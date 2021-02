Football Talk. Anderlecht klopt RWDM in oefenduel - Club Nainggolan zet coach op straat

Anderlecht wint oefenpot van RWDM

Hines-Ike op weg naar club van Hernan Losada?

Volgens The Washington Post is DC United, de club van ex-Beerschot-coach Hernan Losada, in vergevorderde gesprekken met KV Kortrijk-verdediger Brendan Hines-Ike. De 26-jarige Amerikaan is sinds de zomer van 2018 aan de slag bij de Kerels en kwam dit seizoen negen keer in actie.