Football Talk. Anderlecht vindt oplossingen voor Saïef en Kiese Thelin

Saief en Kiese Thelin weg bij RSCA

Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor Kenny Saief (27). De Amerikaan verhuist naar FC Ashdod, de Israëlische club betaalt een kleine transfersom. Ook Isaac Kiese Thelin (29) vertrekt in principe nog met een definitieve overgang. Verschillende clubs zijn geïnteresseerd, onder wie het Turkse Konyaspor. (PJC)

Robben ontvangt Eredivisie-oeuvreprijs

Arjen Robben ontvangt woensdag de Eredivisie-oeuvreprijs. De nieuwe prijs wordt uitgereikt aan een speler met een uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlands voetbal. Recentelijk beëindigde Robben op 37-jarige leeftijd definitief zijn loopbaan. Hij stond afgelopen seizoen onder contract bij FC Groningen, waar hij zijn carrière ook was begonnen. Hij kwam in zijn loopbaan ook uit voor PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München.

“Robben is het levende bewijs dat jongensdromen kunnen uitkomen. Gezegend met een door God gegeven talent en een buitenaards doorzettingsvermogen heeft hij eigenhandig het aanzien van het Nederlands voetbal nog flink wat mooier gemaakt. Een Hollandse meester”, aldus Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie. “Twaalf keer kampioen geworden, de Champions League gewonnen door zijn goal en Oranje bijna wereldkampioen gemaakt. Bijna. De bal een paar centimeter hoger en nog meer eeuwige roem was hem ten deel gevallen. Nu is de teen van Casillas onderdeel van ons ongewenst collectieve geheugen geworden. Net als de bal op de paal van Rensenbrink.”

Naast de oeuvreprijs, de Speler- en de Speler Onder 21 van het Jaar, worden ook het Doelpunt van het Jaar en de Scheidsrechter van het Jaar bekendgemaakt. Dat gebeurt tijdens een live-uitzending op ESPN.

Götze verlengt contract en blijft twee jaar langer bij PSV

PSV heeft zich voor de komende jaren verzekerd van de diensten van Mario Götze. Het contract van de 29-jarige middenvelder is verlengd tot 2024. De verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. “Ik ben erg gelukkig met wat ik hier heb gevonden”, aldus de 63-voudige Duitse international. Hij tekende in oktober van 2020 voor twee jaar in Eindhoven en speelde sindsdien 35 duels voor PSV. Hij kwam tot nog toe tot tien doelpunten.

Götze heeft het naar zijn zin bij PSV, momenteel koploper in de Eredivisie. “PSV is een fijne club en ik kan hier werken onder een uitstekende coach en begeleidende staf. Daarnaast is de energie die rondom ons team hangt erg prettig. Het totale plaatje klopt en daarom ben ik erg blij dat ik mijn voetbalcarrière hier kan vervolgen.”

PSV verbaasde bijna een jaar geleden met de komst van de voormalig speler van Bayern München en Borussia Dortmund. Na het mislopen van de titel en dit jaar de Champions League was het de vraag of PSV de spelmaker kon behouden. “Het is geen geheim dat Mario een bepalende speler voor het team en in het realiseren van onze ambities is. Er was ons veel aan gelegen om hem langer voor PSV te behouden”, aldus directeur voetbalzaken John de Jong.

Excel Moeskroen strikt Fransman Thomas Robert

De Fransman Thomas Robert heeft een contract tot en met 2023 ondertekend bij Excel Moeskroen, met optie op een bijkomend jaar. Dat heeft de club uit de 1B Pro League maandag bekendgemaakt.

De 21-jarige winger, opgeleid bij Montpellier, zat zonder club sinds hij de Schotse tweedeklasser Airdrieonians eind juni verliet. Na drie speeldagen is Moeskroen nog puntenloos in 1B. De rode lantaarn gaat vrijdag op bezoek bij Deinze.

Amerikaanse doelman Zack Steffen legt positieve coronatest af

Zack Steffen, reservedoelman bij Manchester City, is positief getest op het coronavirus. De Amerikaanse nationale ploeg kon geen beroep op hem doen voor de WK-kwalificatiewedstrijd van zondag in Nashville (Tennessee) tegen Canada (1-1), ook mist hij het duel van woensdag tegen Honduras in de WK-voorronde.

De positieve test raakte enkele uren voor de wedstrijd tegen Canada bekend. Steffen, die donderdag ook al vanwege spasmen in de rug ontbrak tegen El Salvador (0-0), werd meteen geïsoleerd. Hij is in de selectie vervangen door Sean Johnson (New York City).

US Soccer liet verder weten dat nog een ander lid van de Amerikaanse delegatie besmet is geraakt. Juventus-middenvelder Weston McKennie maakte dan weer op Instagram bekend dat hij geschorst was voor de match tegen Canada vanwege schending van het coronaprotocol van het Amerikaanse team. “Ik verontschuldig me voor mijn acties”, zo klinkt het. Wat McKennie precies mispeuterd heeft, wou bondscoach Gregg Berhalter niet zeggen na de wedstrijd.

