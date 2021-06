Football Talk. Anderlecht oefent tegen Ajax in het Lotto Park

EK voetbal Engeland, een ‘gevaarlij­ke outsider’ voor EK-titel, doorge­licht: “Van Mason Mount ben ik écht onder de indruk”

8 juni Er is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels, maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. Denis Odoi (33), al vijf jaar speler van Fulham FC, schat Engeland in.