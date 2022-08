Football Talk. Antwerp breekt contract Butez open: doelman verlengt tot 2026 - Moris langer bij Union

Antwerp breekt contract Butez open: doelman verlengt tot 2026

Antwerp heeft het contract van Jean Butez opengebroken. De doelman van de Geat Old tekende een nieuwe overeenkomst tot 2026. De inmiddels 27-jarige Fransman is sinds 2020 aan de slag bij de oudste club van het land. Hij maakte destijds de overstap van Moeskroen.

Butez, die donderdag met Antwerp nog naast de groepsfase voor de Conference League greep na een pijnlijke 1-3-nederlaag in eigen huis tegen het Turkse Basaksehir in de terugwedstrijd van de play-offronde, is een van de steunpilaren in het elftal van Mark van Bommel. In de vaderlandse competitie kenden Butez en co een vlekkeloze start. Na vier wedstrijden hebben ze met 12 op 12 nog het maximum van de punten.

Moris langer bij Union

Anthony Moris (32) verdedigt ook de komende jaren het doel van vicekampioen Union. De Luxemburgse doelman verlengde zijn contract in het Dudenpark tot 2026, met optie op een extra jaar. Moris speelt sinds de zomer van 2020 voor Union en groeide in die periode uit tot een sterkhouder. Vorig seizoen hield-ie maar liefst 17 keer de nul, waarmee hij een groot aandeel had in de tweede plek van z'n ploeg.

Union heeft deal met OHL voor Europa League-duels

Union Sint-Gillis heeft een akkoord bereikt met OH Leuven om zijn drie thuiswedstrijden in de groepsfase van de Europa League af te werken aan Den Dreef. De stad Brussel was bereid om ook het Koning Boudewijnstadion te verhuren, maar Union geeft de voorkeur er aan om voor vollere tribunes te spelen in een kleiner stadion als dat van Leuven dan voor halflege rangen in het grote complex van Brussel. Eerder speelde Union al het thuisduel tegen Rangers FC in de derde voorronde van de Champions League in Leuven. “We kregen veel positieve reacties van onze fans na de spannende avond en zege (2-0, red.) toen”, zegt Union-CEO Philippe Bormans, die het jammer vindt dat het Joseph Marienstadion van Union niet voldoet aan de UEFA-normen. “Het bewijst dat de nood aan een nieuw stadion groot is, ook voor onze wedstrijden in de Jupiler Pro League. We hopen voor onze Europese avonden de familiale sfeer van Union in Leuven te creëren.”

Intussen wacht Union met spanning af welke tegenstanders het in de Europa League zal moeten bekampen. Komende vrijdag vindt de loting in het Turkse Istanbul plaats. (BF/VM)

Volledig scherm © Photo News

Steven Defour niet in beroep tegen schorsing

Steven Defour gaat niet in beroep tegen de vordering van het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. De assistent-coach van KV Mechelen wordt voor twee matchen geschorst, waarvan één met uitstel, voor overdreven protest aan het adres van de wedstrijdleiding. Daarnaast moet hij ook een boete van 1.500 euro betalen.

Het incident deed zich voor in de 64e minuut van de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo (5-4 eindstand). Nadat Westerlo 2-3 voorkwam - wat volgens de Mechelen-aanhang voorafgegaan was door een fout op een Mechelse speler - had Defour overdreven kritiek geuit op scheidsrechter Bert Put. Die stuurde hem prompt naar de tribunes.

Na de wedstrijd bood Defour wel zijn verontschuldigingen aan, schreef Put nog in zijn wedstrijdverslag. Dankzij het gebrek aan eerdere schorsingen als staflid vorderde het bondsparket mild.

Volledig scherm Steven Defour. © BELGA

Largie Ramazani pakt met Almeria eerste punt op bezoek bij Elche

Promovendus Almeria heeft op de tweede speeldag van La Liga zijn allereerste punt behaald. De ploeg van de 21-jarige Belgische spits Largie Ramazani speelde zestig minuten met een man minder, maar wist desondanks het 1-1-gelijkspel vast te houden op het veld van Elche.

Ramazani, die zijn jeugdopleiding kreeg bij RSC Anderlecht, Charlton Athletic en Manchester United, kreeg na zijn doelpunt tegen Real Madrid vorige week opnieuw het vertrouwen in de spits. De jonge aanvaller slaagde er tegen Elche niet in een tweede wedstrijd op rij te scoren. Zijn spitsbroeder Umar Sadiq (23.) vond wel de weg naar doel. Zijn treffer werd echter snel uitgewist door de thuisploeg. Barca-huurling Alex Collado (30.) zette de 1-1 op het halfuur op het bord. Twee minuten later moest Almeria met z’n tienen voort, nadat verdediger Alex Centelles tegen een rode kaart aanliep. Almeria wist zich desondanks staande te houden en zijn eerste punt van het nieuwe seizoen te veroveren.

De ploeg van Ramazani staat met het punt op een voorlopige twaalfde plek in het klassement. Op de volgende speeldag staat met topclub Sevilla een taaie klant op het programma.

