Football Talk. Anderlecht spreekt met Argentijn om vertrek Sambi Lokonga op te vangen - Standard stelt nieuwe truitjes voor - Botaka en Arslanagic naar Gentse B-kern

Standard presenteert nieuwe truitjes

Standard heeft zijn nieuwe truitjes voor het seizoen 2021-2022 gepresenteerd. Zoals gebruikelijk kiezen de Rouches voor rood als thuisshirt en voor wit met rode accenten in het uittenue. Standard viert dit seizoen overigens zijn 100ste seizoen op een rij in eerste klasse — een unicum in België. Om die prestatie in de verf te zetten, staat er op beide shirts onder het logo ‘D-100' vermeld. De nieuwe truitjes zijn nu al online te koop, vanaf 1 juli zijn ze ook verkrijgbaar in de fanshop.

Volledig scherm De nieuwe shirts van Standard. © Standard

Anderlecht speurt naar opvolger Sambi Lokonga

Als Albert Sambi Lokonga vertrekt — en daar heeft het alle schijn van, hij is persoonlijk rond met Arsenal —, dan moet Anderlecht een vervanger vinden. Eén van de opties is Fausto Vera, een 21-jarige Argentijn van Argentinos Juniors. De speler zelf bevestigde de onderhandelingen in lokale media. “Het is waar: mijn makelaar spreekt met Anderlecht”, aldus Vera, die een jaar geleden ook bij Club Brugge op de verlanglijst stond. Ook Njegos Petrovic (21) van Rode Ster staat op de radar van RSCA.

Volledig scherm Ngejos Petrovic (links). © Photo News

Arslanagic en Botaka naar B-kern

AA Gent vertrok zondag naar het Nederlandse Horst, waar de club de hele week op stage vertoeft. Donderdag is er een oefenmatch tegen Seraing, zaterdag ronden de Buffalo’s hun stage af met een wedstrijd tegen Feyenoord, op een geheime locatie en achter gesloten deuren. In de Gentse selectie is geen plaats voor Dino Arslanagic, Jordan Botaka en Dylan Mbayo, die naar de B-kern werden verwezen. Voor hen wenkt de exit. (RN)

Volledig scherm Dino Arslanagic. © BELGA

Paulinho verlaat China

De Braziliaanse voetballer Paulinho vertrekt bij de Chinese club Guangzhou FC, dat voorheen Guangzhou Evergrande heette. De oud-speler van FC Barcelona had nog een lopend contract van twee jaar, maar vanwege de coronapandemie en bijhorende reisrestricties hebben de club en Paulinho besloten uit elkaar te gaan. De 32-jarige Braziliaan kon dit seizoen niet in actie komen voor de Chinezen omdat hij niet naar het land kon reizen. Eerder vertrok al zijn landgenoot Anderson Talisca om dezelfde reden uit China. Hij tekende vorige maand bij de club Al Nassr in Saudi-Arabië.

Paulinho speelde twee periodes voor Guangzhou. In 2015 voetbalde hij er onder leiding van de Braziliaanse coach Luiz Felipe Scolari en won met de club de Aziatische Champions League. Hij verhuisde daarna voor één seizoen naar Barcelona, maar keerde in 2018 terug bij Guangzhou. Hij won in totaal drie titels en één beker met de club.

Volledig scherm © AFP

Rayo Vallecano promoveert opnieuw naar de hoogste klasse

Rayo Vallecano heeft zich na een 0-2-zege zondag op het veld van Girona in de terugwedstrijd van de promotiefinale in Spanje verzekerd van promotie naar La Liga. Girona had het heenduel bij de club uit een buitenwijk van Madrid nog gewonnen met 1-2.

Rayo, met Luca Zidane, de zoon van Zinédine Zidane in doel, was in de reguliere competitie niet verder geraakt dan een zesde plaats. Dankzij winst in de eindronde keert het samen met Espanyol Barcelona, de club van Landry Dimata, en Mallorca toch terug naar het hoogste niveau. De club was twee jaar geleden gedegradeerd. Huesca, Valladolid en Eibar zakken na dit seizoen naar de Segunda Division.

Volledig scherm Rayo Vallecano. © EPA

Peru pakt eerste zege tegen Colombia, Venezuela en Ecuador delen de punten

Peru heeft in groep B van de Copa America een knappe 2-1-zege geboekt tegen Colombia. De Peruvianen haalden het in Goiânia dankzij een goal van Sergio Pena (17') en een eigen doelpunt van Yerry Mina (64'). De tegentreffer van Miguel Borja (53') volstond voor Colombia niet voor een punt. Genk-verdedigers Daniel Munoz, Carlos Cuesta en Jhon Lucumi kwamen niet in actie bij Colombia.

In de tussenstand in de groep staat Colombia tweede met 4 punten na 3 matchen. Brazilië blijft koploper met 6 op 6. Peru volgt na zijn eerste overwinning als derde met 3 op 6.

In groep A speelden Venezuela en Ecuador 2-2 gelijk in Rio de Janeiro. Bij de Ecuadorianen speelde Genk-rechtsachter Angelo Preciado opnieuw de hele wedstrijd. Invaller Ronald Hernandez redde in de toegevoegde tijd een punt voor Venezuela. Voor de Venezolanen was het het tweede punt in drie matchen. Ecuador pakte zijn eerste punt in zijn tweede duel.

Volledig scherm © EPA