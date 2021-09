Football Talk. Antwerp mag toch supporters meenemen naar Griekenland - Nice flink gestraft voor ongeregeldheden bij duel met Marseille

Serie A Christian Eriksen ondergaat volgende maand check-up voor voetbaltoe­komst

8 september De Deense profvoetballer Christian Eriksen (29), die deze zomer op het EK getroffen was door een hartstilstand, krijgt volgende maand meer duidelijkheid over zijn voetbaltoekomst. Volgens ‘La Gazetta dello Sport’ zal zijn hartspecialist in Denemarken dan beslissen of hij de individuele training mag hervatten.