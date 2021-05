Football talk. Antwerp-spelers mogen 500.000 euro verdelen - Bijker (KVM) dicht bij contractverlenging - Sowah verlaat OHL

Antwerp-spelers mogen 500.000 euro verdelen

Na het behalen van de derde plaats is Antwerp al zeker van minstens acht Europese wedstrijden en ettelijke miljoenen euro inkomsten. Ter vergelijking: vorig jaar speelde RAFC 7 miljoen euro bij elkaar in Europa. Winnen tegen Anderlecht zondag was een absolute must, en die prestatie werd door het bestuur van stamnummer 1 dan ook bijzonder gesmaakt. Om er zeker van te zijn dat de spelersgroep tegen Anderlecht nog één keer alles uit de kast zou halen, was hen bij winst - en dus het halen van die derde plaats - een extra bonus van liefst 500.000 euro beloofd. Het had trouwens nóg mooier kunnen zijn, want mocht Antwerp tweede zijn geëindigd, had de kleedkamer een bonus van 1 miljoen euro mogen verdelen. Het behalen van de derde plaats zorgde er ook voor dat de Antwerp-spelers een week extra vakantie krijgen. Op maandag 21 juni worden ze weer op de club verwacht voor fysieke en medische testen.

Bijker dicht bij contractverlenging bij KV Mechelen

De onderhandelingen met Bijker gaan de goede richting uit. Verwacht wordt dat de Nederlandse linksback eerstdaags een contractverlenging van twee jaar zal tekenen. Youngster Dylan Dassy wordt back-up op de linksachter, voor Wernersson wordt er een oplossing gezocht. Ook over De Camargo komt er deze week in principe nieuws. De spits is einde contract, maar wil graag nog één jaar doorgaan bij KV Mechelen. Als hij wil verlengen, moet hij wel inleveren. Malinwa wil Druijf houden. Zijn zaakwaarnemers zitten vandaag samen met AZ. KV hervat op 14 en 15 juni met de fysieke testen. Op 16 juni is er een recuperatiedag, 17 juni volgt de eerste veldtraining van het seizoen 2021-2022. (ABD)

Kleindienst wil definitief terug naar Heidenheim

Spits Tim Kleindienst wil z’n uitleenbeurt aan zijn ex-club 1. FC Heidenheim omzetten in een definitieve transfer. De Duitser kwam aan het begin van het seizoen aan in de Ghelamco Arena, maar kon moeilijk de weg naar doel vinden. Nicklas Dorsch is - samen met Lucas Nmecha van Anderlecht - door Duitsland geselecteerd voor het EK U21. (RN/SDG)

Sowah verlaat OH Leuven

Kamal Sowah (21), één van de drie goudhaantjes van OHL, wordt komend seizoen niet langer uitgeleend door Leicester City. Het Ghanese loopwonder kwam in alle 34 competitiematchen en in de twee bekerduels die OHL speelde aan de aftrap. Hij scoorde acht keer en was goed voor zes assists. (HML)

Nog geen duidelijkheid over toekomst Will Still

Na een maand vakantie werd er gisteren opnieuw getraind, weliswaar met een beperkt aantal spelers. Verschillende buitenlanders ontbraken nog. Deze week staat er wat conditioneel (test)werk op het programma. De nieuwe trainer Peter Maes was, zoals eerder aangekondigd, nog niet van de partij. Will Still was wel aanwezig op de club, maar kwam niet in actie. Over Stills toekomst bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Assistenten Frank Dauwen, Patrick Nys en Pieter Jacobs coördineerden alles. Na deze week volgt opnieuw een week rust. Op 6 juni begint dan de echte voorbereiding. (KDC)

