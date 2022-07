Football Talk. Anderlecht tegen Paide in Conference League - “WK van Paul Pogba in gevaar”

Anderlecht tegen Paide in Conference League

Anderlecht kent zijn tegenstander in de derde voorronde van de Conference League. Paars-wit neemt het op tegen Paide Linnameeskond. De Estse club, momenteel vierde in de Meistriliiga, haalde het vanavond na strafschoppen van het Armeense Arahat-Armenia. Na 120 minuten stond het 0-0, ook in het heenduel werd er niet gescoord.

De heenmatchen van de derde voorronde vinden plaats op donderdag 4 augustus, de terugwedstrijden gaan door op donderdag 11 augustus. Bij winst moet Anderlecht nog een play-offronde overleven om de groepsfase van de Conference League te bereiken.

“WK van Paul Pogba in gevaar”

Volgens berichten in de Italiaanse media is het WK van eind dit jaar in Qatar mogelijk in gevaar voor de Franse international Paul Pogba, die op training bij zijn club Juventus een blessure aan de meniscus van de rechterknie heeft opgelopen.

Juve-huiskrant La Stampa meldt dat er momenteel bekeken wordt welke behandeling Pogba zal ondergaan. Afhankelijk daarvan, zou hij twee tot vijf maanden buiten strijd zijn. In dat laatste geval mag de Franse metronoom op het middenveld een kruis maken over het WK, waar Frankrijk zijn wereldtitel verdedigt. In 2018 in Rusland kroonden Les Bleus zich voor de tweede keer in de geschiedenis tot wereldkampioen. Dat gebeurde dankzij 4-2 winst in de finale tegen Kroatië, onder regie van Pogba.

De Franse international keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na zes seizoenen bij Manchester United. Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo’n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester.

PSV’er Vertessen aan de kant na blindedarmoperatie

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij is aanvaller Yorbe Vertessen even kwijt. Onze landgenoot is woensdagavond geopereerd aan een blindedarmontsteking, zo meldt de Eindhovense Eredivisionist donderdag op de website. De operatie is geslaagd, Vertessen is alweer thuis.

Wel moet de 21-jarige aanvaller twee weken rust houden voordat hij de training kan hervatten. Vertessen mist daardoor in ieder geval de strijd met Ajax om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag en de duels met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League, die worden gespeeld op 2 en 9 augustus. Tussen die duels door begint PSV op 6 augustus de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

Boezemvriend van José Mourinho en Luciano D’Onofrio jeugdcoach bij FC Seraing

FC Seraing heeft voor zijn U23, die in tweede nationaal ACFF uitkomen, Luis Norton de Matos aangeworven als coach. Voor wie minder dan 50 is, doet de naam allicht niet onmiddellijk een belletje rinkelen. De inmiddels 68-jarige Portugees heeft als profvoetballer nochtans een Belgisch verleden. Hij behoorde bij Standard tot de kern die — onder leiding van de Oostenrijkse coach Ernst Happel en met onder meer Michel Preud’homme, Eric Gerets, Gerard Plessers, Jos Daerden, Simon Tahamata, Eddy Voordeckers en Ralf Edström — in 1981 de Beker van België won (4-0 tegen Lokeren).

Luis Norton de Matos keerde het daaropvolgende seizoen terug naar Portugal en lag er aan de basis van de transfer van Luciano D’Onofrio van het Amerikaanse Houston Hurricane naar zijn nieuwe club, Portimonense SC, waar de latere spelersmakelaar en topman van FC Porto en Standard, zijn carrière als profvoetballer afsloot na een driedubbele beenbreuk. Luis en Luciano hebben een boezemvriend gemeen: José Mourinho.

Als jeugdcoach werkte Norton de Matos in een recent verleden bij Antwerp (met Luciano D’Onofrio als sportieve baas) en LOSC Lille. Dat D’Onofrio, momenteel raadsman van FC Metz-voorzitter Bernard Serin, een hand heeft in de komst van Norton de Matos naar satellietclub FC Seraing lijdt geen twijfel. (AR)

UEFA gaat een jaar lang staantribunes uittesten

De UEFA heeft woensdag aangekondigd dat het voor één seizoen staanplaatsen gaat toelaten in Frankrijk, Engeland en Duitsland. De maatregel werd door meerdere supportersverenigingen al langer aangevraagd.

Staantribunes, een manier om supporters dichter bij mekaar te brengen en de capaciteit van stadions te vergroten, werden verboden na de Hillsborough-tragedie in 1989 en die in Furiani in 1992, maar zijn geleidelijk aan teruggekeerd “in sommige nationale competities”, aldus de UEFA in een verklaring.

