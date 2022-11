Football Talk. Anderlecht komt met sancties na vuurwerkincidenten - Oyen verlengt bij Genk - AA Gent legt revelatie Salah en Hanche-Olsen langer vast

Anderlecht komt met sancties na vuurwerkincidenten tegen KRC Genk

RSC Anderlecht neemt maatregelen nadat er afgelopen weekend in de competitiewedstrijd thuis tegen leider KRC Genk (0-2) opnieuw vuurwerk werd afgevuurd vanaf de tribunes.

Afgelopen zondag vierde een van de Anderlechtse supportersgroepen hun tienjarig bestaan. De club gaf toestemming voor een aantal tifo’s die bij aanvang van de wedstrijd werden ontrold in tribune 2. “Duidelijke afspraken werden later evenwel geschonden toen er in de eerste helft vuurwerk werd afgevuurd”, luidt het vandaag in een mededeling van RSCA. “De wedstrijd diende onderbroken te worden en werd nadien hervat. De club ging ondertussen het gesprek aan met de supportersgroep in kwestie.”

Anderlecht meldt dat er drie sancties volgen. De club zal zich ten eerste burgerlijke partij stellen tegen personen die geïdentificeerd worden als betrokkenen bij het incident. Daarnaast worden er voor de rest van het seizoen geen tifo’s, vlaggen en megafoons meer toegestaan in de vakken S1-S2. De supportersclub wordt tot slot de toegang tot het stadion ontzegd voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.

“RSC Anderlecht wil iedereen eraan herinneren dat, conform de voetbalwet, vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal verboden is in de Belgische voetbalstadions. De incidenten van de voorbije weken hebben geleid tot sancties die de club financieel en operationeel zwaar treffen. Bij verdere onregelmatigheden zal opnieuw opgetreden worden.”

KIJK. Supporters Anderlecht steken vuurpijlen aan tijdens match

AA Gent legt Salah en Hanche-Olsen tot 2024 vast

Op de lange lijst van einde contract-spelers bij AA Gent mogen er twee geschrapt. In alle stilte lichtte de club eerder dit seizoen al de optie in het contract van Andreas Hanche-Olsen (25). Ook de optie in de overeenkomst van revelatie Ibrahim Salah (21) wordt eerstdaags geactiveerd. Beide spelers liggen dan vast tot 2024. (ABD)

Volledig scherm Ibrahim Salah. © BELGA

Genk langer door met Luca Oyen

Racing Genk heeft het contract van Luca Oyen opengebroken tot 2027. De oude verbintenis van de 19-jarige middenvelder liep nog tot de zomer van 2024. Oyen, zoon van ex-Anderlechtspeler Davy Oyen, was dit seizoen een beoogd basisspeler bij Genk, maar op de openingsspeeldag tegen Club Brugge scheurde hij zijn kruisband. “Terwijl Luca verder revalideert, spreekt de club dus opnieuw vertrouwen uit in de jonge Genkie”, laat RC Genk op de clubwebsite weten. Oyen stond ondanks zijn jonge leeftijd al 53 keer in de A-ploeg van de Limburgers. Hij scoorde twee keer. (BFA)

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Het spandoek tijdens AA Gent-Club Brugge dat over de tongen ging. © RV

Fikse boete en voorwaardelijke wedstrijd achter deels gesloten deuren

Het bondsparket wil Gent straffen voor de incidenten voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Club Brugge. Voor het gebruik en gooien van pyrotechnisch materiaal is er een voorstel van een boete van 10.000 euro + 1 officiële wedstrijd met partieel gesloten deuren. Dit laatste is een straf met uitstel gedurende 1 jaar en geldt voor vak 225 in Tribune 2. Voor het spandoek aan het adres van Roman Yaremchuk en voor het overige wangedrag in en rond het stadion vordert het parket een boete van 5.000 euro.

AA Gent heeft eerder al aangegeven deze boetes te willen verhalen op de daders. De club heeft samen met de politie ook werk gemaakt van de identificatie van daders. Tegen meerdere personen worden procedures opgestart na de recente incidenten. Naast deze repressieve maatregelen wil AA Gent ook blijven in dialoog gaan. Maandag sprak de club al met de Supportersraad en later volgt overleg met een delegatie van de ultra’s.

Volledig scherm © Photo News

Union mag “bieden” op Bemptsite voor stadion

Union mag van de gemeente Vorst een bod doen om de gronden van de Bemptsite aan te kopen, zo schrijft het Brusselse blad Bruzz. Union hoopt op die plek een nieuw stadion te bouwen. Vorst hapte niet zomaar toe en vroeg Union om meer uitleg over de financiering, toegankelijkheid van het stadion en impactstudies rond mobiliteit en milieu. Het schriftelijk verzoek van Vorst om een financieel bod te doen lijkt wel een stap in de goede richting om het dossier te deblokkeren. “Idealiter gebeurt dat in de vorm van een erfpachtcontract”, zegt Caroline Corbiau, woordvoerster van de burgemeester van Vorst, aan Bruzz. (BF)

Volledig scherm © Photo News

Bondsparket vraagt vijf wedstrijden schorsing voor Janssen

Vincent Janssen kent zijn bijkomende straf voor de slag die hij vorige week in de Croky Cup uitdeelde aan Beveren-verdediger Vukotic. Het Bondsparket wil de Nederlandse spits van Antwerp vijf wedstrijden aan de kant zetten, waarvan drie effectief en twee met uitstel. Janssen zou ook een boete van 4.000 euro moeten betalen. Die voorgestelde straf heeft hij deels te danken aan uitlatingen aan het adres van scheidsrechter Wesli De Cremer, na de wedstrijd. “Nou, goed geprobeerd. Het is jullie toch niet gelukt!”, riep Janssen volgens het scheidsrechtersverslag. Antwerp en de speler kunnen wel nog in beroep gaan.

KIJK. Janssen kreeg tegen Beveren rood na een slag aan Vukotic

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA