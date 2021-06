Football Talk. Anders Nielsen nieuwe assistent Antwerp - RSCA praat over Serviër

Anders Nielsen nieuwe assistent Antwerp

Anders Nielsen vervoegt de sportieve staf van Antwerp. De 50-jarige Deen wordt assistent van trainer Brian Priske. Die laatste volgde onlangs Frank Vercauteren op als coach van de Great Old.

Nielsen is geen onbekende. De Scandinaviër speelde zo’n 200 wedstrijden op het hoogste niveau in België, waarvan 31 als aanvaller voor Antwerp in het seizoen 2002-2003. Daarnaast kwam hij ook uit voor Club Brugge, Sint-Truiden en AA Gent.

RSCA praat over Serviër

Anderlecht is volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. In die context ligt er een dossier Njegos Petrovic op het bureau van Peter Verbeke. De 21-jarige middenvelder van Rode Ster Belgrado is een potentiële opvolger voor Albert Sambi Lokonga, die wellicht vertrekt. Sommige bronnen spreken van een paars-wit bod op Petrovic, maar volgens onze info gaat het voorlopig om verkennende gesprekken met de entourage van de speler. Maar wat niet is, kan nog komen, natuurlijk... (PJC)

Kroaat op weg naar Beerschot

Volgens Kroatische bronnen is (flank)aanvaller Leon Krekovic (21) op weg van Hajduk Split naar Beerschot. De bij Hajduk opgeleide Krekovic is een Kroatisch jeugdinternational die in de voorbije maanden werd uitgeleend aan tweedeklasser Dugopolje. Eerder deed Krekovic al ervaring op bij Hajduk B, dat uitkomt in de tweede afdeling. In de eerste ploeg van Hajduk was hij al goed voor een twintigtal optredens. Tijdens de voorbije wintermercato haalde Beerschot ook al verdediger Stipe Radic weg in Split.

Voor het eerst Zuid-Amerikaanse scheidsrechter op EK

Op het EK voetbal dat komende week vrijdag in de Italiaanse hoofdstad Rome op gang wordt getrapt, is voor het eerst een Zuid-Amerikaanse scheidsrechter van de partij, in het kader van een uitwisselingsprogramma met de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (CONMEBOL).

Het betreft de Argentijn Fernando Rapallini. De Spanjaard Jesús Gil Manzano zal in ruil wedstrijden fluiten op de komende Copa America, tenminste als die kan doorgaan. Net zoals in de voorbije grote toernooien zullen er geen Belgische refs van de partij zijn op EURO 2020. Voor het eerst is er met de Française Stéphanie Frappart een vrouwelijke scheidsrechter aangeduid voor een EK bij de mannen. Ze zal als vierde ref fungeren.

In totaal werden door het scheidsrechterscomité van de Europese voetbalbond (UEFA) 19 scheidsrechters en hun teams aangeduid voor de 51 wedstrijden op het komende EK.

Weer uitstel stemming integratie beloften

De berg heeft alweer een muis gebaard. De Pro League stelde alweer de stemming over de integratie van de beloften in de amateurreeksen uit.

De topclubs ijveren voor de integratie van hun U23 in de amateurreeksen. Vier in eerste nationale, vier in tweede nationale, vier in derde nationale. De kleinere clubs willen daar iets voor in de plaats: een extra jaar met 18 in 1A. Zoals de kaarten nu liggen, zullen er komend seizoen drie ploegen rechtstreeks degraderen.

Daarover hebben ze nog steeds geen consensus gevonden. De enige beslissing die uit de bus kwam, was de invulling van een vacant stoeltje in de Raad van Bestuur. De kandidatuur van Walter Damen (Beerschot) werd met ruime meerderheid goedgekeurd. (NVK/KDC)