Volledig scherm Ramazani. © ANP / EPA

Tien goals voor Young Boys

Young Boys heeft afgelopen weekend vertrouwen getankt voor de return tegen Anderlecht. De Zwitsers hielden in de bekermatch tegen het bescheiden FC Schoenberg serieuze schietoefeningen. Young Boys won met maar liefst 1-10, spits Nsame scoorde een hattrick. Anderlecht is bij deze gewaarschuwd. (SVL)

Anderlecht-vrouwen uit Champions League

Anderlecht werd gisteren in het Poolse Lodz uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde voor de Champions League vrouwenvoetbal. In de de finale van groep vijf leden de paars-witte vrouwen een zure nederlaag op strafschoppen (3-4) tegen het Finse Kuopio. Na de reguliere speeltijd was het 2-2.

Openda en co zetten Clement een hak

Het loopt tijdens het seizoensbegin nog niet op wieltjes bij het AS Monaco van Philippe Clement. Na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League-voorrondes door PSV konden Clement en co vandaag voor de tweede keer op rij niet winnen in de competitie. Monaco ging op eigen veld met 1-4 onderuit tegen Lens, waar onze landgenoot Loïs Openda - deze zomer voor 10 miljoen euro overgekomen van Club - de score opende met zijn eerste doelpunt van het seizoen. In de stand staat Monaco zevende met 4 op 9, Lens is voorlopig de fiere leider met 7 op 9. PSG kan morgen wel weer over Openda en co springen.

Volledig scherm Een zorgelijke blik bij Philippe Clement. © Photo News

Mangala speelt met Nottingham gelijk bij Everton en Onana, Leicester vergooit bonus

Promovendus Nottingham Forrest heeft zaterdag op de derde speeldag van de Premier League een felbevochten punt geboekt op bezoek bij Everton. De Trees gaven in de laatste minuten een voorsprong uit handen (1-1).

Brennan Johnson (82.) brak in de slotfase de ban op Goodison Park. Demarai Gray (88.) hield op de valreep een punt thuis. Orel Mangala werd na 55 minuten afgelost in het winnende kamp, terwijl Amadou Onana twee minuten later het speelveld betrad aan de overzijde.

Op hetzelfde moment gooide Leicester een bonus te grabbel voor eigen volk tegen Southampton (1-2). James Maddison (54.) leek de Foxes op weg te zetten naar de drie punten, maar een owngoal van James Justin (68.) en een treffer van Che Adams (84.) beslisten de confrontatie in het voordeel van de Saints, met basisspeler Romeo Lavia. Timothy Castagne bekleedde de rechtsbackpositie bij de gastheer, waar Youri Tielemans na 65 minuten inviel en Dennis Praet niet van de bank geraakte.

Volledig scherm Amadou Onana © Photo News

Wolfsburg dankt Casteels voor penaltysave, Thorgan Hazard valt in bij verliezend Dortmund

Koen Casteels heeft zaterdag op de derde speeldag van de Bundesliga een hoofdrol opgeëist bij Wolfsburg in de thuismatch tegen promovendus Schalke 04. In een wedstrijd die op 0-0 eindigde stopte het sluitstuk in blessuretijd van de eerste helft een penalty van Simon Terodde.

Halverwege de tweede helft leek dat zelfs drie punten op te leveren toen Josuha Guilavogui een scherp aangesneden vrije trap in doel liep, maar de VAR keurde de treffer af wegens duidelijk buitenspel. Naast Casteels maakte ook Sebastiaan Bornauw minuten in de defensie van de Wolven. De verdediger bleef tijdens de rust in de kleedkamers.

Tegelijkertijd leed Borussia Dortmund een heel dure 2-3 nederlaag tegen die andere promovendus Werder Bremen. Julian Brandt (45.+2) en Raphael Guerreiro (77.) namen de thuisgoals voor hun rekening. De tegentreffer van Lee Buchanan (89.) zorgde opnieuw voor spanning. Niklas Schmidt (90.+3) en Oliver Burke (90.+5) voltrokken de sensationele comeback in blessuretijd. Zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard startten op de bank in het Signal Iduna Park. Hazard kwam na ruim een uur spelen tussen de lijnen.

Hugo Siquet mocht de laatste tien minuten reguliere speeltijd meepikken in een 0-1 zege van Freiburg op het veld van Stuttgart. Vincenzo Grifo (11.) kroonde zich al vroeg tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de partij.

Volledig scherm © Photo News

Harry Kane verlost Tottenham met recorddoelpunt

Harry Kane heeft zich op de derde speeldag van de Premier League een plek in de geschiedenisboeken bezorgd met een recorddoelpunt voor Tottenham tegen Wolverhampton. De Spurs wonnen dankzij de goal met 1-0.

De Londenaren hadden ruim een uur nodig om het slot op de bezoekende deur open te breken. Kane (64.) stond op de goede plaats aan de tweede paal om een assist van Ivan Perisic tegen de netten te koppen. Op dat moment had de ingevallen Leander Dendoncker ruim vijf minuten het speelveld betreden namens de Wolves.

Het was alweer Kane zijn 185e doelpunt voor Tottenham in de Premier League. Daarmee stoot de aanvaller Sergio Agüero (184) van de troon met meeste competitiegoals voor hetzelfde PL-team.

Tottenham gaat voorlopig aan de leiding in het algemene klassement van de Engelse hoogste voetbalafdeling met 7 op 9. Wolverhampton puurde slechts één puntje uit zijn eerste drie partijen en is op achtervolgen aangewezen op de zestiende plaats.