De betrokken fans en clubs, te beginnen met Borussia Dortmund en zijn legendarische “Gele Muur” met 24.000 staanplaatsen, hebben er daarom bij de organisatie op aangedrongen “te overwegen dit concept uit te breiden naar Europese wedstrijden”, voegde de UEFA toe.

Het uitvoerend comité van de UEFA heeft woensdag beslist om tijdens het seizoen 2022/23 in de drie betrokken landen (Frankrijk, Engeland en Duitsland) staanplaatsen toe te staan, in afwachting van een mogelijke uitbreiding naar andere landen.

“Het doel is na te gaan of en onder welke voorwaarden staantribunes in alle veiligheid opnieuw in UEFA-wedstrijden kunnen worden ingevoerd”, aldus de UEFA. Uit een studie uit 2021 van de Ecole Polytechnique kwam aan het licht dat er op “enorm verschillende manieren te werk wordt gegaan in verschillende landen, regio’s en zelfs steden van hetzelfde land.”

Vooral de veiligheid op de staantribunes is een hekel punt. Maar de 100%-zitplaatsenregel die de UEFA voor zijn competities oplegt, raakt “achterhaald” naarmate stadions worden gerenoveerd, klonk het bij Football Supporters Europe (FSE), dat het project in een aparte verklaring toejuicht.

“Dit is een historische overwinning voor de Europese fans. We zijn blij dat de UEFA zich heeft gebaseerd op feiten uit het veiligheidsbeleid, dat rekening houdt met de behoeften en verwachtingen van actieve fans”, aldus Gregor Weinreich, bestuurslid van het FSE en coördinator van de campagne ‘Europe Wants to Stand’ dat in 2019 van start ging.

Onuachu mist wellicht ook match tegen Standard

Paul Onuachu (28) is hoogst onzeker voor de match tegen Standard van zondag. De Nigeriaanse spits van Racing Genk liep in de voorbereiding een blessure aan de adductoren op en heeft de groepstraining nog altijd niet kunnen hervatten. Vandaag trainde hij individueel. (BFA)

STVV-verdediger Bauer wil naar Midden-Oosten en stuurt kat naar training

Robert Bauer weigert voorlopig om te trainen bij STVV. De Kanaries sloegen onlangs een bod op hem af van een club uit het Midden-Oosten en dat zint de speler niet. De Duitser wil dichter bij de familie van zijn echtgenote in Dubai gaan wonen en heeft zijn zinnen op een transfer gezet.

“De club heeft begrip voor de gezinssituatie van de speler en de noodzaak om dichter bij het Midden-Oosten te gaan wonen, maar er moet een eerlijke oplossing worden gevonden voor alle partijen", laat STVV weten. “Door de mentale terugslag hiervan heeft Robert sinds dinsdag niet meer getraind. Als club respecteren we de mentale problemen van spelers, maar we verwachten ook dat spelers zich als professionals gedragen. De speler staat nog steeds onder contract bij STVV en we verwachten dat hij dit respecteert.”

Bauer tekende vorig jaar een contract bij STVV. Afgelopen weekend stond hij nog 90 minuten op het veld tegen Union (1-1). Eerder deze zomer sloeg hij de stage van de Kanaries al over. (BFA)

Standard verlengt contract toptalent Noubi (17)

Standard heeft Lucas Noubi langer aan zich weten te binden. De 17-jarige verdediger geldt als een van toptalenten van de Luikse jeugdopleiding. Noubi ligt nu tot medio 2025 onder contract op Sclessin. Vorige week viel hij tegen AA Gent (2-2) nog in. (BFA)

Sergio Gómez hervat groepstraining

Goed nieuws vanop Neerpede. Sergio Gómez heeft de groepstrainingen hervat. De Spanjaard sukkelde de voorbije maanden met pubalgie, maar speelde toch het grootste deel van de play-offs. Nu is Gómez pijnvrij, al lijkt Anderlecht niet zinnens risico’s te nemen met hem. De match op Cercle Brugge van dit weekend komt sowieso te vroeg en mogelijk mist Gómez ook nog de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Conference League, volgende week donderdag in Estland of Armenië. (SVL)

Duizenden Roma-fans verwelkomen Dybala

Paulo Dybala, nieuwe speler van AS Roma, werd vandaag als een held onthaald in de Italiaanse hoofdstad. Duizenden supporters verwelkomden de Argentijnse aanvaller. Dybala groette het publiek voor het Palazzo della Civiltà Italiana. En dat leverde schitterende beelden op.

Dybala nam eerder afscheid van Juventus, waar hij in zeven seizoen liefst twaalf prijzen pakte. Hij speelde 291 wedstrijden voor de Oude Dame en kwam daarin tot 115 goals.

