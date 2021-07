Football Talk. Anderlecht informeerde naar aanvaller Kerk van Utrecht - Arslanagic naar Turkije

Arslanagic naar Turkije, Botaka volgt

Dino Arslanagic (28) trekt naar het Turkse Göztepe. De centrale verdediger kwam afgelopen zomer nog als vrije speler aan bij AA Gent, maar deemsterde onder Hein Vanhaezebrouck helemaal weg. Voetballend woog de Belg te licht voor de Gentse coach. Arslanagic tekende voor twee seizoenen in Turkije. Jordan Botaka, eveneens 28 jaar oud én verdediger op overschot, lijkt hem achterna te gaan. Botaka kan op interesses rekenen van Erzurumspor en Konyaspor. (SDG)

Wie treedt toe tot ‘club van 12'?

Nog zeven spelers maken kans om toe te treden tot de ‘club van 12', een kransje spelers dat in hetzelfde jaar de Champions League of Europacup I en het Europees kampioenschap won. Jorginho (Italië), Emerson (Italië), Andreas Christensen (Denemarken), Mason Mount (Engeland), Ben Chilwell (Engeland), Reece James (Engeland) en César Azpilicueta (Spanje) wonnen de CL met Chelsea en zitten ook nu nog in het toernooi. Tot dusver slaagden twaalf mannen erin om de dubbel te pakken: Luis Suárez (Inter en Spanje, 1964), Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg, Wim Kieft (PSV en Nederland, 1988), Nicolas Anelka, Christian Karembeu (Real Madrid, Frankrijk, 2000), Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea, Spanje, 2012), Cristiano Ronaldo en Pepe (Real Madrid, Spanje, 2016).

Atlético Madrid strikt met spits Marcos Paulo eerste zomeraanwinst

Atlético Madrid heeft de komst van spits Marcos Paulo aangekondigd. Hij is de eerste zomeraanwinst voor de Spaanse kampioen. De twintigjarige Braziliaanse Portugees was een buitenkansje voor het team van Rode Duivel Yannick Carrasco. Hij was immers einde contract bij het Braziliaanse Fluminense.

Paulo legde eerder op de dag zijn medische testen af. Hij ondertekende een contract voor vijf jaar. De spits werd opgeleid bij Fluminense en werd er prof in de zomer van 2019. Sindsdien kwam hij tot 65 officiële duels voor de club uit Rio de Janeiro. Daarin scoorde hij elf keer en gaf tien assists.

Paulo kon kiezen tussen de nationale teams van Brazilië en Portugal en koos daarbij voor Portugal. Hij kwam er al uit voor de nationale teams U18 en U19.

Anderlecht informeerde naar aanvaller Kerk van Utrecht

Volgens het doorgaans betrouwbare ‘De Telegraaf’ heeft Anderlecht een bod gedaan op aanvaller Gyrano Kerk (25) van FC Utrecht. Nog volgens het medium heeft Utrecht die aanbieding van ongeveer vier miljoen euro geweigerd. Volgens onze informatie heeft Anderlecht effectief gesnuffeld aan Kerk en vindt het de Nederlander een interessante speler, maar momenteel is hij te duur. Utrecht zou acht à negen miljoen euro willen, wat onhaalbaar is voor Anderlecht. Enkel als de prijs daalt, lijkt Kerk misschien weer in beeld te komen. (PJC)

Volledig scherm Gyrano Kerk. © ANP

Racing Genk stelt nieuw thuistenue voor

Racing Genk heeft zopas z’n nieuwe shirts voorgesteld voor komend seizoen. Opvallend, de vicekampioen werkte voor de creatie van het nieuwe tenue samen met de fans. “Wij zijn een club voor én door de supporters. Ondanks corona en de vele wedstrijden zonder publiek, zijn we altijd in nauw contact gebleven met hen”, zegt algemeen directeur Erik Gerets. “De nieuwe shirts zijn daar een uitstekend voorbeeld van.” Kapitein Brayen Heynen, spits Cyriel Dessers en nieuwkomer Simen Jukleröd fungeerden als modellen. Vanaf komende woensdag en de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen zal Genk in deze shirts te zien zijn. (KDZ)

De Wolf definitief van Antwerp

Ortwin De Wolf blijft bij Antwerp. De 24-jarige doelman werd in februari verhuurd aan de ‘Great Old’ en de drie betrokken partijen hebben nu een akkoord bereikt om die huur om te zetten in een definitieve transfer. De Wolf had ‘Am Kehrweg’ een contract dat tot juni 2022 liep. Hij tekende op de Bosuil voor 3 jaar + 1. (AR)

Volledig scherm Ortwin De Wolf. © Photo News

Antwerp op stage zonder Lamkel Zé

Antwerp vertrekt vandaag met 28 spelers op stage naar het Nederlandse Horst. Didier Lamkel Zé is “niet voldoende fit” en zal een week extra individueel trainen. De Kameroense aanvaller zorgde het voorbije jaar met de regelmaat van de klok voor een relletje en leek al meermaals op vertrekken te staan bij Antwerp. Voorlopig is hij echter nog altijd speler bij The Great Old, al moet hij de stage aan zich voorbij laten gaan. “Didier Lamkel Zé werd door de medische staf niet voldoende fit bevonden en zal een week extra individueel trainen”, klinkt het.

Alle spelers die in actie kwamen tegen Utrecht gaan wel mee, aangevuld met Engels en Haroun, die kampt met een lichte blessure aan de kuit. De stage van Antwerp in Nederland duurt tot en met zaterdag.

Keeperstrainer Vedran Runje tekende een contract bij FC Porto.

Niklas Dorsch opgenomen in Duitse voetbalselectie voor Olympische Spelen

AA Gent-middenvelder Niklas Dorsch (23) is geselecteerd voor de Duitse voetbalploeg die zal aantreden op de komende Olympische Spelen in Tokio. Coach Stefan Kuntz selecteerde zeven spelers die zich begin juni tot Europees kampioen bij de beloften kroonden, onder wie Dorsch. Lukas Nmecha, die het voorbije seizoen door Anderlecht gehuurd werd van Manchester City, is er niet bij. De 19-koppige selectie wordt aangevoerd door Max Kruse (Union Berlijn), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) en Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg). Dat zijn de drie spelers die voor 1997 geboren zijn die Kuntz aan zijn U23-selectie mocht toevoegen.

Op 22 juli begint Duitsland aan zijn olympisch toernooi tegen Brazilië, een heruitgave van de olympische finale van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Toen haalde de Seleçao het na strafschoppen. Op 25 juli staat de tweede poulematch tegen Saudi-Arabië op het programma, drie dagen later gevolgd door een duel met Ivoorkust. Indien Dorsch bij AA Gent blijft, missen de Buffalo’s de middenvelder in het seizoensbegin. Op 22 juli speelt AA Gent de heenmatch in de tweede kwalificatieronde van de gloednieuwe Conference League tegen het Noorse Vålerenga. Drie dagen later is de eerste competitiematch, uit tegen STVV, voorzien.

Volledig scherm Dorsch won vorige maand het EK voor beloften met Duitsland. © AFP