Jamie Vardy verlengt contract bij Leicester City tot 2024

Jamie Vardy (35) heeft zijn contract bij Leicester City met een seizoen verlengd tot 30 juni 2024. Dat heeft de Premier League-club van Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet bekendgemaakt. De spits speelt intussen tien jaar voor de Foxes. Met 164 doelpunten in 387 wedstrijden achter zijn naam staat hij op de derde plaats in de clubtopschuttersstand aller tijden.

Vardy hielp Leicester City in het seizoen 2015-16 aan de Premier League-titel, twee jaar na de promotie. Hij maakte dat seizoen 24 doelpunten, over alle competities heen. Hij verbeterde ook het record van Ruud Van Nistelrooy door in 11 opeenvolgende Premier League-wedstrijden te scoren. De 26-voudige Engelse international won met Leicester ook de FA Cup (2021).

“Ik ben natuurlijk in de wolken. Toen ik hoorde dat de club dit bekeek, kon er maar één ding gebeuren en dat was dat ik zou tekenen. De beslissing was gemakkelijk”, reageert Vardy. “Ik ben hier al zo lang dat ik me onderdeel voel van het meubilair. (...) Mijn benen voelen nog steeds goed. Ik ga voort met het helpen van de club, zo veel als ik kan. Of dat nu gaat om doelpunten maken of assists leveren. Daarvoor ben ik hier.”

Volledig scherm Jamie Vardy. © Photo News

Kopzorgen om Trebel

Felice Mazzu heeft kopzorgen om Adrien Trebel (31). De Fransman liep daags na de wedstrijd in Bern nog met een steunverband rond, nadat donderdag zijn schouder uit de kom ging. Trebel onderging gisteren extra onderzoeken, maar duidelijkheid over een precieze ernst of afwezigheid is er nog niet. Vermoedelijk komt die er pas begin volgende week. Anderlecht vreest wel dat het Trebel enkele weken zal moeten missen. Lior Refaelov is volgende donderdag in principe wel inzetbaar tegen Young Boys. (SVL)

Volledig scherm Adrien Trebel. © Photo News

Club zondag in volledige zwarte ‘third kit’

Voor het eerst in de geschiedenis gaat Club Brugge dit seizoen getooid in een zwarte uitrusting. De landskampioen lanceerde donderdag haar derde tenue nadat het eerder de blauw-zwarte thuisuitrusting en het witte ‘away shirt’ uitbracht. Op het zwarte shirt zijn lichtblauwe accenten aangebracht. “Het bewust gekozen minimalistisch ontwerp met korte kraag en mooie aansluiting zorgt voor een sportieve look”, klinkt het bij blauw-zwart, dat het shirt voor de fans ziet als de ideale vrijetijdskledij. Zondag spelen de Bruggelingen tegen Kortrijk voor het eerst in de ‘full black’ derde uitrusting. (TTV)

Ineos-miljardair Jim Ratcliffe wil Manchester United kopen

De Britse miljardair Jim Ratcliffe heeft interesse in Manchester United. De 69-jarige Ratcliffe, die eerder dit jaar al een bod uitbracht op Chelsea, wil graag met de familie Glazer in gesprek als de Amerikanen hun aandelen willen verkopen. “Als de club te koop is, is Jim zeker een potentiële koper”, zegt een woordvoerder van Ratcliffe tegen de Britse krant The Times. “Als er iets mogelijk is, willen we zeker praten over een eigenaarschap voor de lange termijn.”

Eerder op de dag kwam het gerucht naar buiten dat de Glazer-familie overweegt om Manchester United te verkopen. De Amerikanen zijn sinds 2005 de baas op Old Trafford. Een deel van de aanhang ziet de Glazers het liefst zo snel mogelijk vertrekken. Supporters van Man United hebben al een paar keer geprotesteerd tegen het beleid van de eigenaren. De club beleeft een dramatische start van het seizoen onder de nieuwe trainer Erik ten Hag. Na nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0) staat United onderaan in de Premier League.

Ratcliffe is met zijn chemieconcern Ineos eigenaar van een wielerploeg en enkele voetbalclubs, waaronder OGC Nice. Ineos werkt ook nauw samen met Formule 1-team Mercedes. Ratcliffe probeerde dit jaar Chelsea over te nemen van Roman Abramovitsj, maar de Rus verkocht de club aan een Amerikaans consortium rond Todd Boehly. Tijdens het overnameproces kreeg Ratcliffe de vraag waarom hij als supporter van Manchester United niet probeerde om die club te kopen. “Omdat United niet te koop is”, antwoordde hij toen.

Topman Elon Musk van Tesla schreef dinsdag op Twitter dat hij Manchester United zou willen kopen. Enkele uren later meldde Musk echter dat het om een “langlopende grap op Twitter” ging. “Ik koop geen enkel sportteam.”

Volledig scherm Jim Ratcliffe. © Photo News

Vincent Kompany en Burnley delen buit met Hull City

Burnley heeft op de vierde speeldag van de Engelse tweede klasse, het Championship, de punten gedeeld met Hull City. Het team van coach Vincent Kompany speelde op Turf Moor 1-1 gelijk. Tufan (25') zorgde voor de 0-1 voor de bezoekers. Via Jay Rodriguez (34') maakte Burnley snel gelijk. Nadien bleven nieuwe doelpunten uit. Kompany bracht Manuel Benson in de 66ste minuut tussen de lijnen. Burnley staat met vijf punten uit vier wedstrijden in de middenmoot.

