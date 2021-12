Football Talk. Antwerp moet 2.500 euro betalen na inbreuk nieuwe regels op makelaars - Abdoulaye Seck 2 duels geschorst na woede-uitbarsting

Antwerp moet 2.500 euro boete betalen na inbreuken clearing house

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een effectieve boete van 2.500 euro opgelegd aan voetbalclub Antwerp.

Het Clearing Department van de Belgische voetbalbond controleert sinds vorig seizoen alle transfers in het Belgisch voetbal om malafide praktijken met makelaars te voorkomen. Het vehikel werd in de nasleep van ‘Operatie Propere Handen’ in het leven geroepen. Clubs moeten er onder meer goedkeuring vragen en krijgen voor elke transfertransactie.

Bij twee transacties aan makelaars schond Antwerp de nieuwe regels op makelaars. Een eerste betaling van ruim 26.000 euro werd gedaan zonder de voorafgaande goedkeuring van het Clearing Departement. Voor een tweede storting van 42.000 euro had de Great Old geen goedkeuring, en bovendien werd het bedrag overgemaakt aan een niet-geregistreerde makelaar zonder vertegenwoordigingsovereenkomst.

Antwerp betwistte de inbreuken ter zitting niet, maar stelde wel niet ter kwader trouw te zijn. De transactie van 42.000 euro ging om een vertraagde betaling en werd slechts enkele dagen na de inkrachttreding van de nieuwe regels (1 juli 2020) gedaan, en moest eigenlijk al gebeurd zijn in juni 2020. De regels waren toen ook nog niet zo duidelijk, stelde advocaat Willem-Alexander Devlies. Antwerp kreeg er een voorwaardelijke boete van 7.500 euro voor. De andere betaling wordt geweten aan een onoplettendheid van de boekhouding. Antwerp merkte de fout zelf op en zette die recht, maar moet er wel een effectieve boete van 2.500 euro door betalen.

Oyen, Siquet en Van den Keybus genomineerd voor de Prijs Dominique D’Onofrio

Naast de Trofee Raymond Goethals 2021 wordt op maandag 20 december ook de Prijs Dominique D’Onofrio toegewezen. Die onderscheiding gaat naar de beste debutant in de Jupiler Pro League sinds de start van het seizoen 2020-2021 die op 31 december van dit jaar niet ouder is dan 20. De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde): Luca Oyen (18/Racing Genk), Hugo Siquet (19/Standard) en Thomas Van den Keybus (20/Club Brugge/Westerlo). Zij kunnen op het palmares Yari Verschaeren (2019) en Charles De Ketelaere (2020) opvolgen. (AR)

Seck (Antwerp) kent zijn schorsing

De rode kaart die Antwerpspeler Abdoulaye Seck zondag pakte, levert hem één speeldag effectieve schorsing en één speeldag voorwaardelijk op. Daar komt nog bij dat een voorwaardelijke schorsingsdag uit het verleden wordt omgezet in een effectieve. Nog bij Antwerp kreeg Jelle Bataille, die tegen Standard eveneens werd uitgesloten, één match schorsing en één match schorsing met uitstel.

Antwerp-Standard kende afgelopen weekend een tumultueus verloop. Nadat bezoeker Selim Amallah op slag van rust Abdoulaye Seck iets toeriep, ging die laatste compleet door het lint. Voor het Disciplinair Comité van de voetbalbond verklaarde Seck dinsdag dat het ging om “ernstige beledigingen”, maar de exacte bewoordingen wou de Senegalese verdediger niet herhalen. Uiteindelijk besliste het Disciplinair Comité dus om hem één match effectief te schorsen en een voorwaardelijke schorsing te activeren. Seck mist zo de duels van donderdag tegen Eupen en zondag tegen Genk.

Tegen Eupen zal Antwerp het ook moeten doen zonder Jelle Bataille, die tegen Standard rood kreeg na en opstootje aan de bank van Standard. Zowel Seck als Bataille moeten een boete van 1.500 euro betalen.