Alison Brittain wordt eerste vrouw aan het hoofd van de Premier League

Alison Brittain is als eerste vrouw ooit verkozen tot voorzitter van de Premier League, zo raakte vandaag bekend. De 57-jarige Brittain werd unaniem verkozen door de twintig clubs uit de Engelse hoogste afdeling. Ze volgt begin 2023 Peter McCormick op, die na het ontslag van Gary Hoffman sinds januari als interim-voorzitter fungeert. Brittain was voorheen president-directeur van hotel- en restaurantketen Whitbread, nadat ze eerst werkte in de banksector.

“Ik was als kind al fan van voetbal en ik ben verheugd om verkozen te zijn tot voorzitter van de Premier League”, verklaarde ze in een persbericht.

“Alison heeft een positieve impact gehad op alle organisaties waar ze deel van uitmaakte. Ze is een uitstekende zakenvrouw”, benadrukte Richard Masters, algemeen directeur van de Premier League.

KVK-supporters zijn woest

De KVK-supporters hebben vannacht hun ongenoegen geuit tegen het bestuur door spandoeken met rake boodschappen op te hangen. Vooral eigenaar Vincent Tan wordt op de korrel genomen. De Maleisiër is amper tot nooit aanwezig op de club en dat stoort de supporters. De volgende thuismatch zal er waarschijnlijk opnieuw een protestactie zijn. Ook Aleksandar Radovanovic sprak klare taal op zijn Instagram. “Don’t let your loyalty become slavery” – laat je loyaliteit geen slavernij worden. De Serviër wilt graag vertrekken, maar de West-Vlamingen laten hem voorlopig niet gaan. (IVDA)

Noodlot slaat toe voor Luca Oyen: gescheurde kruisband en maanden aan de kant

Een drama voor Luca Oyen. Het 19-jarige toptalent van Racing Genk moest zondag tegen Club Brugge (3-2) vlak voor rust geblesseerd naar de kant en het verdict is bijzonder hard. Het medische onderzoek van maandag bracht aan het licht dat Oyen de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd. Hij zal later deze week geopereerd worden en wacht vervolgens een maandenlange revalidatie. Bijzonder zuur voor de jeugdinternational, die dit seizoen volop zijn kans ging krijgen bij Racing Genk. (BFA)

Supporters keren zich tegen Belhocine, maar KVK-voorzitter Ronny Verhelst blijft hem steunen

KV Kortrijk speelde zaterdagavond een prima eerste helft tegen OH Leuven, maar zakte na rust volledig weg. Uiteindelijk werd het 0-2 voor de Leuvenaars. De supporters van KVK waren duidelijk misnoegd en riepen: “Belhocine buiten!” KV Kortrijk eindigde het vorige seizoen met een dramatische reeks van 6 op 42 en dus had niemand verwacht dat de Franse Algerijn aan boord zou blijven, maar het gebeurde toch. Zijn krediet bij de fans is duidelijk op, maar voorzitter Ronny Verhelst staat achter zijn coach. “Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken”, vertelt hij. “We hebben het volste vertrouwen in Karim en geloven nog steeds in hem.” Zondag maken de West-Vlamingen de verre verplaatsing naar Seraing. De Kerels kunnen maar beter winnen, willen ze niet meteen in de problemen komen. Het zou Belhocine ook wat ademruimte geven. (IVDA)

Ajax schrapt oefenduel in Oostenrijk na meerdere coronagevallen

Ajax komt zaterdagmiddag in Oostenrijk niet in actie tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers en de Duitse club hebben besloten het oefenduel te schrappen wegens enkele coronagevallen in de selectie van Ajax, zo maakte het team van coach Alfred Schreuder zaterdag bekend.

De positieve gevallen werden vrijdagavond duidelijk. “Nadat hierover contact is opgenomen met de tegenstander, is gezamenlijk besloten geen risico te nemen en de wedstrijd om die reden niet door te laten gaan”, meldde Ajax op de website. Onduidelijk is welke spelers corona hebben.

De spelers en stafleden van Ajax vliegen zaterdag zonder de positief geteste Ajacieden terug naar Nederland. Zij blijven achter in Oostenrijk. Begin dit jaar ontstond er ophef omdat Ajax tijdens een trainingskamp in Portugal de quarantaineregels overtrad. Ook toen had de club te maken met coronagevallen, maar vervolgens liet Ajax de positief geteste spelers toch terug naar Nederland vliegen.