Volledig scherm © Photo News

Atlético, met Witsel in de basis als verdediger, wint competitieopener tegen Getafe

Atlético Madrid heeft in de Spaanse Liga zijn competitieopener tegen Getafe vlot gewonnen. Atlético haalde het met 0-3. Hoewel eerder het omgekeerde verwacht werd, startte Axel Witsel in de basiself en Yannick Carrasco op de bank. Witsel deed dat als centrale verdediger in een driemansdefensie. Ook Antoine Griezmann kreeg van coach Diego Simeone verrassend geen plek in de basis.

Al na 15 minuten tekende Alvaro Morata voor de 0-1, op aangeven van João Felix. Dezelfde tandem maakte er in de 59ste minuut 0-2 van. Met zijn twee doelpunten vierde de Spaanse international de ideale rentree bij Atlético na twee seizoenen op uitleenbasis bij Juventus.

Voor Simeone was die uitgediepte voorsprong het sein om aan vervangingen te denken. Zowel Carrasco als Griezmann werden in minuut 62 van de bank gehaald. Nog geen kwartier later bedankte de Franse aanvaller met de verlossende 0-3, op aangeven van alweer Felix, die zo zijn hattrick aan assists compleet maakte.

Carrasco, die op de linkerflank inviel voor Saul Niguez (teruggekeerd na een jaartje Chelsea), kende een eerder anonieme invalbeurt. Enkel een gele kaart in de 90ste minuut kan als wapenfeit achter zijn naam geschreven worden. Witsel bleef de hele partij op het veld en deed het uitstekend als verdediger, net zoals tijdens de oefencampagne. Voor Atlético betekent de 0-3-uitzege op Getafe de ideale start van het seizoen, waarin de Madrilenen beter hopen te doen dan de derde plek van vorig seizoen.

Volledig scherm Carrasco. © REUTERS

Blessure Skov Olsen valt mee

Goed nieuws voor Club Brugge: de blessure van Andreas Skov Olsen lijkt mee te vallen. De 22-jarige Deen viel gisteren in de match tegen OHL met de rust in zicht uit met een spierblessure - hij werd vervangen door Noa Lang. Een echo vandaag wijst uit dat het om een contractuur van de adductoren gaat. Skov Olsen raakt sowieso klaar voor de eerste Champions Leaguematch begin september. Opluchting bij blauw-zwart dus, want de winger kent een sterk seizoensbegin. Zo scoorde hij driemaal in vier Jupiler Pro League-matchen. Qua flankspelers zit Club momenteel overigens niet dik gezaaid, al zijn Tajon Buchanan en Antonio Nusa wel op de terugweg. (TTV)

Bekijk ook. Samenvatting OHL-Club Brugge

Goal Ngonge mag niet baten voor Groningen in zware nederlaag bij Ajax

Ajax heeft zondag op de tweede speeldag van de Eredivisie geen fout gemaakt in eigen huis tegen Groningen. De Amsterdammers haalden het vlot met 6-1. Aan de rust had de gastheer een kloof geslagen van twee doelpunten. Steven Bergwijn (4.) opende al vroeg de score. Cyril Ngonge (10.) sloeg niet veel later terug, maar dankzij Antony (28.) en opnieuw Bergwijn (45.) dook het elftal van Alfred Schreuder (ex-coach Club Brugge) met een comfortabele bonus de kleedkamers in. Bergwijn (57. en 87.) vervolledigde nog voor het uur zijn hattrick en deed er in het slot een vierde bij. Kenneth Taylor (66.) deelde tussendoor ook in de feestvreugde.

Tegelijkertijd nam Twente ruim de maat van Fortuna Sittard (3-0). De Tukkers kenden een makkelijke middag met goals van Ricky van Wolfswinkel (22.), Joshua Brenet (44.) en Virgil Misidjan (53.). Mickael Tirpan werd halfweg geslachtofferd bij de bezoekers. Francesco Antonucci, die nog voor halfweg met een blessure naar de kant moest, verloor met Volendam stevig van NEC (1-4).

Volledig scherm Cyril Ngonge. © Photo News

Vertonghen komt in slotminuut van de bank om krappe zege Benfica te helpen verzekeren

Benfica heeft zaterdagavond op de tweede speeldag van de Primeira Liga een zuinige zege laten noteren tegen promovendus Casa Pia: 0-1.

Goncalo Ramos (59.) liet als enige speler de netten trillen. Jan Vertonghen kwam in de slotminuut van de bank om de voorsprong te helpen verdedigen. Nicolas Otamendi, ploegmaat in de defensie, werd in de extra tijd nog uitgesloten met een tweede gele kaart.

De hoofdstedelingen leden na twee speeldagen nog geen puntenverlies en slikten ook nog geen enkel doelpunt.

Volledig scherm © REUTERS

PSV en Johan Bakayoko zetten Go Ahead Eagles na rode kaart vlotjes opzij

PSV heeft Go Ahead Eagles zaterdagavond tijdens de tweede speelronde in de Eredivisie vlotjes opzijgezet met 2-5. Een rode kaart brak de veer bij de thuisploeg.

