Football Talk. Anderlecht scoort 5 keer in oefenmatch tegen OH Leuven - Greenwood langer bij United

Wat Anderlecht tegen Cercle niet lukte, gebeurde wel in overvloed tegen OH Leuven: scoren. In een oefenwedstrijd met zijn invallers heeft Anderlecht OHL een pak slaag gegeven. Het werd 1-5. Voor RSCA waren Dauda (3), Mukairu en Sardella trefzeker, Eppiah milderde voor de thuisploeg in het slot. Onder anderen Bruun Larsen, Ashimeru, Cobbaut en Kana kwamen in actie.

“We startten dramatisch aan de partij”, aldus Brys op de clubwebsite van OHL. “De jongens slaagden er niet in zichzelf te corrigeren. Zowat elke kans van Anderlecht ging dan ook nog binnen. Na de 0-5-ruststand moet je als spelersgroep opstaan. Dat hebben we ook gedaan. We wonnen na de rust veel meer duels, zetten goed druk en speelden veel compacter dan in de eerste periode. Dat resulteerde in een handvol goeie kansen. Spijtig dat er daar maar ééntje van binnen ging.” (PJC/HML)

Mason Greenwood verlengd contract bij Manchester United.

Manchester United en Mason Greenwood blijven nog enkele jaren aan elkaar verbonden. Greenwood, een 19-jarige aanvaller, is een jeugdproduct van United en de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis. De nieuwe verbintenis houdt hem tot 2025 op Old Trafford. (JBEG)

