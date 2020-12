Football Talk. Anderlecht met Miazga, Cullen en Tau naar Charleroi - Schalke ontslaat opnieuw coach, Huub Stevens neemt het over

Schalke 04 ontslaat trainer Manuel Baum, Huub Stevens neemt het over

Schalke 04 heeft zijn trainer Manuel Baum ontslagen. Dat maakte de hekkensluiter van de Bundesliga vrijdag bekend. De Nederlander Huub Stevens neemt het voorlopig over.

De 67-jarige Stevens zit bij Schalke in de raad van toezicht. De voormalige international van Oranje was van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 al hoofdtrainer van Schalke en keerde in maart 2019 als interim-trainer terug op de bank. Hij slaagde er toen in de club voor degradatie te behoeden. Sindsdien riep hij al een paar keer dat zijn trainerscarrière voorbij is, maar zaterdag zit hij in de thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld opnieuw op de bank en drie dagen later weer voor het bekerduel tegen SSV Ulm 1846. Voorlopig zijn die twee duels voor de winterstop de enige opdrachten voor Stevens, die in het verleden ook bij Roda JC, PSV, Hamburger SV, VfB Stuttgart, Hoffenheim en Red Bull Salzburg aan het roer stond.

De 41-jarige Baum volgde in september David Wagner op. Die moest al na twee speeldagen opkrassen. Ook onder Baum slaagde de club van Benito Raman er niet in een wedstrijd te winnen. Na twaalf speeldagen staan “die Königsblauen” met vier punten helemaal onderaan. De club uit Gelsenkirchen kon nu al 28 wedstrijden op rij niet winnen. Het trieste record van Tasmania Berlijn, in 1965-1966 31 wedstrijden zonder zege, komt steeds meer in zicht.

De fans van Schalke riepen Stevens in 1999 uit tot “Trainer van de Eeuw”. De Nederlander bezorgde de club in zijn eerste periode onder meer de UEFA Cup (in 1997) en twee keer winst van de Duitse beker. Schalke was in 2001 ook heel dicht bij de landstitel, maar in de slotseconden van de laatste speeldag pakte Bayern München toch het kampioenschap.

Volledig scherm Manuel Baum. © Photo News

UEFA schrapt ook EK U17 2021

Het Europees kampioenschap voor spelers tot 17 jaar zal ook in 2021 niet doorgaan. Dat maakte de Europese voetbalfederatie UEFA vandaag bekend. Zowel bij de jongens als de meisjes wordt de titelstrijd geschrapt. De jongens zouden de eindronde in mei in Cyprus spelen, diezelfde maand zouden de meisjes hun EK op de Faeröer afwerken. Ook dit jaar konden die EK’s wegens de pandemie niet doorgaan.

“Wegens de huidige gezondheidssituatie in grote delen van Europa, is het onrealistisch om in de eerste maanden van 2021 een jeugdkampioenschap te organiseren”, meldt de UEFA. “Het is momenteel niet opportuun om minderjarigen met commerciële vluchten te laten reizen. Bovendien ligt het jeugdvoetbal in veel landen stil. De nationale bonden zijn het er dan ook over eens dat het moeilijk wordt om een fit en getraind team op een kampioenschap te krijgen.”

In maart zouden de Belgische jongens het in een kwalificatiegroep in Georgië opnemen tegen het gastland, Oekraïne en Litouwen. Op het vorige EK, in 2019 in Ierland, strandden de Belgen in de kwartfinales. Ze verloren van Nederland, dat uiteindelijk de Europese titel zou pakken.

De EK’s voor spelers tot 19 jaar, voor de mannen in juli in Roemenië en voor de vrouwen in juli en augustus in Wit-Rusland, blijven voorlopig wel nog op de kalender staan.

Anderlecht neemt Miazga, Cullen en Tau mee naar Charleroi

Anderlecht gaat vanavond tegen Charleroi op zoek naar 9 op 9. En paars-wit zal dat doen met Matt Miazga, Josh Cullen en Percy Tau. Het trio trainde gisteren voor het eerst weer mee met de groep na blessureleed.

Mocht Miazga niet fit genoeg zijn om effectief te starten, dan komt Lucas Lissens in aanmerking voor een tweede basisplek op rij. “Ik zal niet twijfelen om hem te zetten, ondanks zijn rode kaart”, aldus Vincent Kompany gisteren. “Lucas is prima omgegaan met die uitsluiting, wat me niet verbaasde.”

Doelman Hendrik Van Crombrugge is nog altijd out. Voorts zijn Kemar Lawrence, Kristian Arnstad, Marco Kana en Nany Dimata opvallende afwezigen in de ruime selectie. Lawrence en Arnstad vielen eerder deze week nog in tegen KV Oostende.

Volledig scherm Cullen op training. © Photo News

Ook Bayern München ziet omzet en winst slinken

De coronapandemie laat ook bij Bayern München financiële sporen na. De Duitse grootmacht draaide in het seizoen 2019/20 minder omzet en boekte minder winst dan het seizoen voordien.

De totale omzet bedroeg 698 miljoen euro, terwijl de club in het voorgaande seizoen nog de recordinkomsten van 750,4 miljoen euro binnenhaalde. De winst na belastingsaftrek zakte van 52,5 miljoen euro (2018/19) naar 9,8 miljoen euro.

De cijfers komen voor Bayern niet als een verrassing, omdat de club al zijn thuiswedstrijden sinds de uitbraak van het coronavirus zonder publiek speelde. De Rekordmeister haalde wel nog een pak inkomsten uit de winst van de Duitse titel, Duitse beker en Champions League.

“De coronapandemie was een grote last voor de hele voetbalwereld in het seizoen 2019/20 en natuurlijk ook voor Bayern”, reageerde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “We konden sinds 8 maart geen fans meer ontvangen in onze Allianz Arena. Tegen deze achtergrond is het feit dat we vorig seizoen met winst konden afsluiten positief.”

Volledig scherm Rummenigge. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/P

Sociedad moet Adnan Januzaj even missen met spierblessure

Real Sociedad zal het “korte tijd” zonder Adnan Januzaj moeten stellen. De 25-jarige winger is out met een spierblessure in het bovenbeen.

Real Sociedad liet niet weten hoelang Januzaj aan de kant staat. De Rode Duivel stelde via Twitter wel gerust dat het niet om een ernstige blessure gaat. “Ik ben korte tijd out maar het is niets om je zorgen over te maken”, schreef de Brusselaar. “Ik zal de tijd gebruiken om weer beter te worden en zal er snel terug staan.”

Het team uit San Sebastian draait een goed seizoen en staat samen met Atlético Madrid (drie wedstrijden minder) en Real Madrid (een wedstrijd minder) aan kop van de Spaanse Liga. Januzaj scoorde deze jaargang twee doelpunten.

Volledig scherm Adnan Januzaj. © EPA