Dedryck Boyata moet aanvoerdersband inleveren bij Hertha Berlijn

Dedryck Boyata (31) is niet langer kapitein van Hertha Berlijn. Coach Sandro Schwarz heeft de aanvoerdersband voor het komende seizoen gegeven aan de Duitse linksachter Marvin Plattenhardt (30). Dat heeft de Bundesliga-club vrijdag bekendgemaakt.

Boyata droeg de voorbije twee seizoenen de aanvoerdersband bij Hertha. De centrale verdediger speelt sinds 2019 voor Die Alte Dame, hij kwam toen over van Celtic. De Rode Duivel heeft nog tot 30 juni 2024 een contract in Berlijn.

Schwarz is sinds deze zomer de nieuwe coach van Hertha. Hij nam de plaats in van interim-coach Felix Magath. Die hield de club na winst in de barrageduels tegen Hamburg in de Bundesliga en kondigde daarna zijn afscheid aan. Aanvallende middenvelder Kevin-Prince Boateng is komend seizoen de vicekapitein bij Hertha BSC.

Legendarische Duitse oud-kapitein Uwe Seeler (85) is overleden

In het Duitse Norderstedt is de voormalige aanvoerder van de Duitse nationale ploeg Uwe Seeler overleden. Hij werd 85. Het bericht is door de familie bevestigd aan de krant Bild.

Uwe Seeler was een levende legende in de Noord-Duitse havenstad. Hij verdedigde de kleuren van Hamburg SV van 1953 tot 1972 en maakte meer dan 400 doelpunten in bijna 500 wedstrijden voor de club van zijn hart. Zijn komst zorgde voor de grote successen van de slapende reus die HSV voordien was. Met Seeler werd Hamburg kampioen in 1960 en bekerwinnaar in 1963 en bereikte het in 1967 de finale van Europacup 2, die tegen AC Milaan werd verloren.

Voor de (West-)Duitse Mannschaft speelde hij op vier Wereldbeker-eindrondes tussen 1958 en 1970, maar hij won er geen enkel. In 1954, toen West-Duitsland wereldkampioen werd na het Mirakel van Bern tegen Hongarije, oordeelde bondscoach Sepp Herberger dat de 17-jarige Seeler te jong was voor een WK-selectie. “Daar baal ik nu nog altijd van”, liet de HSV-legende enkele jaren geleden optekenen. Seeler maakte 9 WK-doelpunten in 22 wedstrijden, zijn laatste - een achterwaartse kopbal in de kwartfinale tegen Engeland - was daarbij het meest tot de verbeelding sprekend. Voor de Mannschaft scoorde hij in totaal 43 keer in 72 interlands.

Seeler bleef Hamburg zijn hele carrière trouw, ondanks aanbiedingen van Inter Milaan (waar coach Helenio Herrera hem wilde) en Barcelona. Zes jaar na zijn afscheid van Hamburg, speelde hij op zijn 42ste wel nog één wedstrijd voor het Ierse Cork City.

“Uns Uwe”, zoals hij door de Hamburg-fans liefkozend werd gedoopt, werd in 1995 ook gedurende enkele jaren voorzitter van Hamburg SV. Na duistere financiële verwikkelingen trad hij evenwel af, ook al werd hij persoonlijk nooit ergens van beschuldigd. Maar het vloekte met zijn eerlijkheidsgevoel. In zijn laatste levensjaren had Uwe Seeler veel last van een broze gezondheid. Hij lag lang in het ziekenhuis met ademhalingsmoeilijkheden, nadat hij bij een val thuis ook een heup had gebroken. (LUVM)

Geen Onuachu tegen blauw-zwart

Slecht nieuws voor Racing Genk. De ploeg van Wouter Vrancken kan zondag op Club Brugge geen beroep doen op Paul Onuachu. De 28-jarige Gouden Schoen hervatte eerder deze week de training nadat hij zich op stage blesseerde aan de adductoren, maar is nu toch weer in behandeling. Hij is out voor het treffen van dit weekend tegen de landskampioen, waardoor Cyriel Dessers naar alle waarschijnlijkheid zal starten. Genk kan verder geen beroep doen op Mujaid Sadick. De Spaanse verdediger kampt met een kneuzing aan de dij. (BFA)

De Bruyne leidt Man City voorbij Mexicaanse topclub

Kevin De Bruyne heeft woensdag in Houston zijn eerste voorbereidingsmatch op het nieuwe seizoen afgewerkt en de Rode Duivel maakte meteen indruk. Met twee goals leidde hij Manchester City naar een 2-1 zege tegen de Mexicaanse topclub Club América.

