romo kwam in augustus 2020 toe op Den Dreef. Hij speelde er sindsdien 47 officiële wedstrijden. Dit seizoen kwam hij nog 16 keer in actie. In het verleden was de vijftienvoudig Venezolaans international ook actief bij Beerschot (2017-2018), het Italiaanse Udinese en het Engelse Watford.

Odjidja onzeker voor bekerfinale

Vadis Odjidja bewees in Brugge nog maar eens hoe belangrijk hij is voor AA Gent, maar kort voor de rust moest hij het veld verlaten met een knieblessure. “We moeten afwachten”, aldus Vanhaezebrouck. Onderzoek moet de ernst van de blessure uitwijzen, maar de manier waarop Odjidja het veld verliet, doet weinig goeds verhopen. Mogelijk mist hij niet alleen de slotwedstrijd tegen OHL (10/4), maar ook de bekerfinale tegen Anderlecht (18/4). (RN)

Inter houdt kans op titel na 0-1 zege tegen Juventus

Inter Milaan blijft door een overwinning op het veld van Juventus in de race om z'n landstitel te verlengen in de Serie A. De ex-ploeg van Romelu Lukaku won de topper in Turijn met 0-1 en blijft in het spoor van koplopers AC Milan en Napoli. Inter heeft 63 punten, drie minder dan die twee clubs, maar het heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Napoli. Milan speelt vanavond nog thuis tegen Bologna. Juventus, dat vierde staat, lijkt met 59 punten uit de titelrace.

Hakan Çalhanoglu besliste de partij in de blessuretijd van de eerste helft vanop de elfmeterstip. Bij Juventus zat Koni De Winter niet in de selectie.

