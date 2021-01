Football Talk. Anderlecht praat met Wullaert over contractverlenging - Lotto Park wordt vaccinatiecentrum

Anderlecht en Wullaert starten gesprekken over contractverlenging

Anderlecht heeft de gesprekken opgestart met Tessa Wullaert (27). Het contract van de drievoudige Gouden Schoen loopt af op het einde van het seizoen, Wullaert zou graag blijven. Dat is ook de intentie van Anderlecht. Wullaert ontpopte zich meteen tot sterkhouder in haar eerste maanden. (PJC)

Lotto Park wordt vaccinatiecentrum

Anderlecht stelt het Lotto Park vanaf begin maart ter beschikking als vaccinatiecentrum. Dat meldt de club via de website. Er zullen 25.000 vaccins per maand toegediend worden. “Toen Burgemeester Fabrice Cumps (PS) ons contacteerde met de vraag om samen tegen het virus te strijden, hebben we niet geaarzeld om de grootscheepse operatie actief te ondersteunen. Het is onze rol om ten dienste te staan van de gemeenschap. We zijn trots om de deuren van ons stadion te openen voor de mensen van Anderlecht en alle andere Brusselaars”, aldus Jos Donvil, CEO van RSC Anderlecht.

De vaccinatieperiode duurt minstens tot 31 augustus.

Zwitsers gerecht sluit ook tweede onderzoek naar Blatter zonder gevolg af

Het Zwitserse parket heeft geen gevolg gegeven aan een onderzoek, dat sinds 2015 liep naar de voormalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Dat hebben gerechtelijke bronnen bevestigd. De 84-jarige Blatter werd ervan verdacht in 2007 de Wereldvoetbalbond een rekening van om en bij de 300.000 euro te hebben laten betalen voor een privévlucht van Jack Warner, ex-voorzitter van de Caribische federatie en een van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal. Het Amerikaanse gerecht klaagde Warner intussen aan voor corruptie.

Het Zwitserse parket bevestigt nu dat het onderzoek, dat tegen Blatter liep wegens “deloyaal beheer” van de FIFA, deze maand zonder gevolg afgesloten is. De autoriteiten verduidelijkten niet waarom Blatter vrijuit gaat.

Afgelopen lente klasseerde de Zwitserse justitie een ander onderzoek naar de ex-baas van de Wereldvoetbalbond, dat draaide rond de toekenning van een televisierechtencontract in 2005. Blatter werd daarin verdacht van misbruik van vertrouwen en oneerlijk management.

Blatter, die in november positief testte op het coronavirus, verblijft sinds vorige maand in het ziekenhuis na een hartoperatie. De toestand van de Zwitser betert “beetje bij beetje”, volgens zijn woordvoerder. Hij moet naar verwachting nog twee weken in het ziekenhuis blijven.

Volledig scherm © EPA

“Spelers Super League zouden niet mogen deelnemen aan WK”

De Wereldvoetbalbond FIFA en de zes confederaties (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC en UEFA) zouden een zogenaamde Super League nooit erkennen. Daarmee reageren ze donderdag op het idee van enkele Europese topclubs om een gesloten elitecompetitie op te richten. “Een club of een speler die aan zo’n competitie zou deelnemen, zou niet mogen deelnemen aan de competities die door de FIFA of door één van de confederaties georganiseerd worden”, zo klinkt het. De spelers in een eventuele Super League zouden zo niet in aanmerking komen voor het wereld- of Europees kampioenschap.

“Volgens de statuten van de FIFA en de confederaties moeten alle competities georganiseerd of erkend worden door de relevante instantie op hun niveau, door de FIFA voor het globale niveau en door de confederaties op het continentale niveau”, zo klinkt het.