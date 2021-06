Football Talk. Antwerp haalt 18-jarige spits bij Union - Ook Vanhaevermaet haakt af voor stage Red Flames

Antwerp haalt 18-jarige spits

Antwerp heeft zijn selectie versterkt met de 18-jarige aanvaller Abderahmane Soussi. Hij ondertekende op de Bosuil een contract voor drie seizoenen, met optie op een extra jaar. Voor de jonge Belgische spits, die vorig seizoen enkele keren inviel bij Union in 1B, is het volgens de Great Old zijn eerste profcontract

Ook Justine Vanhaevermaet haakt af voor stage in Spanje

Justine Vanhaevermaet kan later deze maand niet deelnemen aan de trainingsstage van de Red Flames in Spanje. De middenvelder van het Noorse LSK Kvinner moet afzeggen vanwege de coronamaatregelen in Noorwegen. Haar plaats wordt ingenomen door Lyndsey Van Belle. De bond benadrukt dat Vanhaevermaet geen corona heeft.

Eerder zag bondscoach Ives Serneels ook al zes speelsters van Anderlecht afhaken na een corona-uitbraak bij paars-wit. Daardoor ontbreken doelvrouw Justien Odeurs, verdedigsters Laura Deloose en Charlotte Tison en aanvalsters Tine De Caigny, Sarah Wijnants en Tessa Wullaert in de selectie.

Op 10 juni oefenen de Flames in Madrid tegen Spanje. Twee dagen later treffen ze Luxemburg in Wiltz.

UEFA Super Cup blijft in Belfast

De wedstrijd tussen Champions League-winnaar Chelsea en Europa League-primus Villarreal zal wel degelijk zoals eerder aangekondigd in augustus plaatsvinden in Belfast.

De Europese Supercup staat op 11 augustus op het programma. Geruchten deden de ronde dat de wedstrijd naar Istanboel verplaatst zou worden ter compensatie van het verlies van de Champions League-finale wegens de coronatoestand in Turkije. Maar daar is dus niets van aan.

“We zijn in nauw contact gebleven met de UEFA en zijn blij dat ze hebben bevestigd dat de wedstrijd in Belfast zal plaatsvinden”, verkondigde de Noord-Ierse bondsvoorzitter Patrick Nelson.

Villarreal won zijn allereerste Europa League in de finale tegen Manchester United. Chelsea versloeg op zijn beurt Manchester City voor een tweede eindzege in de Champions League.

Lewandowski is Speler van het Seizoen volgens collega’s

Robert Lewandowski (32) is in een poll van de Duitse spelersvakbond VDV verkozen tot Speler van het Seizoen in de Bundesliga. Dat meldt Bayern München donderdag.

De Poolse aanvaller maakte afgelopen seizoen maar liefst 41 competitiedoelpunten voor Bayern, waarmee hij opnieuw de landstitel veroverde. Lewandowski verbeterde zo het doelpuntenrecord in één Bundesliga-seizoen. Gerd Müller scoorde in het seizoen 1971-1972 40 keer, eveneens in het shirt van Bayern.

Lewandowski kreeg 75,9 procent van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam. Hij haalde het zo duidelijk voor Dortmund-spits Erling Haaland (7,1%) en ploegmaat Thomas Müller (3,5%). Het is na 2013, 2017, 2018 en 2020 al de vijfde keer dat de Pool deze award krijgt. De prijs voor beste coach ging naar Adi Hütter, die Frankfurt naar de vijfde plaats loodste. Jude Bellingham (Dortmund) werd verkozen tot beste nieuwkomer.

Volledig scherm © Photo News

Anders Nielsen nieuwe assistent Antwerp

Anders Nielsen vervoegt de sportieve staf van Antwerp. De 50-jarige Deen wordt assistent van trainer Brian Priske. Die laatste volgde onlangs Frank Vercauteren op als coach van de Great Old.

Nielsen is geen onbekende. De Scandinaviër speelde zo’n 200 wedstrijden op het hoogste niveau in België, waarvan 31 als aanvaller voor Antwerp in het seizoen 2002-2003. Daarnaast kwam hij ook uit voor Club Brugge, Sint-Truiden en AA Gent.

Lucas Vazquez verlengt contract bij Real Madrid tot 2024

Rechtsbuiten Lucas Vazquez (29) heeft zijn contract bij Real Madrid met drie seizoenen verlengd tot 30 juni 2024. Dat heeft de Koninklijke bekendgemaakt.