Na een kwartier hadden beide teams één keer raak getroffen in Deventer: Luuk de Jong (3.) opende de score namens de Eindhovenaren, Isac Lidberg (14.) maakte gelijk. Net voorbij het halfuur moest Mats Deijl noodgedwongen inrukken met een rechtstreeks rood karton. PSV buitte het numerieke overwicht in de blessuretijd van de eerste helft dubbel en dik uit via Xavi Simons (45+2.) en Armando Obispo (45+9.).

Na de onderbreking kwam de zege niet meer in gevaar en diepte Simons (76.) met zijn tweede treffer van de avond de score verder uit. Oliver Edvarsen (80.) milderde nog op assist van Lidberg en Joey Veerman (89.) nam het slotakkoord voor zijn rekening. Johan Bakayoko speelde de hele partij mee aan bezoekende zijde.

PSV blijft voorlopig foutloos in de Nederlandse eerste klasse met twee opeenvolgende overwinningen.

Volledig scherm © ANP

Onana valt gretig in, maar kan nederlaag Everton niet voorkomen

Amadou Onana heeft zijn debuut bij Everton niet kunnen opluisteren met puntengewin. De Toffees gingen op de tweede speeldag van de Premier League met 2-1 onderuit op het veld van Aston Villa.

Danny Ings (31.) bracht de gastheer net voorbij het halfuur op voorsprong, nadat zo’n vijf minuten eerder een goal van Anthony Gordon aan de overzijde afgekeurd werd voor buitenspel. Frank Lampard gunde middenvelder Onana bij zijn debuut een invalbeurt van zo’n tien minuten en die ging niet onopgemerkt voorbij. Even later zorgde Emiliano Buendia (86.) voor de verlossing met het tweede thuisdoelpunt na balverlies van de beloftevolle Belg. Lucas Digne (87.) verschalkte direct nadien zijn eigen doelman tegen zijn ex-club op voorzet van Onana, die zijn fout zo onmiddellijk rechtzette. Verder geraakten de bezoekers evenwel niet meer.

Villa nestelt zich met zijn eerste punten van de nieuwe voetbaljaargang voorlopig in de middenmoot van de Premier League met 3 op 6. Everton bengelt meteen onderin het klassement met 0 op 6.

Dortmund-youngsters forceren ommekeer tegen Freiburg in slotfase

Borussia Dortmund heeft in de opener van de tweede speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Freiburg in de slotfase nog een ommekeer geforceerd. Een 1-0-achterstand werd omgezet in 1-3-winst.

Michael Gregoritsch (35.) zorgde voor een 1-0 ruststand. De gastheer bleef nadien lange tijd uitzicht behouden op de zege. De 18-jarige Jamie Bynoe-Gittens (77.) en de 17-jarige Youssoufa Moukoko (84.) sleepten echter nog een driepunter uit de brand voor BVB. Marius Wolf (88.) nam de laatste twijfels weg.

Zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard startten in de basis bij de bezoekers. Meunier bleef halfweg in de kleedkamers, terwijl Hazard plaats ruimde voor Bynoe-Gittens in de 64e minuut. Hugo Siquet kreeg aan de overzijde geen speelgelegenheid.

Dortmund is voorlopig de enige koploper in de Duitse eerste klasse met een perfect rapport van 6 op 6. Freiburg telt 3 punten na twee speelrondes.

Volledig scherm © ANP / EPA

Lommel opent met 1-4 zege bij promovendus Dender, Virton en RWDM houden elkaar op 1-1

Lommel heeft de nieuwe voetbaljaargang in de Challenger Pro League vrijdagavond afgetrapt met een 1-4 overwinning bij promovendus Dender, terwijl Virton en RWDM elkaar op 1-1 hielden.

Rafik Belghali (12.) en Caio Roque (15.) wezen de Lommelse bezoekers de weg met twee vroege treffers, maar gewezen Union-aanvaller Nicolas Rajsel (20.) milderde al snel. Een rechtstreekse rode kaart voor Kobe Cools en een penaltyfout halverwege de tweede helft fnuikten de hoop van de Oost-Vlamingen op een remonte. Caue Vinicius (68.) zette de strafschop om en bracht de marge opnieuw op twee doelpunten verschil. In blessuretijd plaatste ook Nassim Chadli (90.+3) zijn naam nog op het scorebord.

De toeschouwers in het Stade Yvan Georges in Virton leken lange tijd geen goals te mogen aanschouwen. Souleymane Anne kreeg in de eerste helft enkele goede kansen om de score te openen, maar Theo Defourny stond pal. Na de pauze namen de Molenbekenaren lichtjes de bovenhand zonder afstand te kunnen nemen van het team uit de provincie Luxemburg. In de slotfase kreeg Anne (87.) alsnog loon naar werken door een elfmeter te verzilveren. Hij leek zich op die manier tot matchwinnaar te kronen bij de thuisploeg, tot Mickael Biron (90.+3) daar in extremis anders over besliste.

Volledig scherm Mickael Biron © BELGA

Ook Antwerp krijgt extra rust voor tweeluik tegen Basaksehir: duel met Union uitgesteld

De wedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League tussen Antwerp en Union, op zaterdag 20 augustus in het Bosuilstadion, verhuist naar een latere datum. Dat heeft kalendermanager Nils Van Brantegem vrijdag gemeld. De wedstrijd wordt nu afgewerkt op woensdag 31 augustus (20u30).

