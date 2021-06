Football Talk. Anderlecht spreekt met Argentijn - Aanwinsten voor Essevee en KVO - Calhanoglu van AC Milan naar stadsrivaal Inter

Essevee strikt Deense middenvelder Vigen

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Lasse Vigen (26). De Deense middenvelder komt over van Brøndby en tekent een contract van twee jaar (plus één jaar optie) aan de Gaverbeek.

De rechtsvoetige middenvelder, die op 19-jarige leeftijd debuteerde bij FC Fulham, speelde afgelopen seizoen kampioen met het Deense Brøndby IF, waar hij goed was voor 4 goals en 2 assists in 27 wedstrijden. “Ik wil me nu vooral focussen op de voorbereiding en me, zo goed als mogelijk, inwerken bij het team”, vertelt de Deen op de clubwebsite. “Nadien is het tijd om de ploeg te helpen zoveel mogelijk te winnen.”

“De gesprekken met Lasse startten al vier maanden terug. Omwille van de vele interesse voor hem was dit geen eenvoudig dossier”, vertelt Eddy Cordier. “Lasse is iemand die weet wat hij wil en is een ideale mix van ervaring, talent en gedrevenheid.”

Calhanoglu van AC Milan naar Inter

Hakan Calhanoglu (27) is het niet ver gaan zoeken. De Turk, die met z'n land nog roemloos ten onder ging in de groepsfase van het EK, heeft zopas zijn transfer naar Inter aangekondigd. Hij moet daarvoor niet verhuizen, want hij komt over van stadsrivaal AC Milan. Daar loopt zijn contract ten einde.

“Ik heb een akkood met Inter. Morgen teken ik er een contract”, klinkt het bij Calhanoglu op het Turkse TRT Spor. Hij zou in Italië een contract tekenen voor drie jaar. De Turk speelt sinds 2017 voor AC Milan, daarvoor kwam hij uit voor Bayer Leverkusen en Hamburg. Romelu Lukaku krijgt er zo een ploegmakker bij die het doel weet staan: in 43 wedstrijden kwam hij 9 keer tot scoren en gaf hij 12 assists.

Waasland-Beveren versterkt aanval met Oostenrijker Daniel Maderner

Waasland-Beveren heeft de 25-jarige Oostenrijker Daniel Maderner aangetrokken, zo bevestigt de degradant uit 1A maandag. De aanvaller komt over van Oostenrijkse eersteklasser SCR Altach en krijgt op de Freethiel rugnummer 17.

De 1m90 grote centrumspits was afgelopen seizoen goed voor zes goals en vijf assists in 34 wedstrijden. Waasland-Beveren wordt zijn eerste buitenlandse club. Voor hoeveel jaar hij tekende, is niet bekend.

“We hadden een duidelijk profiel voor ogen bij de samenstelling van de ploeg”, legt sportief directeur Roger Stilz uit. “Daniel is de perfecte match voor de aanvallerspositie. Hij heeft een goeie mentaliteit, speelt altijd in het belang van de ploeg, niet enkel voor zichzelf. Hij kan de bal goed bijhouden en is fysisch heel sterk. We zijn opgetogen dat hij voor Beveren koos.” “Ik vind het fantastisch om hier te zijn”, zegt de Oostenrijkse aanvaller. “Ik ben heel blij dit avontuur in Beveren aan te kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we onze doelen zullen bereiken en succesvol zullen zijn.”

Oostende neemt Engelse verdediger Medley (20) over van Arsenal

KV Oostende versterkt zijn defensie met de 20-jarige Engelsman Zech Medley. Hij komt over van Arsenal en ondertekende een contract tot 2025, met een jaar optie. Dat bevestigt de kustploeg maandag.

Medley doorliep de jeugdrangen van Chelsea vooraleer Arsenal hem er op 16-jarige leeftijd wegplukte. Bij de Gunners bleven zijn speelkansen beperkt tot twee invalbeurten eind 2018 in de groepsfase van de Europa League. Het afgelopen seizoen werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan FC Gillingham (League One) en FC Kilmarnock (Schotse eerste klasse).

“Zech stond al een hele tijd op onze radar. Hij was één van onze belangrijkste targets en ik ben dan ook verheugd dat we erin geslaagd zijn om hem naar Oostende te halen”, zegt KVO’s uitvoerend directeur Gauthier Ganaye. “Met zijn 1.95 m, zijn snelheid, vooruit verdedigen en kwaliteit aan de bal past hij perfect in ons spelsysteem. Ik kijk ernaar uit om Zech progressie te zien maken binnen onze ploeg.”

“Ik ben blij dat de deal met KVO in orde is gekomen”, stelt Medley. “De Belgische competitie is enorm geëvolueerd de voorbije seizoenen en het is een opstap naar de grotere competities. Kijk maar naar Jack Hendry die zijn carrière hier opnieuw gelanceerd heeft. Ik onderteken hier een contract voor vier seizoenen wat een duidelijke blijk van vertrouwen is van het KVO-bestuur uit. Ik kijk ernaar uit om mijn ploegmaats te leren kennen en om zo snel mogelijk mijn eerste wedstrijd te spelen.”

Rémy Descamps van Charleroi naar FC Nantes

Na Nicolas Penneteau, staat nu ook Rémy Descamps op het punt Sporting Charleroi te verlaten. De 24-jarige doelman, die vanaf eind januari vast in de ploeg kwam ten koste van Penneteau, gaat begin deze week zijn overstap naar FC Nantes finaliseren. Dat melden de collega’s van Sudpresse.