Vazquez, die onder de intussen vertrokken Zinédine Zidane geregeld moest depanneren als rechtsachter, speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden. Op 10 april blesseerde hij zich in de Clasico tegen Barcelona (2-1 winst) aan de linkerknie bij een botsing met Sergio Busquets. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Vazquez hoopt speelklaar te geraken voor het nieuwe seizoen, dat midden augustus van start gaat. De rechtsbuiten, die 9 caps telt, is niet opgenomen in de Spaanse selectie voor het EK.

RSCA praat over Serviër

Anderlecht is volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. In die context ligt er een dossier Njegos Petrovic op het bureau van Peter Verbeke. De 21-jarige middenvelder van Rode Ster Belgrado is een potentiële opvolger voor Albert Sambi Lokonga, die wellicht vertrekt. Sommige bronnen spreken van een paars-wit bod op Petrovic, maar volgens onze info gaat het voorlopig om verkennende gesprekken met de entourage van de speler. Maar wat niet is, kan nog komen, natuurlijk... (PJC)

Volledig scherm © REUTERS

Schalke 04 neemt afscheid van Huntelaar

De terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke 04 krijgt geen vervolg. De aanvaller verruilde in de winterstop Ajax voor de Duitse club, waarmee hij enkele maanden later degradeerde. Nog niet duidelijk is of de 37-jarige Huntelaar nog elders gaat voetballen.

Schalke neemt tevens afscheid van Sead Kolasinac en voert financiële redenen aan voor het vertrek van beide routiniers. “Zowel sportief als menselijk doet deze beslissing ons pijn”, zegt bestuurslid Peter Knäbel. “Maar gezien de huidige financiële situatie en de samenstelling van de selectie was er eigenlijk geen alternatief. Door de vroege start van het seizoen moeten we ook haast maken. Daarom hebben we nu de knoop doorgehakt.”

Knäbel zegt ook de plicht te hebben gevoeld beide spelers niet lang in onzekerheid te laten. “Daarvoor zijn de verdiensten van Sead en Klaas-Jan voor onze club veel te groot. We zijn hen dankbaar dat ze hun lievelingsclub een half jaar hebben proberen te helpen”, aldus Knäbel.

Huntelaar voetbalde eerder van 2010 tot en met 2017 voor Schalke, waarna hij terugkeerde bij Ajax.

Kroaat op weg naar Beerschot

Volgens Kroatische bronnen is (flank)aanvaller Leon Krekovic (21) op weg van Hajduk Split naar Beerschot. De bij Hajduk opgeleide Krekovic is een Kroatisch jeugdinternational die in de voorbije maanden werd uitgeleend aan tweedeklasser Dugopolje. Eerder deed Krekovic al ervaring op bij Hajduk B, dat uitkomt in de tweede afdeling. In de eerste ploeg van Hajduk was hij al goed voor een twintigtal optredens. Tijdens de voorbije wintermercato haalde Beerschot ook al verdediger Stipe Radic weg in Split.

Voor het eerst Zuid-Amerikaanse scheidsrechter op EK

Op het EK voetbal dat komende week vrijdag in de Italiaanse hoofdstad Rome op gang wordt getrapt, is voor het eerst een Zuid-Amerikaanse scheidsrechter van de partij, in het kader van een uitwisselingsprogramma met de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (CONMEBOL).

Het betreft de Argentijn Fernando Rapallini. De Spanjaard Jesús Gil Manzano zal in ruil wedstrijden fluiten op de komende Copa America, tenminste als die kan doorgaan. Net zoals in de voorbije grote toernooien zullen er geen Belgische refs van de partij zijn op EURO 2020. Voor het eerst is er met de Française Stéphanie Frappart een vrouwelijke scheidsrechter aangeduid voor een EK bij de mannen. Ze zal als vierde ref fungeren.

In totaal werden door het scheidsrechterscomité van de Europese voetbalbond (UEFA) 19 scheidsrechters en hun teams aangeduid voor de 51 wedstrijden op het komende EK.

Weer uitstel stemming integratie beloften

De berg heeft alweer een muis gebaard. De Pro League stelde alweer de stemming over de integratie van de beloften in de amateurreeksen uit.

De topclubs ijveren voor de integratie van hun U23 in de amateurreeksen. Vier in eerste nationale, vier in tweede nationale, vier in derde nationale. De kleinere clubs willen daar iets voor in de plaats: een extra jaar met 18 in 1A. Zoals de kaarten nu liggen, zullen er komend seizoen drie ploegen rechtstreeks degraderen.

Daarover hebben ze nog steeds geen consensus gevonden. De enige beslissing die uit de bus kwam, was de invulling van een vacant stoeltje in de Raad van Bestuur. De kandidatuur van Walter Damen (Beerschot) werd met ruime meerderheid goedgekeurd. (NVK/KDC)

Volledig scherm © BELGA