Kaba toch inzetbaar dit weekend

Een gelukje voor OH Leuven. Sory Kaba, die tegen KV Kortrijk rood kreeg, ziet zijn schorsing van twee speeldagen (en één voorwaardelijke) gereduceerd tot twee speeldagen voorwaardelijk. OHL ging in beroep tegen de oorspronkelijke beslissing van het Disciplinair Comité. De spits werd immers al na 40 minuten bestraft in de wedstrijd, en ook de beslissing om rood te geven zelf was hoogst twijfelachtig. Vanavond tegen Club Brugge staat Kaba dus gewoon in de basis.

Real-spelers Marcelo en Luka Modric lopen coronabesmetting op

De Braziliaanse verdediger Marcelo en Kroatische middenvelder Luka Modric zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft hun club Real Madrid woensdag laten weten.

Vanzelfsprekend zullen de twee voetballers daardoor enige tijd niet in actie komen. Over de gezondheidstoestand van het duo liet de club zich niet verder uit. Het team van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard is momenteel de koploper van de Spaanse competitie.

UEFA eert Juan Mata, de DFB en Khalida Popal voor hun strijd tegen discriminatie

De Spanjaard Juan Mata, de Duitse voetbalbond (DFB) en Khalida Popal, voormalig aanvoerster van de Afghaanse vrouwenvoetbalploeg, zijn woensdag gehuldigd door de Europese voetbalfederatie UEFA. Zij werden geëerd voor hun “uitstekende werk om inclusie en diversiteit in het voetbal te bevorderen” en zijn de drie ontvangers van de ‘#EqualGame-awards’.

Khalida Popal, oprichtster en voormalig aanvoerster van het Afghaanse nationale elftal, moest bijna tien jaar geleden haar land verlaten. Nadat zij naar Denemarken was gevlucht, gebruikte zij in eerste instantie het voetbal “om zichzelf en andere vrouwen te helpen om stress, trauma en depressie te overwinnen en om hoop en vreugde te vinden”. Als oprichtster van de organisatie ‘Girl Power’ is zij sinds de onrust in Afghanistan in 2021 bijzonder actief geweest.

Manchester United-speler Mata (33) is op maatschappelijk gebied erg actief. De aanvallende middenvelder werd bekroond voor zijn liefdadigheidsbeweging ‘Common Goal’, gelanceerd in 2017. Mata heeft spelers, coaches en managers aangemoedigd om 1 procent van hun salaris te doneren aan deze liefdadigheidsinstelling die genderongelijkheid bestrijdt, integratie bevordert en kansarme kinderen meer kansen biedt.

De DFB, ‘s werelds grootste sportbond, onderneemt veel activiteiten met een “positieve impact” op de samenleving. De Duitse voetbalbond ontwikkelt al enkele jaren een programma ter ondersteuning van vluchtelingen en voert een initiatief uit om mensen met verschillende achtergronden te integreren in de administratie en het vrijwilligerswerk binnen de DFB.

Diego Alonso moet Uruguay alsnog naar Qatar loodsen

Diego Alonso is de nieuwe bondscoach van Uruguay. Hij volgt Oscar Tabarez op, die vorige maand na ruim vijftien jaar ontslagen werd. Tijdens zijn profperiode speelde Alonso onder meer voor Valencia en Atlético Madrid in Spanje. De 46-jarige centrumspits speelde acht wedstrijden voor de nationale ploeg van Uruguay. Als coach werkte Alonso voor onder meer CF Pachuca in Mexico en Inter Miami in de Verenigde Staten.

In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone is Uruguay pas zevende (op tien landen) met zestien punten uit veertien wedstrijden, er zijn nog vier speeldagen te gaan. De top vier plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vijf speelt een intercontinentale barrage. De 74-jarige Tabarez begon in 2006 aan zijn tweede periode als bondscoach van Uruguay, nadat hij de nationale ploeg van zijn land van 1988 tot 1990 onder zijn hoede had. Hij wist Uruguay naar de voorbije drie edities van het WK te loodsen. In 2010 in Zuid-Afrika werden de Uruguayanen onder hem knap vierde. La Celeste won een jaar later de Copa América.