De Bruyne, die de aanvoerdersband droeg, opende de score na een halfuur. Na een knappe actie borstelde hij de bal van net buiten de zestien tegen de touwen. América-doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) kon er niet bij. Henry Martin (43.) maakte vervolgens gelijk, maar nog voor rust bracht De Bruyne (45.+1) City opnieuw op voorsprong. Na een heerlijke assist van Riyad Mahrez schoof hij de bal door de benen van Ochoa in het net, 2-1. Na rust werd er niet meer gescoord.

Bij City bleef megatransfer Erling Haaland, die deze zomer voor 60 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, nog het hele duel op de bank. Hij krijgt mogelijk zijn kans zaterdag, in de oefenmatch in Green Bay (Wisconsin), tegen Bayern München.

BEKIJK. Kevin De Bruyne na de zege van Man City

Ook Michy Batshuayi (Chelsea) en Albert Sambi Lokonga (Arsenal) kwamen woensdagnacht in actie.

Batshuayi stond aan de aftrap voor Chelsea bij Charlotte. Hij werd aan de pauze gewisseld en zag zijn team na strafschoppen verliezen (1-1 na pen. 5-3).

Sambi Lokonga mocht het eerste uur meespelen voor Arsenal bij Orlando. Onze landgenoot gaf de assist voor het openingsdoelpunt van Martinelli. De Gunners wonnen uiteindelijk met 1-3.

Mané, De Ligt en Zirkzee scoren voor Bayern

Bayern München heeft woensdagnacht, in haar eerste oefenmatch voor het nieuwe seizoen, nog eens de puntjes op de i gezet. De ‘Rekordmeister’ versloeg in Washington MLS-club DC United, met 2-6. Nieuwkomers Sadio Mané en Matthijs de Ligt en de van Anderlecht teruggekeerde Joshua Zirkzee pikten hun doelpuntjes mee.

Mané, die in het tussenseizoen voor zo’n veertig miljoen euro overkwam van Liverpool, opende de score na vijf minuten vanop de strafschopstip. Vervolgens diepten Marcel Sabitzer (12.) en Serge Gnabry (44.) de score nog voor rust uit. Na de pauze viel De Ligt in en de Nederlander trof nauwelijks twee minuten in de tweede helft ook raak. Bayern betaalde Juventus eerder deze week zo’n 67 miljoen euro voor de verdediger.

Het vijfde doelpunt kwam op naam van Joshua Zirkzee (51.), die na zijn succesvolle uitleenbeurt aan Anderlecht mogelijk kansen krijgt bij Bayern. De Duitse kampioen verkocht de voorbije dagen immers prijsschutter Robert Lewandowski aan FC Barcelona.

Thomas Müller (90.+2) zorgde voor het laatste doelpunt van Bayern, tussendoor konden ook Skage Lehland (54.) en Theodore Ku-DiPietro (83.) de eer redden voor DC United. Daar stond Andy Najar (ex-Anderlecht) aan de aftrap en viel Chris Durkin (ex-STVV) in. Nieuwe coach Wayne Rooney zat er nog niet op de bank.

Teelbalkanker vastgesteld bij Dortmund-spits Sébastien Haller

Bij Sebastien Haller is na medisch onderzoek een tumor in zijn testikels ontdekt, zo meldt Borussia Dortmund. De spits moest wegens vroegtijdig het BVB-trainingskamp in Bad Ragaz, Zwitserland verlaten omdat hij zich niet goed voelde.

De 28-jarige international uit Ivoorkust is al teruggereisd naar Duitsland. De komende dagen vinden verdere onderzoeken plaats in een gespecialiseerd medisch centrum.

“Dit nieuws kwam als een schok voor Sebastien Haller en voor ons allemaal. De hele BVB-familie wenst Sebastien zo spoedig mogelijk een volledig herstel en dat we hem snel weer mogen knuffelen. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt”, zegt BVB-sportdirecteur Sebastian Kehl.

Borussia Dortmund vraagt ​​dat de privacy van de speler en zijn familie wordt gerespecteerd en dat er geen vragen worden gesteld.

Zlatan Ibrahimovic verlengt bij AC Milan

“The story continues”, met deze woorden kondigde AC Milan zopas de contractverlenging aan van Zlatan Ibrahimovic (40). De Zweedse spits doet er nog een jaartje bij, tot 2023, in het rood-witte shirt van de Rossoneri.