Verwacht wordt dat Charleroi deze zomer niet één maar twee doelmannen zal transfereren, vermits het weinig waarschijnlijk is dat Parfait Mandanda (31) en Joachim Imbrechts (19) de vrijgekomen plaatsen zullen innemen. Het contract van Mandanda loopt nog tot 2022, maar zijn laatste seizoen als titularis bij de Carolo’s dateert van 2013-2014 en hij werd de voorbij drie jaar achtereenvolgens verhuurd aan Dinamo Boekarest en het Amerikaanse Hartford Athletic. Jeugdproduct Imbrechts maakt sinds januari 2019 deel uit van de A-kern, maar speelde nog geen minuut. (AR)

Standard presenteert nieuwe truitjes

Standard heeft zijn nieuwe truitjes voor het seizoen 2021-2022 gepresenteerd. Zoals gebruikelijk kiezen de Rouches voor rood als thuisshirt en voor wit met rode accenten in het uittenue. Standard viert dit seizoen overigens zijn 100ste seizoen op een rij in eerste klasse — een unicum in België. Om die prestatie in de verf te zetten, staat er op beide shirts onder het logo ‘D-100' vermeld. De nieuwe truitjes zijn nu al online te koop, vanaf 1 juli zijn ze ook verkrijgbaar in de fanshop.

Anderlecht speurt naar opvolger Sambi Lokonga

Als Albert Sambi Lokonga vertrekt — en daar heeft het alle schijn van, hij is persoonlijk rond met Arsenal —, dan moet Anderlecht een vervanger vinden. Eén van de opties is Fausto Vera, een 21-jarige Argentijn van Argentinos Juniors. De speler zelf bevestigde de onderhandelingen in lokale media. “Het is waar: mijn makelaar spreekt met Anderlecht”, aldus Vera, die een jaar geleden ook bij Club Brugge op de verlanglijst stond. Ook Njegos Petrovic (21) van Rode Ster staat op de radar van RSCA.

Arslanagic en Botaka naar B-kern

AA Gent vertrok zondag naar het Nederlandse Horst, waar de club de hele week op stage vertoeft. Donderdag is er een oefenmatch tegen Seraing, zaterdag ronden de Buffalo’s hun stage af met een wedstrijd tegen Feyenoord, op een geheime locatie en achter gesloten deuren. In de Gentse selectie is geen plaats voor Dino Arslanagic, Jordan Botaka en Dylan Mbayo, die naar de B-kern werden verwezen. Voor hen wenkt de exit. (RN)

Paulinho verlaat China

De Braziliaanse voetballer Paulinho vertrekt bij de Chinese club Guangzhou FC, dat voorheen Guangzhou Evergrande heette. De oud-speler van FC Barcelona had nog een lopend contract van twee jaar, maar vanwege de coronapandemie en bijhorende reisrestricties hebben de club en Paulinho besloten uit elkaar te gaan. De 32-jarige Braziliaan kon dit seizoen niet in actie komen voor de Chinezen omdat hij niet naar het land kon reizen. Eerder vertrok al zijn landgenoot Anderson Talisca om dezelfde reden uit China. Hij tekende vorige maand bij de club Al Nassr in Saudi-Arabië.

Paulinho speelde twee periodes voor Guangzhou. In 2015 voetbalde hij er onder leiding van de Braziliaanse coach Luiz Felipe Scolari en won met de club de Aziatische Champions League. Hij verhuisde daarna voor één seizoen naar Barcelona, maar keerde in 2018 terug bij Guangzhou. Hij won in totaal drie titels en één beker met de club.

Rayo Vallecano promoveert opnieuw naar de hoogste klasse

Rayo Vallecano heeft zich na een 0-2-zege zondag op het veld van Girona in de terugwedstrijd van de promotiefinale in Spanje verzekerd van promotie naar La Liga. Girona had het heenduel bij de club uit een buitenwijk van Madrid nog gewonnen met 1-2.

Rayo, met Luca Zidane, de zoon van Zinédine Zidane in doel, was in de reguliere competitie niet verder geraakt dan een zesde plaats. Dankzij winst in de eindronde keert het samen met Espanyol Barcelona, de club van Landry Dimata, en Mallorca toch terug naar het hoogste niveau. De club was twee jaar geleden gedegradeerd. Huesca, Valladolid en Eibar zakken na dit seizoen naar de Segunda Division.

Peru pakt eerste zege tegen Colombia, Venezuela en Ecuador delen de punten

Peru heeft in groep B van de Copa America een knappe 2-1-zege geboekt tegen Colombia. De Peruvianen haalden het in Goiânia dankzij een goal van Sergio Pena (17') en een eigen doelpunt van Yerry Mina (64'). De tegentreffer van Miguel Borja (53') volstond voor Colombia niet voor een punt. Genk-verdedigers Daniel Munoz, Carlos Cuesta en Jhon Lucumi kwamen niet in actie bij Colombia.

In de tussenstand in de groep staat Colombia tweede met 4 punten na 3 matchen. Brazilië blijft koploper met 6 op 6. Peru volgt na zijn eerste overwinning als derde met 3 op 6.

In groep A speelden Venezuela en Ecuador 2-2 gelijk in Rio de Janeiro. Bij de Ecuadorianen speelde Genk-rechtsachter Angelo Preciado opnieuw de hele wedstrijd. Invaller Ronald Hernandez redde in de toegevoegde tijd een punt voor Venezuela. Voor de Venezolanen was het het tweede punt in drie matchen. Ecuador pakte zijn eerste punt in zijn tweede duel.