Antwerp plaatste zich donderdag voor de laatste voorronde van de Conference League en speelt op donderdagen 18 en 25 augustus tegen het Turkse Basaksehir om een ticket voor de poulefase. RAFC zal zich optimaal kunnen voorbereiden op het belangrijke tweeluik, want de competitiewedstrijd tussendoor tegen Union wordt uitgesteld.

“Naar aanleiding van de sportieve resultaten van Antwerp in de derde voorronde van de Conference League werd in overleg met de rechtenhouder, de clubs en de lokale overheid beslist om de wedstrijd Antwerp - Union van zaterdag 20 augustus 2022 uit te stellen”, klinkt het in een mededeling van kalendermanager Nils Van Brantegem.

Eerder werd om diezelfde reden al de match van de vijfde speeldag tussen RSC Anderlecht en AA Gent naar een later tijdstip verplaatst. Paars-wit speelt in de laatste voorronde van de Conference League tegen de Zwitsers van Young Boys. Gent kijkt in de laatste voorronde van de Europa League het Cypriotische Omonoia Nicosia in de ogen.

Johan Bakayoko effent pad voor PSV in ruime overwinning tegen Emmen

PSV is zaterdagavond uitstekend van start gegaan in de nieuwe voetbaljaargang van de Eredivisie. Promovendus Emmen ging met ruime 4-1 cijfers voor de bijl.

De beloftevolle Belg Johan Bakayoko (18.) effende het pad voor de Eindhovenaren in het eigen Philips Stadion. Een eigen doelpunt van Maikel Kieftenbeld (26.) en een treffer van smaakmaker Cody Gakpo (38.) zorgden ervoor dat de wedstrijd halfweg al in een beslissende plooi lag. In de tweede helft diepte Gakpo (54.) met z’n tweede goal verder uit, alvorens Ole Rommeny (62.) de eer redde. Yorbe Vertessen stond niet op het wedstrijdblad. De PSV-aanvaller is na een blindedarmontsteking even buiten strijd.

PSV kan zo met het nodige vertrouwen de terugmatch in de derde voorronde van de Champions League thuis tegen het AS Monaco van Philippe Clement aanvatten. De heenwedstrijd in het prinsdom eindigde afgelopen dinsdag onbeslist (1-1). De uiteindelijke winnaar van de dubbele ontmoeting neemt het in de laatste voorronde van het Kampioenenbal op tegen Union Sint-Gillis of Rangers. Voorlopig beschikt de Belgische vicekampioen over de beste papieren na de 2-0 zege van dinsdag tegen de Schotten aan Den Dreef.

Volledig scherm © Photo News

Coach Clement en scorende Diatta danken met Monaco VAR tegen Straatsburg en Sels

Coach Philippe Clement heeft met AS Monaco meteen de koppositie gegrepen in de Ligue 1. In de tweede match van de nieuwe jaargang in de Franse hoogste voetbalafdeling vergooiden de Monegasken zaterdag bijna een dubbele bonus tegen Straatsburg, maar daar stak de VAR een stokje voor (1-2).

Krepin Diatta (43.), die Clement al onder zijn hoede had bij Club Brugge, was op slag van rust de auteur van het openingsdoelpunt. Sofiane Diop (53.) verdubbelde de marge snel na de pauze, alvorens Habib Diallo (65.) de thuisploeg terug in de wedstrijd bracht. De zege leek in extremis te grabbel gegooid te worden door de gelijkmaker van Diallo in de 92e minuut. De VAR schoot Clement en co echter nog te hulp.

Matz Sels stond 90 minuten tussen de palen bij de gastheer, terwijl Eliot Matazo in de slotfase Diatta mocht komen aflossen.

Volledig scherm © AFP

Kompany speelt in tweede wedstrijd met Burnley gelijk tegen Luton

Na het succes van de eerste speeldag in de tweede klasse van het Engelse voetbal kon het Burnley van trainer Vincent Kompany zaterdagmiddag niet winnen van Luton. De wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Vorige week pakte Kompany meteen zijn eerste overwinning met Burnley. The Clarets konden met 0-1 winnen op het veld van Huddersfield. Zaterdag waren de manchappen van Kompany meteen op achtervolgen aangewezen. Al na vijf minuten opende Dan Potts de score voor de bezoekers. Burnley had moeite met het opzetten van een goede aanval. Hoewel de ploeg van de Belgische coach het merendeel van de tijd in balbezit was, ontwikkelde Luton meer kansen. Na de rust kwam Burnley meer in het stuk voor. Vijf minuten na de pauze scoorde Josh Brownhill de gelijkmaker. Burnley kwam helemaal in de wedstrijd en draaide de rollen om, maar de kansen ook omzetten, lukte niet.

Volledig scherm Benson maakte zijn debuut © Photo News

Alfred Schreuder ziet Ajax na rust achterstand ophalen bij Fortuna Sittard

Nederlands landskampioen Ajax heeft zaterdag in zijn seizoensopener van de Eredivisie de verplaatsing naar Fortuna Sittard succesvol afgerond met 2-3.