Racing Genk zwaait clubicoon Pierre Denier in stijl uit

Fandag in Genk vandaag en die staat bijna volledig in het teken van Pierre Denier. Het clubicoon zwaaide in stijl uit: in een open bus en onder begeleiding van luid applaus. Denier was in totaal 48 jaar verbonden aan de Limburgse club en had er meerdere functies. Hij vervulde de laatste jaren de rol van teammanager. Genk speelt om 16 uur een oefenwedstrijd tegen het Griekse AEK Athene. De opstelling: Vandevoordt - Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga - Heynen, Hrosovsky, Trésor - Ito, Dessers, Oyen. (BFA)

Kompany en Burnley winnen oefenduel van Shrewsbury Town, Bastien maakt eerste goal

Het Burnley van coach Vincent Kompany heeft vrijdagavond in haar tweede oefenduel van het seizoen met 1-3 de maat genomen van derdeklasser Shrewsbury Town. Nieuwkomer Samuel Bastien fleurde zijn debuut op met het openingsdoelpunt. Ook de Ier Josh Cullen, die met Kompany mee overkwam van Anderlecht, kwam voor het eerst in actie voor de Clarets.

Bastien bracht de bezoekers na 27 minuten op voorsprong met een laag schot. Na de gelijkmaker van Jordan Shipley (46.) bezorgden Ne-Jai Tucker (59.) en Bobby Thomas (85.) het team van Kompany alsnog de zege. Bastien speelde de hele eerste helft, Cullen werd na een uur naar de kant gehaald door Kompany.

Burnley begint op 29 juli aan de Championship, de Engelse tweede klasse, met een verplaatsing naar Huddersfield Town. Het won op 1 juli haar eerste oefenduel van het seizoen met 1-0 van vierdeklasser Rochdale. Zondag vertrekt Burnley voor een week op trainingskamp naar de Portugese hoofdstad Lissabon.

Manchester City legt Mahrez tot 2025 vast

Manchester City heeft flankspeler Riyad Mahrez voor twee extra jaren vastgelegd. De 31-jarige Algerijn kwam in de zomer van 2018 over van Leicester City. Hij had in Manchester nog een contract tot medio 2023, maar dat werd opengebroken tot 2025. In vier seizoenen speelde Mahrez 189 wedstrijden voor City, waarin hij 63 keer scoorde en 45 assists gaf. Hij hielp de club uit Manchester aan drie Premier League-titels, drie League Cups en een FA Cup. Hij haalde in 2021 ook de finale van de Champions League.

Mahrez zelf was erg tevreden met zijn nieuw contract: “Ik ben erg blij. Ik heb genoten van elke minuut bij de club. Het is een eer om deel uit te maken van dit team,” aldus Mahrez. “Ik wil ook nog even Pep, Txiki en de staff bedanken voor de manier waarop ze mij hebben geholpen in mijn ontwikkeling,” voegde hij nog toe. Met Txiki doelt Mahrez op sportief directeur Txiki Begiristain, die net als de Algerijn in de wolken was: “Met zijn skills, talent en toewijding heeft hij deze club enorm veel bijgebracht. Ik weet dat Pep en zijn staff graag werken met Riyad.”

Nieuw thuistenue Club Brugge en Standard gepresenteerd

Vanaf vandaag kunnen de supporters van Club Brugge zich een exemplaar van het nieuwe thuisshirt aanschaffen. De landskampioen stelde het truitje vanmorgen voor op sociale media. Met “In case you've missed it” verwijst Club Brugge met een knipoog naar het foutje van speler Abakar Sylla, die het shirt gisteren per ongeluk al had gedeeld op zijn sociale media.

Ook dit jaar wordt gekozen voor een design met verticale strepen, uiteraard in blauw en zwart. Tot vandaag werkte Club alle oefenmatchen af in het witte uittenue, in de Supercup tegen AA Gent komt blauw-zwart wellicht voor het eerst in dit nieuwe tenue in actie.

En ook Standard presenteerde hun nieuwe outfits voor het seizoen 2022/23. Zij kozen voor rood met witte accenten in het thuistenue, en zwart-grijs-goud als tweede shirt.

Luc Nilis en Phillip Cocu openen PSV Walk of Fame

Luc Nilis, Phillip Cocu, Hans van Breukelen, Berry van Aerle en de familie van wijlen Willy van der Kuijlen openen zaterdag tijdens de fandag van PSV de zogenoemde PSV Walk of Fame. De clubiconen werden verkozen door duizenden PSV-supporters die hun favoriete top drie aller tijden samenstelden.

De Walk of Fame bestaat uit tegels met voet- of handafdrukken van de voormalige topspelers van PSV. Nilis speelde zes jaar bij PSV, en scoorde daarin 133 goals en gaf 62 assists.

Ousmane Dembélé (25) verlengt bij Barcelona

Het was lang twijfelachtig of Dembélé bij Barcelona zou blijven of transfervrij zou vertrekken. Het is het eerste geworden. De Franse winger tekende bij tot 2024. Dembélé kwam in 2017 voor 140 miljoen euro over van Dortmund. In totaal speelde hij al 150 wedstrijden voor de Catalaanse club waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 34 assists.

