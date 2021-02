Football Talk. Anderlecht scoort 5 keer in oefenmatch tegen OH Leuven

Wat Anderlecht tegen Cercle niet lukte, gebeurde wel in overvloed tegen OH Leuven: scoren. In een oefenwedstrijd met zijn invallers heeft Anderlecht OHL een pak slaag gegeven. Het werd 1-5. Voor RSCA waren Dauda (3), Mukairu en Sardella trefzeker, Eppiah milderde voor de thuisploeg in het slot. Onder anderen Bruun Larsen, Ashimeru, Cobbaut en Kana kwamen in actie.