Halfweg keken de Amsterdammers evenwel nog tegen een achterstand aan na de vroege openingsgoal van Paul Gladon (6.). Net voorbij het uur hadden de troepen van Alfred Schreuder, die Club Brugge vorig jaar in de tweede seizoenshelft nog naar de derde landstitel op rij loodste, de rug al gerecht. Kenneth Taylor (48.), Devyne Rensch (51.) en Brian Brobbey (62.) draaiden de rollen volledig om.

Sensatietransfer Burak Yilmaz maakte met nog een kwartwedstrijd te gaan zijn debuut bij de thuisploeg, en hij kon zijn naam meteen op het scorebord plaatsen in de 87e minuut. Mickael Tirpan speelde op rechstachter de volledige partij mee in het verliezende kamp.

Volledig scherm © Photo News

Luis Suárez flikt het meteen en scoort bij rentree in Uruguayaanse competitie

Luis Suárez heeft bij zijn rentree in de Uruguayaanse competitie voor voetbalclub Nacional meteen gescoord. De ploeg uit hoofdstad Montevideo won de wedstrijd mede dankzij het doelpunt van de 35-jarige aanvaller met 3-0 van Rentistas.

In de tweede helft kwam Suárez in de ploeg en maakte in de 58ste minuut uit een corner van Brian Ocampo met zijn hoofd de 3-0. Het was de tweede competitiewedstrijd voor Nacional. De eerste had de club met 2-1 verloren van Maldonado.

Suárez debuteerde in 2005 in het eerste elftal van Nacional. Een jaar later vertrok hij naar FC Groningen. Vervolgens was hij succesvol met Ajax, Liverpool, FC Barcelona en Atlético Madrid. Suárez wil zich bij Nacional voorbereiden op het WK in Qatar. Hij is met 65 doelpunten topscorer van de nationale ploeg van Uruguay.

Volledig scherm © ANP / EPA

Arsenal wint opener Premier League nu wel

Arsenal mocht het nieuwe seizoen in de Premier League op gang trappen in een Londense derby op bezoek bij Crystal Palace, dat eerder op de avond afscheid nam van de naar DC United vertrokken Christian Benteke. De Gunners triomfeerden met 0-2 dankzij de openingstreffer van Gabriel Martinelli (20') en een eigen doelpunt van Marc Guehi (85') na een goeie actie van Saka. Albert Sambi Lokonga mocht in blessuretijd in het winnende kamp aanvoerder Martin Odegaard nog komen aflossen. Vorig seizoen mocht Arsenal ook al de Premier League op gang trappen. Toen ging de ploeg van Arteta meteen met de billen bloot bij promovendus Brentford (2-0). De hoop op een beter seizoen krijgt meteen vorm.

Lyon wint nipt opener Ligue 1 tegen Ajaccio

Lyon trok een felbevochten overwinning tegen Ajaccio over de streep in de eerste wedstrijd van de Ligue 1. Na affluiten gaf het scorebord 2-1 aan. Tete (12') en Alexandre Lacazette (21'), die overkwam van Arsenal, leken de thuisploeg een zorgeloze avond te bezorgen, tot doelman Anthony Lopes net voor het halfuur rood kreeg en Thomas Mangani (31') van op de penaltystip voor de aansluitingstreffer tekende. In blessuretijd van de eerste helft werden ook de bezoekers tot tien herleid na een tweede gele kaart van Romain Hamouma. Na de onderbreking bleef de score onaangeroerd.

Volledig scherm Lacazette zette bij zijn terugkeer bij Lyon de ploeg op 2-0 tegen Ajaccio. © Photo News

Bayern gaat meteen met 1-6 winnen bij Frankfurt

Bayern München heeft meteen de toon gezet voor de nieuwe voetbaljaargang in de Bundesliga. De landskampioen draaide in de ouverture Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt met 1-6 door de gehaktmolen. Halfweg stond het al 0-5 na een imponerende eerste helft van de Rekordmeister. Joshua Kimmich (5'), Benjamin Pavard (11'), Sadio Mané (29'), Jamal Musiala (35') en Serge Gnabry (43') verzorgden de Beierse doelpunten in de eerste helft. Na de pauze redde Randal Kolo Muani (64') de eer, voordat Jamal Musiala (83') de eindstand bepaalde. Zowel Frankfurt als Bayern treden aan in de groepsfase van de Champions League.

Volledig scherm Jamal Musiala twee keer aan het kanon in Frankfurt. © ANP / EPA

Bayern-spits Choupo-Moting onderging niersteenoperatie

Bayern München-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting heeft vorige week een chirurgische ingreep moeten ondergaan. “Ik heb vorige week een niersteenoperatie ondergaan. De operatie is goed verlopen en ik ben terug in revalidatietraining”, schreef de 33-jarige voetballer donderdagavond laat op Instagram bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed en op het trainingsveld.

Eerder waren er nog geen exacte details over de afwezigheid van de centrumspits. Het is nog onduidelijk wanneer de Kameroense international weer kan aansluiten bij de teamtraining van Bayern. Kampioen Bayern start het nieuwe seizoen in de Bundesliga vanavond/vrijdagavond (20u30) met een trip naar Eintracht Frankfurt.