Lewandowski hervat voorlopig training met Bayern München

Robert Lewandowski heeft voor het eerst na zijn vakantie deelgenomen aan de groepstraining van Bayern München. De 33-jarige Poolse spits staat in de belangstelling van FC Barcelona, dat volgens verscheidene media deze week met een nieuw en definitief bod van 50 miljoen euro (plus bonussen) komt.

Lewandowski heeft nog een contract voor een jaar bij Bayern. De aanvaller gaf in een vroegtijdig stadium te kennen de club te willen verlaten. Het bestuur van Bayern houdt Lewandowski vooralsnog aan zijn contract. ‘Lewa’ speelt al sinds 2014 in München.

De Pool kiest niet voor de weg van het conflict. Zoals afgesproken meldde hij zich dinsdag in het ziekenhuis voor de jaarlijkse onderzoeken bij de spelers van Bayern en ook op de eerste training was hij present.

Zaterdag staat de presentatie van de selectie van Bayern München voor de fans in de Allianz Arena op het programma, waarna de selectie voor een trainingskamp naar de Verenigde Staten vertrekt. FC Barcelona verblijft de komende weken ook in de Verenigde Staten.

Filippo Inzaghi gaat als coach aan de slag bij Reggina in Serie B

Reggina heeft de komst van Filippo Inzaghi als nieuwe trainer aangekondigd. De 48-jarige voormalige aanvaller van Juventus en AC Milan heeft een driejarig contract ondertekend bij de Serie B-club.

Felice Saladini, de eigenaar van Reggina, zei blij te zijn met de komst van Inzaghi, met wie hij een project op lange termijn voor ogen heeft. “Het gaat om een solide project gebaseerd op veel werk, concrete feiten en veel enthousiasme”. Ook zijn voorzitter Marcello Cardona kijkt uit naar de samenwerking. “Met een bladzijde per keer schrijven we en consolideren we de toekomst van onze geweldige club.”

Samen met zijn eigen technische staf heeft ‘Pippo’ Inzaghi een driejarig contract ondertekend bij de Serie B-club. Hij krijgt de taak om Reggina terug naar de top van de ranglijst te leiden en te proberen de promotie, die hij eerder met Benevento verzekerde in 2019/20, veilig te stellen. Vorig seizoen stond de Italiaan aan het hoofd van Brescia in de Serie B, voordat hij op 23 maart werd ontslagen.

Antwerp in tweede voorronde Conference League tegen Kosovaarse club Drita

Antwerp neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen Drita. Die Kosovaarse club schakelde het Finse Inter Turku uit. Turku had de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen, maar dat trok de Kosovaarse vicekampioen op eigen terrein recht met een 3-0-zege. Marko Simonovski en Arbnor Muja scoorden.

Antwerp ontvangt Drita op 21 juli en speelt de terugwedstrijd een week later op verplaatsing.

Rooney keert als coach terug naar D.C. United

Wayne Rooney keert terug naar de Major League Soccer (MLS), de Noord-Amerikaanse competitie, om D.C. United te coachen. Rooney was er in 2018 en 2019 actief als speler. “Wayne is een voetballegende en een van de meest opwindende en dynamische coaches in onze sport,” vertelde D.C. United co-voorzitter Jason Levien. “Hij heeft in zijn jonge trainerscarrière al bewezen dat hij een groep door tegenslagen kan leiden.”

DC United staat momenteel voorlaatste in de Eastern Conference, met 17 punten uit 17 wedstrijden. De Argentijnse coach Hernan Losada (ex-Beerschot) werd na de zesde speeldag van het seizoen ontslagen wegens de slechte resultaten. Chad Ashton werd daarna aangesteld als interim-coach, maar de resultaten volgden niet: de ploeg uit Washington verloor vrijdag met 7-0 van Philadelphia Union, de tweede in de stand.

De 36-jarige Rooney, die sinds zondag in Washington is, zal officieel het roer overnemen zodra hij zijn werkvisum heeft gekregen De voormalige Engelse international nam eind juni afscheid als coach van Derby County in de Engelse tweede divisie, zijn eerste ervaring als hoofdcoach. Hij kon niet voorkomen dat de club degradeerde. Derby County werd aan het begin van het seizoen zwaar bestraft met een aftrek van 21 punten wegens boekhoudkundige tekortkomingen.

Racing Genk stelt z’n nieuwe truitjes voor:

Manchester City breekt het contract van middenvelder Rodri open

Manchester City heeft dinsdag het contract van middenvelder Rodri opengebroken. De 26-jarige Spanjaard, wiens contract nog liep tot eind juni 2024, ligt nu vast tot medio 2027.