Volledig scherm Eric Maxim Choupo-Moting, naast Joshua Kimmich. © Sven Hoppe/dpa

Jérémy Taravel stopt

Jérémy Taravel hangt de voetbalschoenen aan de haak, dat heeft hij zopas zelf bekendgemaakt via zijn Instagrampagina. De Franse centrale verdediger, 35 intussen, speelde het gros van zijn carrière in ons land. Zo verdedigde hij de kleuren van onder meer Zulte Waregem, Lokeren, AA Gent, Cercle Brugge en Moeskroen. Tussendoor waren er ook passages bij Lille, Dinamo Zagreb en FC Sion.

Jérémy Taravel hangt de voetbalschoenen aan de haak, dat heeft hij zopas zelf bekendgemaakt via zijn Instagrampagina. De Franse centrale verdediger, 35 intussen, speelde het gros van zijn carrière in ons land. Zo verdedigde hij de kleuren van onder meer Zulte Waregem, Lokeren, AA Gent, Cercle Brugge en Moeskroen. Tussendoor waren er ook passages bij Lille, Dinamo Zagreb en FC Sion.

Benfica, met bankzitter Vertonghen, wint heenduel 3e CL-voorronde vlot van Midtjylland

Benfica heeft dinsdag de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League vlot gewonnen tegen Midtjylland. Het team van Rode Duivel Jan Vertonghen, die wel 90 minuten op de bank bleef, versloeg de Denen in Lissabon met 4-1.

Gonçalo Ramos (17., 33. en 61.) was bij Benfica de grote uitblinker met drie treffers. Ook Fernandez (40.) trof raak. Midtjylland kwam niet verder dan de 4-1 van Sisto (78.) op strafschop.

De return volgt volgende week dinsdag (9 augustus) op Deense bodem. De winnaar van de confrontatie treft in de laatste voorronde (play-offronde) het Oekraïense Dynamo Kiev of Oostenrijkse Sturm Graz.

Volledig scherm © ANP / EPA

Utkus (Cercle Brugge) half jaar out met gescheurde kruisband

Dramatisch nieuws voor Edgaras Utkus. De Litouwer van Cercle Brugge heeft een zware knieblessure opgelopen en zal ten minste zes maanden onbeschikbaar zijn. Utkus (22) moest vorige zaterdag tegen Anderlecht al na een half uur worden vervangen. Na intens medisch onderzoek werd een scheurtje in de voorste kruisband en in de meniscus van zijn rechterknie vastgesteld. De Litouwer wordt eerstdaags geopereerd. (LUVM)

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht aanvaardt schoorsingsvoorstel: Ishaq twee duels geschorst

Anderlecht aanvaardt het schorsingsvoorstel van Abdulrazak Ishaq. De Nigeriaan kreeg van het Bondsparket drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd voor zijn uitsluiting tegen Cercle Brugge. Ishaq mist zo de competitieduels tegen Seraing en STVV. (SVL)

Volledig scherm © Photo News

Benchaib (Kortrijk) riskeert 3 duels schorsing, Albanese (KVO) 2 duels

Amine Benchaib (KV Kortrijk), Abdulrazaq Ishaq (RSC Anderlecht) en Alessandro Albanese (KV Oostende) kregen dit weekend, op speeldag twee in de Jupiler Pro League, een rode kaart onder de neus geschoven. Ze riskeren meerdere wedstrijden schorsing, zo deelde het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) mee.

Het Bondsparket stelde bij Benchaib een sanctie voor van vier wedstrijden, waarvan drie effectief, en een geldboete van 3.500 euro. Albanese hangt een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een boete van 1.500 euro boven het hoofd. En Ishaq krijgt mogelijk een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd.

Spelers en clubs kunnen het voorstel aanvaarden of verwerpen. In het laatste geval komt de zaak dan voor het Disciplinaire Comité.

Volledig scherm © Photo News

Anderlecht kent mogelijke tegenstanders in laatste voorronde Conference League

Anderlecht speelt pas donderdag z'n heenmatch in de derde voorronde van de Conference League tegen het Estse Paide Linnameeskond, maar ook de mogelijke tegenstanders in de eventuele laatste voorronde zijn al bekend. Paars-wit kan daarin uitkomen tegen West Ham, de winnaars van de duels AZ-Dundee United, KuPS Kuopio-Young Boys, Molde-Kisvarda FC en de verliezer van de confrontatie tussen Fenerbahçe en FC Slovacko.

Volledig scherm Anderlecht-coach Felice Mazzu. © Photo News

Antwerp voegt Fischer toe aan Europese lijst

Met het oog op de derde voorronde van de Conference League voert Antwerp één wijziging door aan de Europese squad list. Viktor Fischer komt in de plaats van Emanuel Emegha. Fischer was in het begin van het seizoen geblesseerd, maar is inmiddels weer fit. Afgelopen zondag viel de Deen zelfs even in tegen Zulte Waregem. Bovendien kan Fischer als flankaanvaller uit de voeten, wat van pas komt nu Manuel Benson op het punt lijkt te staan om te vertrekken. Dinsdag wordt er overigens geloot voor de Conference League play-offs. Als Antwerp het Noorse Lilleström opzij zet, moet men aan de bak tegen Fiorentina, de winnaar van Bröndby-Basel, de winnaar van Breidablik-Basaksehir of de winnaar van Apoel-Petropavlovsk. (KDC)

Volledig scherm Fischer tijdens de voorbereiding in duel met Haroun. © Photo News