Rodrigo Hernandez Cascante, kortweg ‘Rodri’, maakte in de zomer van 2019 de overstap van Atlético Madrid. In de rug van spelverdeler Kevin De Bruyne groeide hij al snel uit tot een vaste waarde bij de Citizens. In drie seizoenen in Manchester kwam hij tot 151 officiële duels, waarin hij dertien goals maakte en negen assists gaf. Hij vulde zijn prijzenkast in die periode met twee landstitels en twee League Cups. Vorig jaar werd de Champions League-finale verloren.

Rodri is ook 33-voudig Spaans international en was met ‘La Roja’ vorig jaar aanwezig op het EK (halve finale) en de eindronde van de Nations League (verliezend finalist).

Marco Richter (Hertha Berlijn) moet onder het mes voor tumor op teelbal

Marco Richter, voetballer bij Hertha Berlijn, moet binnenkort geopereerd worden om een teelbaltumor te laten verwijderen. Dat maakte zijn ploeg dinsdag bekend.

“Marco krijgt van ons alle mogelijke steun in deze situatie. We hopen dat hij zo snel mogelijk opnieuw gezond zal terugkeren”, zegt technisch directeur Fredi Bobic. “Zodra we meer informatie hebben over zijn genezingsproces, zullen we daarover communiceren”, aldus Bobic.

De 24-jarige aanvaller kwam tijdens de zomer van 2021 over van FC Augsburg en maakte in zijn eerste seizoen in Berlijn vijf doelpunten in dertig wedstrijden. Onder nieuwe coach Sandro Schwarz was Richter uitgegroeid tot vaste waarde op de rechterflank. Hertha reisde dinsdag af voor een trainingskamp naar Engeland. Bij Hertha Berlijn spelen met aanvoerder Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, teruggekeerd van een uitleenbeurt aan Wolfsburg, twee Belgen.

Portugees Rui Vitoria is de nieuwe bondscoach van Egypte

Rui Vitoria is de nieuwe bondscoach van de Egyptische nationale ploeg. De 52-jarige Portugees ondertekende een contract voor vier jaar. Vitoria is al derde bondscoach dit jaar van Egypte, dat zich niet wist te plaatsen voor het komende WK in Qatar (21 november-18 december). Vitoria volgt de Egyptenaar Ehab Galal op, die vorige maand na drie wedstrijden werd ontslagen. Carlos Queiroz, een landgenoot van Vitória, was de voorganger van Galal.

Vitoria was eerder als clubcoach aan de slag in eigen land bij Paços Ferreira, Vitoria Guimaraes en Benfica. Hij leidde ook het Saoedische Al-Nassr en het Russische Spartak Moskou. Met zowel Benfica (2x) als Al-Nassr veroverde hij de nationale titel. Egypte verloor in februari in de finale van de Afrika Cup na strafschoppen van Senegal.

Standard heeft trainer voor U23 gevonden

SL16 FC, de beloftenploeg van Standard die komend seizoen uitkomt in 1B, heeft eindelijk een trainer gevonden: de Marokkaanse Duitser Joseph Laumann. Laumann, een ex-speler van Schalke, werkte voor Bochum en recenter voor Barnsley. Hij was bij de Engelse club onder meer assistent van Valérien Ismaël. De 38-jarige oefenmeester krijgt Kevin Caprasse als assistent. (BFA)

Mané en Salah kunnen opnieuw Afrikaans Voetballer van het Jaar worden

De Afrikaanse Voetbalfederatie CAF heeft tien genomineerden bekendgemaakt die kans maken om de Senegalees Sadio Mané op te volgen als Afrikaans Voetballer van het Jaar. Mané won in 2019, nadat hij twee jaar op rij tweede was geworden achter zijn Egyptische Liverpool-ploegmaat Mohamed Salah. De voorbije twee jaar was er wegens de pandemie geen verkiezing.

Mané, die deze zomer Liverpool voor Bayern München ruilde, maakt kans om zichzelf op te volgen en Salah kan een derde keer op de erelijst komen. Met de Algerijn Riyad Mahrez (Manchester City), winnaar in 2016, is er nog een derde ex-laureaat bij de genomineerden. De Kameroeners Karl Toko Ekambi (Lyon) en Vincent Aboubacar (Al Nassr), de Ivoriaan Sébastien Haller (Borussia Dortmund), de Guineeër Naby Keita (Liverpool), de Marokkaan Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) en de Senegalezen Edouard Mendy (Chelsea) en Kalidou Koulibaly (Napels, ex-Genk) zijn de andere genomineerden. De winnaar wordt donderdag 21 juli op een gala in het Marokkaanse Rabat bekendgemaakt.

